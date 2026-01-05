ETV Bharat / Videos

கொல்கத்தாவில் இருந்து வந்த பச்சை ஓணான்கள் - ORIENTAL GARDEN LIZARD

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
வடநெம்மேலி முதலை பண்ணையில் உள்ள ஓணான்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 5, 2026 at 5:43 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

செங்கல்பட்டு: இனப்பெருக்கத்திற்காக கொல்கத்தாவில் இருந்து வடநெம்மேலி முதலை பண்ணைக்கு 3 பச்சை ஓணான்கள் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன.

செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மாமல்லபுரத்தை அடுத்த வடநெம்மேலி முதலை பண்ணையில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட முதலைகள் பராமிக்கப்பட்டு வருகின்றன. குறிப்பாக, இந்த பண்ணையில் 4 அடி நீள ஆரஞ்சு நிற ராட்சத ஆண் பச்சை ஓணான் ஒன்று பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது. அதன் இனப் பெருக்கத்திற்காக மேற்கு வங்காளம் மாநிலம், கொல்கத்தா அலிப்பூர் வனவிலங்கு சரணாலயத்தில் இருந்து மூன்று அடி நீளத்தில் 3 பெண் பச்சை ஓணான்கள் கொண்டு வர முடிவு செய்யப்பட்டது.

இந்நிலையில், வடநெம்மேலி முதலை பண்ணை நிர்வாகத்தினர் கொல்கத்தாவில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்ட ஓணான்களை மரங்கள், தண்ணீர் தொட்டி, சுற்றுச் சுவர் வசதி கொண்ட இடத்தில் இருந்த, ஆண் பச்சை ஓணானுடன் விட்டனர். தொடர்ந்து, அவைகளுக்கு இழை தழைகள், கீரைகள் உணவாக வழங்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும், அந்த பச்சை ஓணான்களின் சீதோஷன நிலையையும் முதலை பண்ணை பணியாளர்கள் கண்காணித்து வருகின்றனர்.

இவை இனப்பெருக்கத்தில் ஈடுபடும் போது ஆண் பச்சை ஓணான் ஆரஞ்சு நிறத்திலிருந்து பல்வேறு நிறங்களுக்கு மாறுமாம். தற்போது, ஆண் ஓணானுடன் விடப்பட்ட 3 ஓணான்களும் பார்வையாளர்களுக்கு காட்சிப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. 

செங்கல்பட்டு: இனப்பெருக்கத்திற்காக கொல்கத்தாவில் இருந்து வடநெம்மேலி முதலை பண்ணைக்கு 3 பச்சை ஓணான்கள் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன.

செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மாமல்லபுரத்தை அடுத்த வடநெம்மேலி முதலை பண்ணையில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட முதலைகள் பராமிக்கப்பட்டு வருகின்றன. குறிப்பாக, இந்த பண்ணையில் 4 அடி நீள ஆரஞ்சு நிற ராட்சத ஆண் பச்சை ஓணான் ஒன்று பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது. அதன் இனப் பெருக்கத்திற்காக மேற்கு வங்காளம் மாநிலம், கொல்கத்தா அலிப்பூர் வனவிலங்கு சரணாலயத்தில் இருந்து மூன்று அடி நீளத்தில் 3 பெண் பச்சை ஓணான்கள் கொண்டு வர முடிவு செய்யப்பட்டது.

இந்நிலையில், வடநெம்மேலி முதலை பண்ணை நிர்வாகத்தினர் கொல்கத்தாவில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்ட ஓணான்களை மரங்கள், தண்ணீர் தொட்டி, சுற்றுச் சுவர் வசதி கொண்ட இடத்தில் இருந்த, ஆண் பச்சை ஓணானுடன் விட்டனர். தொடர்ந்து, அவைகளுக்கு இழை தழைகள், கீரைகள் உணவாக வழங்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும், அந்த பச்சை ஓணான்களின் சீதோஷன நிலையையும் முதலை பண்ணை பணியாளர்கள் கண்காணித்து வருகின்றனர்.

இவை இனப்பெருக்கத்தில் ஈடுபடும் போது ஆண் பச்சை ஓணான் ஆரஞ்சு நிறத்திலிருந்து பல்வேறு நிறங்களுக்கு மாறுமாம். தற்போது, ஆண் ஓணானுடன் விடப்பட்ட 3 ஓணான்களும் பார்வையாளர்களுக்கு காட்சிப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. 

For All Latest Updates

TAGGED:

பச்சை ஓணான்
GREEN IGUANA
வடநெம்மேலி முதலை பண்ணை
VADANEMMELI CROCODILE FARM
ORIENTAL GARDEN LIZARD

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

கண்காட்சியில் இடம்பெற்ற சேவல்

ரூ.3 லட்சத்திற்கு ஏலம் போன சேவல்

January 5, 2026 at 3:52 PM IST
காரில் பற்றிய தீயை அணைத்த மக்கள்

திடீரென தீப்பிடித்து எரிந்த சொகுசு கார்

January 5, 2026 at 2:48 PM IST
சீர் சுமந்து வந்த தாய்மாமனிற்கு ஆரத்தி எடுத்த குடும்பத்தினர்

"தாய் மாமன் சீர் சுமந்து வாராண்டி"

January 5, 2026 at 1:55 PM IST
முள்படுக்கையில் நடனமாடி அருள்வாக்கு கூறிய பெண் சாமியார்

முள்படுக்கையில் நடனமாடி பெண் சாமியார் அருள்வாக்கு

January 5, 2026 at 1:00 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.