சென்னை துறைமுகத்தில் ஓட்டுநருடன் கடலுக்குள் விழுந்த கண்டெய்னர் லாரி - TRUCK DRIVER FELL INTO SEA
Published : February 7, 2026 at 7:00 PM IST
சென்னை: சென்னை துறைமுகத்தில் கண்டெய்னர் லாரி ஓட்டுநருடன் கடலுக்குள் விழுந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சென்னை துறைமுகம் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய துறைமுகங்களில் ஒன்றாக திகழ்கிறது. இந்நிலையில், இன்று (பிப்.7) அதிகாலை கண்டெய்னர் லோடு இறக்குவதற்காக, தூத்துக்குடி மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் கண்டெய்னர் லாரி ஓட்டுநர் முத்துமாரியப்பன் (36) வந்துள்ளார். லோடு இறக்கிவிட்டு ட்ரெய்லர் லாரியை மட்டும் ஓட்டிச் சென்ற முத்துமாரியப்பன், துறைமுகத்தின் அனுமதி இல்லாத பகுதிக்கு சென்றதாக தெரிகிறது.
அதனைக்கண்ட துறைமுக ஊழியர்கள், அங்கே செல்ல அனுமதி இல்லை என கூச்சலிட்டுள்ளனர். ஆனால், அந்த சத்தம் கேட்காத முத்துமாரியப்பன்ட் ரெய்லர் லாரியை தொடர்ந்து ஓட்டி சென்றதாக கூறப்படுகிறது. அப்போது, எதிர்பாராதவிதமாக டெய்லர் லாரியின் முன்பாக கேபின் உடைந்து, டிரைவருடன் கடலுக்குள் லாரி விழுந்துள்ளது.
அதனைக் கண்டு பதறிய ஊழியர்கள், உடனடியாக துறைமுகம் போலீசாருக்கு தகவல் கொடுத்தனர். அதனடிப்படையில் விரைந்து வந்த போலீசார் மற்றும் தீயணைப்பு மீட்பு படையினர் கடலுக்குள் விழுந்த ஓட்டுநரை தீவிரமாக தேடும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். தற்போது வரை அவரை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என போலீசார் தெரிவிக்கின்றனர். மேலும், இச்சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார், அப்பகுதியில் இருந்த சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
