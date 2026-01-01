திருச்செந்தூரில் கம்பி மேல் ஏறி சென்று முருகனை தரிசனம் செய்த பக்தர்கள்! - THIRUCHENDUR MURUGAN TEMPLE
Published : January 1, 2026 at 2:32 PM IST
தூத்துக்குடி: 2026 புத்தாண்டை முன்னிட்டு திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலில் அதிகாலை 1 மணிக்கு கோயில் நடை திறக்கப்பட்டு சிறப்பு தீபாராதனை அபிஷேகங்கள் நடைபெற்றன.
முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடாக விளங்குகிறது தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயில். இந்த கோயில் பிரசித்தி பெற்ற சுற்றுலா தலமாக விளங்கி வரும் நிலையில், இங்கு தினந்தோறும் ஏராளமான பக்தர்கள் வருகை தந்து சாமி தரிசனம் மேற்கொள்வார்கள்.
இந்நிலையில், இன்று புத்தாண்டை ஒட்டி, திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலில் அதிகாலை 1 மணிக்கு கோயில் நடை திறக்கப்பட்டு சாமிக்கு சிறப்பு தீபாராதனை அபிஷேகங்கள் நடைபெற்றன. இதையடுத்து, அதிகாலை ஒரு மணிக்கு நடை திறந்தவுடன் முருகனை தரிசனம் செய்வதற்காக, கோயில் முன்பு திரண்டிருந்த பக்தர்கள் சண்முக விலாச மண்டபத்தின் கம்பி மீது ஏறி கதவுகளை தள்ளிவிட்டு உள்ளே சென்றனர். ஏற்கனவே சண்முக விலாச மண்டபம் வழியாக பக்தர்கள் உள்ளே செல்ல அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், கோயில் நிர்வாகத்தின் தடையை மீறி பக்தர்கள் உள்ளே சென்ற செயல் அங்கிருந்தோரை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
