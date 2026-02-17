ETV Bharat / Videos

திடீரென சரிந்த 60 அடி தேர் - பக்தர்கள் அதிர்ச்சி - CHARIOT COLLAPSED IN VELLORE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
60 அடி பிரமாண்ட தேர் திடீரென சரிந்ததால் பரபரப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 17, 2026 at 11:15 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

வேலூர்: மயான கொள்ளை திருவிழாவில் கட்டுப்பாட்டை இழந்த 60 அடி பிரமாண்ட தேர் திடீரென சரிந்ததால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

வேலூர் நகரில் ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் பாரம்பரிய மயான கொள்ளை திருவிழா நேற்றிரவு கோலாகலமாக நடைபெற்றது. திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வாக, கழிஞ்சூர் பகுதியில் இருந்து சுமார் 60 அடி உயரம் கொண்ட பிரமாண்ட தேர் பாலாற்றை நோக்கி விருதம்பட்டு மேம்பாலம் வழியாக எடுத்துச் செல்லப்பட்டது. பாலாற்றில் நடைபெற்ற சிறப்பு பூஜைகள் நிறைவடைந்த பின்னர், தேரை மீண்டும் கழிஞ்சூர் பகுதிக்கு கொண்டு செல்லும் பணிகள் தொடங்கின.

அப்போது எதிர்பாராத விதமாக தேர் இருந்த வாகனம் ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனால் தேர் திடீரென இடதுபுறமாக சாய்ந்து கவிழ்ந்தது. இந்த விபத்தில் தேரின் மீது அமர்ந்திருந்த பக்தர்களும், அருகில் நின்று விழாவை பார்த்துக் கொண்டிருந்த பொதுமக்கள் என 10-க்கும் மேற்பட்டோர் சிக்கிக் கொண்டனர். 

சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்த போலீசார், தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு துறையினர் உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று, அப்பகுதி மக்களின் உதவியுடன் மீட்பு பணிகளில் ஈடுபட்டனர். இதில் ஒருவர் பலத்த காயம் அடைந்தார். மேலும் 6 பேர் லேசான காயங்களுடன் மீட்கப்பட்டு உடனடியாக முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டன. தொடர்ந்து, சம்பவ இடத்திற்கு மாவட்ட ஆட்சியர் சுப்புலெட்சுமி விரைந்து வந்து, விபத்துக்கான காரணங்கள் குறித்து காவல் துறை அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்தார்.

வேலூர்: மயான கொள்ளை திருவிழாவில் கட்டுப்பாட்டை இழந்த 60 அடி பிரமாண்ட தேர் திடீரென சரிந்ததால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

வேலூர் நகரில் ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் பாரம்பரிய மயான கொள்ளை திருவிழா நேற்றிரவு கோலாகலமாக நடைபெற்றது. திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வாக, கழிஞ்சூர் பகுதியில் இருந்து சுமார் 60 அடி உயரம் கொண்ட பிரமாண்ட தேர் பாலாற்றை நோக்கி விருதம்பட்டு மேம்பாலம் வழியாக எடுத்துச் செல்லப்பட்டது. பாலாற்றில் நடைபெற்ற சிறப்பு பூஜைகள் நிறைவடைந்த பின்னர், தேரை மீண்டும் கழிஞ்சூர் பகுதிக்கு கொண்டு செல்லும் பணிகள் தொடங்கின.

அப்போது எதிர்பாராத விதமாக தேர் இருந்த வாகனம் ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனால் தேர் திடீரென இடதுபுறமாக சாய்ந்து கவிழ்ந்தது. இந்த விபத்தில் தேரின் மீது அமர்ந்திருந்த பக்தர்களும், அருகில் நின்று விழாவை பார்த்துக் கொண்டிருந்த பொதுமக்கள் என 10-க்கும் மேற்பட்டோர் சிக்கிக் கொண்டனர். 

சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்த போலீசார், தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு துறையினர் உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று, அப்பகுதி மக்களின் உதவியுடன் மீட்பு பணிகளில் ஈடுபட்டனர். இதில் ஒருவர் பலத்த காயம் அடைந்தார். மேலும் 6 பேர் லேசான காயங்களுடன் மீட்கப்பட்டு உடனடியாக முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டன. தொடர்ந்து, சம்பவ இடத்திற்கு மாவட்ட ஆட்சியர் சுப்புலெட்சுமி விரைந்து வந்து, விபத்துக்கான காரணங்கள் குறித்து காவல் துறை அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்தார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

60 அடி தேர் சரிந்தது
CHARIOT COLLAPSED IN VELLORE
மயான கொள்ளை திருவிழா
CHARIOT SUDDENLY COLLAPSED
CHARIOT COLLAPSED IN VELLORE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

ஊட்டியில் மலர்ச் செடி நடவு செய்யும் பணி தொடக்கம்

கோடை கால மலர் கண்காட்சிக்கு தயாராகும் ஊட்டி: செடிகளை நடவு செய்யும் பணி தொடக்கம்

February 16, 2026 at 5:17 PM IST
மஹா சிவராத்திரியை முன்னிட்டு ஸ்ரீ ஜலகண்டீஸ்வரர் ஆலயத்தில் 1008 சங்காபிஷேகம்

மஹா சிவராத்திரியை முன்னிட்டு ஸ்ரீ ஜலகண்டீஸ்வரர் ஆலயத்தில் 1008 சங்காபிஷேகம்

February 16, 2026 at 10:45 AM IST
பெருஞ்சேரி தாருகாவனத்தில் 54 அடி உயர சிவன் கோயிலில் சிவராத்திரி விழா

பெருஞ்சேரி தாருகாவனத்தில் 54 அடி உயர சிவன் கோயிலில் சிவராத்திரி விழா

February 16, 2026 at 8:04 AM IST
'மை லார்ட்' படக்குழுவினர்களை வரவேற்ற துரை சுதாகர்

நடிகர் விஜய் வருடத்திற்கு ஒரு படமாவது நடிக்க வேண்டும்: நடிகர் சசிகுமார்

February 15, 2026 at 6:17 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.