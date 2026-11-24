நாகூர் ஆண்டவர் தர்ஹா கந்தூரி விழாவில் மத நல்லிணக்க சமபந்தி விருந்து
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Published : November 24, 2026 at 7:11 PM IST
நாகப்பட்டினம்: நாகூரில் உள்ள உலகப் புகழ்பெற்ற நாகூர் ஆண்டவர் தர்ஹாவின் 470-வது ஆண்டு கந்தூரி விழா நிறைவை முன்னிட்டு, மத நல்லிணக்கத்தை வலியுறுத்தி சுமார் 5,000 பேருக்கு சமபந்தி விருந்து வழங்கப்பட்டது.
நாகூர் ஆண்டவர் தர்ஹாவின் 470-வது ஆண்டு கந்தூரி விழா கடந்த 10-ஆம் தேதி தொடங்கி தொடர்ந்து விமரிசையாக நடைபெற்று வந்தது. விழாவின் முக்கிய நிகழ்வுகளில் ஒன்றான நிறைவு நாள் நிகழ்ச்சியில், தர்ஹாவில் கொடியிறக்கம் நடைபெற்றது.
இதனை முன்னிட்டு, நாகூர் நாயகம் நேசப்பாசறை அறக்கட்டளை சார்பில் தர்ஹா வளாகத்தில் பிரம்மாண்டமான சமபந்தி விருந்துக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. இந்த விருந்தில் மத வேறுபாடுகளைக் கடந்து இந்து, முஸ்லிம், கிறிஸ்தவர் உள்ளிட்ட அனைத்து மதத்தினரும் ஒரே இடத்தில் ஒன்றாக அமர்ந்து உணவருந்தினர். இதில் பங்கேற்ற சுமார் 5,000 பேருக்கும் சிக்கன் பிரியாணி, சிக்கன் 65, தாலிச்சா, இனிப்பு மற்றும் குடிநீர் பாட்டில் உள்ளிட்ட உணவுப் பொருட்கள் அடங்கிய அறுசுவை விருந்து அன்புடன் பரிமாறப்பட்டது.
மேலும், மத நல்லிணக்கம், சகோதரத்துவம் மற்றும் மனிதநேயம் ஆகியவற்றை வலியுறுத்தும் வகையில் நடைபெற்ற இந்த சமபந்தி விருந்து, அங்கு திரண்டிருந்த பக்தர்கள் மற்றும் பொதுமக்களிடையே நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இந்நிகழ்வில் தமிழ்நாடு சிறுபான்மை பொருளாதார மேம்பாட்டு கழக தலைவர் தமீம் அன்சாரி, நாகூர் தர்ஹா கலீஃபா மஸ்தான் சாகிப் உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர்.
நாகப்பட்டினம்: நாகூரில் உள்ள உலகப் புகழ்பெற்ற நாகூர் ஆண்டவர் தர்ஹாவின் 470-வது ஆண்டு கந்தூரி விழா நிறைவை முன்னிட்டு, மத நல்லிணக்கத்தை வலியுறுத்தி சுமார் 5,000 பேருக்கு சமபந்தி விருந்து வழங்கப்பட்டது.
நாகூர் ஆண்டவர் தர்ஹாவின் 470-வது ஆண்டு கந்தூரி விழா கடந்த 10-ஆம் தேதி தொடங்கி தொடர்ந்து விமரிசையாக நடைபெற்று வந்தது. விழாவின் முக்கிய நிகழ்வுகளில் ஒன்றான நிறைவு நாள் நிகழ்ச்சியில், தர்ஹாவில் கொடியிறக்கம் நடைபெற்றது.
இதனை முன்னிட்டு, நாகூர் நாயகம் நேசப்பாசறை அறக்கட்டளை சார்பில் தர்ஹா வளாகத்தில் பிரம்மாண்டமான சமபந்தி விருந்துக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. இந்த விருந்தில் மத வேறுபாடுகளைக் கடந்து இந்து, முஸ்லிம், கிறிஸ்தவர் உள்ளிட்ட அனைத்து மதத்தினரும் ஒரே இடத்தில் ஒன்றாக அமர்ந்து உணவருந்தினர். இதில் பங்கேற்ற சுமார் 5,000 பேருக்கும் சிக்கன் பிரியாணி, சிக்கன் 65, தாலிச்சா, இனிப்பு மற்றும் குடிநீர் பாட்டில் உள்ளிட்ட உணவுப் பொருட்கள் அடங்கிய அறுசுவை விருந்து அன்புடன் பரிமாறப்பட்டது.
மேலும், மத நல்லிணக்கம், சகோதரத்துவம் மற்றும் மனிதநேயம் ஆகியவற்றை வலியுறுத்தும் வகையில் நடைபெற்ற இந்த சமபந்தி விருந்து, அங்கு திரண்டிருந்த பக்தர்கள் மற்றும் பொதுமக்களிடையே நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இந்நிகழ்வில் தமிழ்நாடு சிறுபான்மை பொருளாதார மேம்பாட்டு கழக தலைவர் தமீம் அன்சாரி, நாகூர் தர்ஹா கலீஃபா மஸ்தான் சாகிப் உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர்.