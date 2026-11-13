குன்னூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பொதுமக்களை அச்சுறுத்தி வரும் சிறுத்தை
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Published : November 13, 2026 at 9:14 AM IST
நீலகிரி: குன்னூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பகல் மற்றும் இரவு நேரங்களில் நடமாடும் சிறுத்தையால் பொதுமக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர்.
நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூர் சுற்றுவட்டார பகுதியில் சமீப காலமாக வனவிலங்குகளின் நடமாட்டம் அதிகரித்து காணப்படுகிறது. இதனால் மனித வனவிலங்கு மோதல் ஏற்பட்டு மனிதர்கள் பரிதாபமாக உயிரிழந்து வருகின்றனர். இந்நிலையில், வெலிங்டன் அண்ணா நகர் பகுதியில், தொடர்ந்து பகல் மற்றும் இரவு நேரங்களில் சிறுத்தை ஒன்று சுற்றித் திரிவதோடு அப்பகுதி குடியிருப்புகளில் உள்ள வளர்ப்பு பிராணிகள் மற்றும் வளர்ப்பு ஆடுகளை வேட்டையாடி சென்றுள்ளது. இதனால் அப்பகுதி மக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர்.
இதே போன்று, குன்னூர் மேட்டுப்பாளையம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உள்ள டபுள் ரோடு லாஸ் நீர்வீழ்ச்சி மற்றும் ரன்னிமேடு குடியிருப்பு பகுதிகளில் தொடர்ந்து ஒரு வார காலமாக இரவு நேரத்தில் கரடிகள், கடைகள் மற்றும் வீட்டு கதவுகளை உடைக்கும் சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடப்பதால், பொதுமக்களை அச்சுறுத்தி வரும் சிறுத்தை மற்றும் கரடிகளை கூண்டு வைத்து பிடிப்பதோடு அப்பகுதி மக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவேண்டும் என்று குன்னூர் சுற்றுவட்டார பகுதி பொதுமக்கள் வனத்துறையினரிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். இதையடுத்து வனத்துறையினர் சிறுத்தை மற்றும் கரடியைப் பிடிப்பதற்காக கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
நீலகிரி: குன்னூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பகல் மற்றும் இரவு நேரங்களில் நடமாடும் சிறுத்தையால் பொதுமக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர்.
நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூர் சுற்றுவட்டார பகுதியில் சமீப காலமாக வனவிலங்குகளின் நடமாட்டம் அதிகரித்து காணப்படுகிறது. இதனால் மனித வனவிலங்கு மோதல் ஏற்பட்டு மனிதர்கள் பரிதாபமாக உயிரிழந்து வருகின்றனர். இந்நிலையில், வெலிங்டன் அண்ணா நகர் பகுதியில், தொடர்ந்து பகல் மற்றும் இரவு நேரங்களில் சிறுத்தை ஒன்று சுற்றித் திரிவதோடு அப்பகுதி குடியிருப்புகளில் உள்ள வளர்ப்பு பிராணிகள் மற்றும் வளர்ப்பு ஆடுகளை வேட்டையாடி சென்றுள்ளது. இதனால் அப்பகுதி மக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர்.
இதே போன்று, குன்னூர் மேட்டுப்பாளையம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உள்ள டபுள் ரோடு லாஸ் நீர்வீழ்ச்சி மற்றும் ரன்னிமேடு குடியிருப்பு பகுதிகளில் தொடர்ந்து ஒரு வார காலமாக இரவு நேரத்தில் கரடிகள், கடைகள் மற்றும் வீட்டு கதவுகளை உடைக்கும் சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடப்பதால், பொதுமக்களை அச்சுறுத்தி வரும் சிறுத்தை மற்றும் கரடிகளை கூண்டு வைத்து பிடிப்பதோடு அப்பகுதி மக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவேண்டும் என்று குன்னூர் சுற்றுவட்டார பகுதி பொதுமக்கள் வனத்துறையினரிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். இதையடுத்து வனத்துறையினர் சிறுத்தை மற்றும் கரடியைப் பிடிப்பதற்காக கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.