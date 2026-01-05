கொல்கத்தாவில் இருந்து வந்த பச்சை ஓணான்கள் - ORIENTAL GARDEN LIZARD
Published : January 5, 2026 at 5:43 PM IST
செங்கல்பட்டு: இனப்பெருக்கத்திற்காக கொல்கத்தாவில் இருந்து வடநெம்மேலி முதலை பண்ணைக்கு 3 பச்சை ஓணான்கள் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மாமல்லபுரத்தை அடுத்த வடநெம்மேலி முதலை பண்ணையில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட முதலைகள் பராமிக்கப்பட்டு வருகின்றன. குறிப்பாக, இந்த பண்ணையில் 4 அடி நீள ஆரஞ்சு நிற ராட்சத ஆண் பச்சை ஓணான் ஒன்று பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது. அதன் இனப் பெருக்கத்திற்காக மேற்கு வங்காளம் மாநிலம், கொல்கத்தா அலிப்பூர் வனவிலங்கு சரணாலயத்தில் இருந்து மூன்று அடி நீளத்தில் 3 பெண் பச்சை ஓணான்கள் கொண்டு வர முடிவு செய்யப்பட்டது.
இந்நிலையில், வடநெம்மேலி முதலை பண்ணை நிர்வாகத்தினர் கொல்கத்தாவில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்ட ஓணான்களை மரங்கள், தண்ணீர் தொட்டி, சுற்றுச் சுவர் வசதி கொண்ட இடத்தில் இருந்த, ஆண் பச்சை ஓணானுடன் விட்டனர். தொடர்ந்து, அவைகளுக்கு இழை தழைகள், கீரைகள் உணவாக வழங்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும், அந்த பச்சை ஓணான்களின் சீதோஷன நிலையையும் முதலை பண்ணை பணியாளர்கள் கண்காணித்து வருகின்றனர்.
இவை இனப்பெருக்கத்தில் ஈடுபடும் போது ஆண் பச்சை ஓணான் ஆரஞ்சு நிறத்திலிருந்து பல்வேறு நிறங்களுக்கு மாறுமாம். தற்போது, ஆண் ஓணானுடன் விடப்பட்ட 3 ஓணான்களும் பார்வையாளர்களுக்கு காட்சிப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
