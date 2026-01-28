ETV Bharat / Videos

ஒரு மணி நேரத்தில் 88 ஜோடிகளுக்கு திருமணம் - THIRUPORUR MURUGAN TEMPLE MARRIAGE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
திருப்போரூர் முருகன் கோயிலில் திருமணம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 28, 2026 at 2:45 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

செங்கல்பட்டு: தை மாதம் முதல் முகூர்த்தம் என்பதால் திருப்போரூர் முருகன் கோயிலில் இன்று ஒரே நாளில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஜோடிகளுக்கு திருமணம் நடைபெற்றது.

செங்கல்பட்டு மாவட்டம் திருப்போரூர் அருள்மிகு கந்தசாமி திருக்கோயில் பழமை வாய்ந்த தலங்களில் ஒன்றாக விளங்கி வருகிறது. சில வருடங்களுக்கு முன்பு கோயில்களில் ஒரு சில திருமணங்கள் நடைபெற்று வந்த நிலையில் தற்போது பொருளாதார வளர்ச்சியில் நேரத்தையும் பணத்தையும் மிச்சப்படுத்தும் விதமாக கோயில்களில் திருமணம் செய்வது வழக்கமாகி வருகிறது. 

அதில் புதிய உச்சமாக தை மாதம் முதல் முகூர்த்தம் என்பதால் இன்று ஒரே நாளில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஜோடிகளுக்கு திருமணம் நடைபெற்றது. குறிப்பாக இன்று காலை 9 மணி முதல் 10:30 மணி வரை சுபமுகூர்த்தம் என்பதால் இந்த ஒரு மணி நேரத்தில் 88 ஜோடிகளுக்கு திருப்போரூர் கோயில் வளாகத்தில் திருமணம் நடைபெற்றது.

இதற்காக கந்தசாமி, முருகன், வள்ளி மற்றும் தெய்வானை ஆகியோர் அலங்கரிக்கப்பட்டு ஆறு இடங்களில் வைக்கப்பட்டனர். அந்தந்த இடங்களில் திருமண ஜோடிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தில் திருக்கோயிலில் பணி செய்யும் பட்டாச்சாரியார்கள் மந்திரங்கள் ஓத நாதஸ்வரம் மேளதாளங்களுடன் திருமணம் நடைபெற்றது. திருமணத்திற்கு வருகை தந்த பொதுமக்கள் திருப்போரூர் முருகன் கோயிலில் குவிந்த வண்ணம் உள்ளனர். இதனால் திருப்போரூர் முருகன் கோயில் விழா கோலம் கொண்டுள்ளது.

செங்கல்பட்டு: தை மாதம் முதல் முகூர்த்தம் என்பதால் திருப்போரூர் முருகன் கோயிலில் இன்று ஒரே நாளில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஜோடிகளுக்கு திருமணம் நடைபெற்றது.

செங்கல்பட்டு மாவட்டம் திருப்போரூர் அருள்மிகு கந்தசாமி திருக்கோயில் பழமை வாய்ந்த தலங்களில் ஒன்றாக விளங்கி வருகிறது. சில வருடங்களுக்கு முன்பு கோயில்களில் ஒரு சில திருமணங்கள் நடைபெற்று வந்த நிலையில் தற்போது பொருளாதார வளர்ச்சியில் நேரத்தையும் பணத்தையும் மிச்சப்படுத்தும் விதமாக கோயில்களில் திருமணம் செய்வது வழக்கமாகி வருகிறது. 

அதில் புதிய உச்சமாக தை மாதம் முதல் முகூர்த்தம் என்பதால் இன்று ஒரே நாளில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஜோடிகளுக்கு திருமணம் நடைபெற்றது. குறிப்பாக இன்று காலை 9 மணி முதல் 10:30 மணி வரை சுபமுகூர்த்தம் என்பதால் இந்த ஒரு மணி நேரத்தில் 88 ஜோடிகளுக்கு திருப்போரூர் கோயில் வளாகத்தில் திருமணம் நடைபெற்றது.

இதற்காக கந்தசாமி, முருகன், வள்ளி மற்றும் தெய்வானை ஆகியோர் அலங்கரிக்கப்பட்டு ஆறு இடங்களில் வைக்கப்பட்டனர். அந்தந்த இடங்களில் திருமண ஜோடிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தில் திருக்கோயிலில் பணி செய்யும் பட்டாச்சாரியார்கள் மந்திரங்கள் ஓத நாதஸ்வரம் மேளதாளங்களுடன் திருமணம் நடைபெற்றது. திருமணத்திற்கு வருகை தந்த பொதுமக்கள் திருப்போரூர் முருகன் கோயிலில் குவிந்த வண்ணம் உள்ளனர். இதனால் திருப்போரூர் முருகன் கோயில் விழா கோலம் கொண்டுள்ளது.

For All Latest Updates

TAGGED:

திருப்போரூர் கந்தசாமி கோயில்
என்பத்தி எட்டு ஜோடிகளுக்கு திருமணம்
THIRUPORUR MURUGAN TEMPLE MARRIAGE
88 COUPLES WERE MARRIED IN ONE HOUR
THIRUPORUR MURUGAN TEMPLE MARRIAGE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

மண் சரிவால் மலை ரயில் போக்குவரத்து ரத்து

மண் சரிவு - மலை ரயில் இன்றும் ரத்து

January 28, 2026 at 2:42 PM IST
ஸ்ரீ செல்வ விநாயகர் கோயிலில் குடமுழுக்கு விழா

ஸ்ரீ செல்வ விநாயகர் கோயிலில் குடமுழுக்கு விழா

January 28, 2026 at 1:33 PM IST
வெறிநாய் கடித்து சினை ஆடு உள்ளிட்ட மூன்று ஆடுகள் பலி

வெறிநாய் கடித்து மூன்று ஆடுகள் பலி

January 28, 2026 at 12:59 PM IST
திருச்செந்தூர் கோயிலில் வரிசையில் நின்ற பெண் பக்தர்களுக்குள் மோதல்

கோயில் வரிசையில் நின்ற பெண் பக்தர்கள் மோதல்

January 28, 2026 at 12:56 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.