இந்திய ராணுவத்தின் தொழில்நுட்பப் பணியில் இருந்து ஓய்வு பெற்ற ராணுவ வீரர்களின் 84வது ஆண்டு விழா
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Published : October 12, 2026 at 10:22 AM IST
காஞ்சிபுரம்: இந்திய ராணுவத்தின் தொழில்நுட்பப் பிரிவில் இருந்து ஓய்வுபெற்ற ராணுவ வீரர்களின் 84-ஆவது ஆண்டு விழா காஞ்சிபுரத்தில் மிகவும் கோலாகலமாக நடைபெற்றது. இதில், சென்னை உயர் நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி வி. பெரியகருப்பையா அவர்கள் கலந்துகொண்டு வாழ்த்துகளை தெரிவித்தார்.
இந்தியாவின் மூளையாகவும், உயிர் நாடியாகவும் விளங்கும் ராணுவத்தின் தொழில்நுட்ப பிரிவில் சிறிய துப்பாக்கிகள் முதல் உயர்ரக பீரங்கி மற்றும் கடற்படையின் ஹெலிகாப்டர் வரை உள்ள அனைத்து ஆயுதங்களையும் EME CORPS எனப்படும் தொழில்நுட்ப பிரிவு பராமரித்து வழிநடத்தி வருகிறது.
இந்நிலையில், தமிழகத்தில் 3வது முறையாக EME Corps Re-Union விழாவும், முன்னால் ராணுவ வீரர்களின் 84-ஆவது ஆண்டு தின விழாவும், காஞ்சிபுரம் மாநகரில் கோலாகலமாக நடைபெற்றது. இந்த விழாவில் முக்கிய நிகழ்வாக 75 வயதுக்கு மேற்பட்ட மூத்த முன்னாள் படைவீரர்கள் சிறப்புடன் கவுரவிக்கப்பட்டனர்.
விழாக்குழுவினர் மற்றும் முதன்மை ஒருங்கிணைப்பாளர் ஜோசப் அமல்ராஜ் , ஒருங்கிணைப்பாளர் சண்முகம் மற்றும் முசரவாக்கம் ஜி. ராமசாமி ஆகியோர் தலைமையில் நடைபெற்றது. இந்த விழாவில் சென்னை உயர் நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி மற்றும் ஆயுதப்படை தீர்ப்பாயத்தின் முன்னாள் நீதித்துறை உறுப்பினர் வி. பெரியகருப்பையா சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்துகொண்டு சிறப்புரை ஆற்றினார்.
இந்நிகழ்ச்சியில், தமிழகத்தின் அனைத்து மாவட்டங்களில் இருந்தும், கேரளா, ஆந்திரா, கர்நாடகா போன்ற மாநிலங்களில் இருந்தும், தொழில்நுட்ப பிரிவில் ஓய்வுபெற்ற முன்னாள் ராணுவ வீரர்கள் தங்களுடைய குடும்பத்தினருடன் கலந்து கொண்டனர்.
காஞ்சிபுரம்: இந்திய ராணுவத்தின் தொழில்நுட்பப் பிரிவில் இருந்து ஓய்வுபெற்ற ராணுவ வீரர்களின் 84-ஆவது ஆண்டு விழா காஞ்சிபுரத்தில் மிகவும் கோலாகலமாக நடைபெற்றது. இதில், சென்னை உயர் நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி வி. பெரியகருப்பையா அவர்கள் கலந்துகொண்டு வாழ்த்துகளை தெரிவித்தார்.
இந்தியாவின் மூளையாகவும், உயிர் நாடியாகவும் விளங்கும் ராணுவத்தின் தொழில்நுட்ப பிரிவில் சிறிய துப்பாக்கிகள் முதல் உயர்ரக பீரங்கி மற்றும் கடற்படையின் ஹெலிகாப்டர் வரை உள்ள அனைத்து ஆயுதங்களையும் EME CORPS எனப்படும் தொழில்நுட்ப பிரிவு பராமரித்து வழிநடத்தி வருகிறது.
இந்நிலையில், தமிழகத்தில் 3வது முறையாக EME Corps Re-Union விழாவும், முன்னால் ராணுவ வீரர்களின் 84-ஆவது ஆண்டு தின விழாவும், காஞ்சிபுரம் மாநகரில் கோலாகலமாக நடைபெற்றது. இந்த விழாவில் முக்கிய நிகழ்வாக 75 வயதுக்கு மேற்பட்ட மூத்த முன்னாள் படைவீரர்கள் சிறப்புடன் கவுரவிக்கப்பட்டனர்.
விழாக்குழுவினர் மற்றும் முதன்மை ஒருங்கிணைப்பாளர் ஜோசப் அமல்ராஜ் , ஒருங்கிணைப்பாளர் சண்முகம் மற்றும் முசரவாக்கம் ஜி. ராமசாமி ஆகியோர் தலைமையில் நடைபெற்றது. இந்த விழாவில் சென்னை உயர் நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி மற்றும் ஆயுதப்படை தீர்ப்பாயத்தின் முன்னாள் நீதித்துறை உறுப்பினர் வி. பெரியகருப்பையா சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்துகொண்டு சிறப்புரை ஆற்றினார்.
இந்நிகழ்ச்சியில், தமிழகத்தின் அனைத்து மாவட்டங்களில் இருந்தும், கேரளா, ஆந்திரா, கர்நாடகா போன்ற மாநிலங்களில் இருந்தும், தொழில்நுட்ப பிரிவில் ஓய்வுபெற்ற முன்னாள் ராணுவ வீரர்கள் தங்களுடைய குடும்பத்தினருடன் கலந்து கொண்டனர்.