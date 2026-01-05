ETV Bharat / Videos

திடீரென தீப்பிடித்து எரிந்த சொகுசு கார் - CAR FIRE ACCIDENT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
காரில் பற்றிய தீயை அணைக்கும் வீடியோ (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 5, 2026 at 2:48 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: சாலையில் சென்று கொண்டிருந்த சொகுசு கார் எதிர்பாராதவிதமாக திடீரென தீப்பிடித்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

சென்னையை அடுத்த பெரும்பாக்கம் சாலையில் ஓடிக் கொண்டிருந்த சொகுசு காரின் முன்பகுதி மற்றும் அடிப்பகுதியில் திடீரென தீப்பற்றி புகை கிளம்பியுள்ளது. காரில் தீப்பிடித்ததை பார்த்து, சுதாரித்துக் கொண்ட ஓட்டுநர் உடனடியாக வாகனத்தை நிறுத்தியுள்ளார்.

அதனைக் கண்ட அப்பகுதி மக்கள் மற்றும் அருகே இருந்த கடைக் காரர்கள் விரைந்து வந்து காரில் இருந்த அனைவரையும் பத்திரமாக மீட்டனர். தொடர்ந்து, கடைகளில் இருந்த குழாயில் பைப்பை இணைத்து, அதன் மூலம் தண்ணீரை பாய்ச்சி தீயை அணைக்க முயற்சி செய்தனர். ஆனால், கட்டுக்குள் வராத தீ பரவத் தொடங்கியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

இந்த நிலையில், அவ்வழியாக வந்த ஒரு தண்ணீர் லாரியை மடக்கிய பொதுமக்கள், அதிலிருந்த தண்ணீரை குழாய் மூலம் பீச்சி அடித்து தீயை அணைத்தனர். பொதுமக்களின் இந்த துரித செயலால் பெரும் சேதம் தவிர்க்கப்பட்டது. இந்நிலையில், சாலையில் சென்று கொண்டிருந்த கார் தீப்பிடித்த போது, பொதுமக்கள் உதவிய வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

சென்னை: சாலையில் சென்று கொண்டிருந்த சொகுசு கார் எதிர்பாராதவிதமாக திடீரென தீப்பிடித்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

சென்னையை அடுத்த பெரும்பாக்கம் சாலையில் ஓடிக் கொண்டிருந்த சொகுசு காரின் முன்பகுதி மற்றும் அடிப்பகுதியில் திடீரென தீப்பற்றி புகை கிளம்பியுள்ளது. காரில் தீப்பிடித்ததை பார்த்து, சுதாரித்துக் கொண்ட ஓட்டுநர் உடனடியாக வாகனத்தை நிறுத்தியுள்ளார்.

அதனைக் கண்ட அப்பகுதி மக்கள் மற்றும் அருகே இருந்த கடைக் காரர்கள் விரைந்து வந்து காரில் இருந்த அனைவரையும் பத்திரமாக மீட்டனர். தொடர்ந்து, கடைகளில் இருந்த குழாயில் பைப்பை இணைத்து, அதன் மூலம் தண்ணீரை பாய்ச்சி தீயை அணைக்க முயற்சி செய்தனர். ஆனால், கட்டுக்குள் வராத தீ பரவத் தொடங்கியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

இந்த நிலையில், அவ்வழியாக வந்த ஒரு தண்ணீர் லாரியை மடக்கிய பொதுமக்கள், அதிலிருந்த தண்ணீரை குழாய் மூலம் பீச்சி அடித்து தீயை அணைத்தனர். பொதுமக்களின் இந்த துரித செயலால் பெரும் சேதம் தவிர்க்கப்பட்டது. இந்நிலையில், சாலையில் சென்று கொண்டிருந்த கார் தீப்பிடித்த போது, பொதுமக்கள் உதவிய வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

For All Latest Updates

TAGGED:

FIRE ACCIDENT
சொகுசு காரில் தீ விபத்து
தீ விபத்து
LUXURY CAR CATCHES FIRE
CAR FIRE ACCIDENT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

கண்காட்சியில் இடம்பெற்ற சேவல்

ரூ.3 லட்சத்திற்கு ஏலம் போன சேவல்

January 5, 2026 at 3:52 PM IST
சீர் சுமந்து வந்த தாய்மாமனிற்கு ஆரத்தி எடுத்த குடும்பத்தினர்

"தாய் மாமன் சீர் சுமந்து வாராண்டி"

January 5, 2026 at 1:55 PM IST
முள்படுக்கையில் நடனமாடி அருள்வாக்கு கூறிய பெண் சாமியார்

முள்படுக்கையில் நடனமாடி பெண் சாமியார் அருள்வாக்கு

January 5, 2026 at 1:00 PM IST
பள்ளி முன்னாள் மாணவர்கள் 50 ஆண்டுகளுக்கு பின் சந்திப்பு

மழலையர் பள்ளி மாணவர்கள் 50 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சந்திப்பு

January 4, 2026 at 5:26 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.