குடியரசு தின விழா: ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியில் கோலாகல கொண்டாட்டம் - REPUBLIC DAY AT RAMOJI FILM CITY
Published : January 26, 2026 at 7:41 PM IST
ஹைதராபாத்: நாட்டின் 77-வது குடியரசு தின விழா ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியில் கோலாகலமாகக் கொண்டாடப்பட்டது.
நாடு முழுவதும் 77 ஆவது குடியரசு தினவிழா இன்று வெகுவிமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டது. அந்த வகையில், தெலங்கானா மாநிலம் ஹைதராபாத்தில் அமைந்துள்ள உலக பிரசித்தி பெற்ற ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியில் குடியரசு தின விழா கோலாகலமாகக் கொண்டாடப்பட்டது.
விழாவில் தலைமை விருந்தினராகக் கலந்து கொண்ட ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியின் நிர்வாக இயக்குநர் விஜயேஸ்வரி தேசியக் கொடியை ஏற்றி வைத்தார். அதனைத் தொடர்ந்து, ராமோஜி பிலிம் சிட்டியின் பாதுகாப்புப் படையினர் அளித்த அணிவகுப்பு மரியாதையும் அவர் ஏற்றுக் கொண்டார்.
பிறகு, ஃபிலிம் சிட்டியின் அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் குடியரசு தின வாழ்த்துகளை தெரிவித்த அவர், ஒற்றுமை மற்றும் அர்ப்பணிப்பின் முக்கியத்துவத்தையும் எடுத்துரைத்தார். இந்நிகழ்வின் போது, ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டி, ஈ-நாடு, ஈடிவி, ஈடிவி பாரத் மற்றும் டால்பின் ஹோட்டல்ஸ் உள்ளிட்ட நிறுவனங்களின் பல்வேறு துறைத் தலைவர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்று, தங்களது தேச பக்தியை வெளிப்படுத்தினர்.
