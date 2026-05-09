பலத்த காற்றால் வேரோடு சாய்ந்த 200 ஆண்டுகள் மரம் - 200 YR OLD TREE FELL IN RAMESWARAM
Published : May 9, 2026 at 10:50 AM IST
ராமநாதபுரம்: ராமேஸ்வரத்தில் பலத்த மழை மற்றும் காற்று காரணமாக 200 ஆண்டுகள் பழமையான மரம் வேரோடு சாய்ந்து விழுந்தது.
தென்மேற்கு மத்திய வங்கக்கடல் முதல் குமரிக்கடல் வரை வளிமண்டல சுழற்சி நிலவி வருகிறது. இதனால் தென் தமிழ்நாடு மற்றும் வட தமிழ்நாட்டில் ஆங்காங்கே மழை பெய்து வருகிறது. கடலோரப் பகுதிகளில் பலத்த காற்று வீசக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்தது.
இந்நிலையில் ராமேஸ்வரம் அடுத்த தங்கச்சிமடம் பகுதியில் நள்ளிரவு பலத்த காற்று வீசியதுடன் மற்றும் பலத்த மழை பெய்தது. இதன் காரணமாக மங்கள தீர்த்தம் பூங்காவின் அருகே உள்ள தேசிய நெடுஞ்சாலை ஓரத்தில், உள்ள சுமார் 200 ஆண்டுகள் பழமையான அரசமரம் வேரோடு மின்கம்பம் மீது சாய்தந்து. இதனால் ராமேஸ்வரத்திற்கு மின்சாரம் செல்லும் மின்வயர்கள் அறுந்து, மதுரை, ராமேஸ்வரம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் விழுந்தது.
இது குறித்து தகவல் அறிந்து வந்த தீயணைப்புத்துறை அதிகாரிகள் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து, மரத்தினை வெட்டி அகற்றும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மின்வயர்கள் அறுந்ததால் நள்ளிரவு 1 மணி முதல் தங்கச்சிமடம் மற்றும் ராமேஸ்வரத்தில் மின்சார துண்டிக்கப்பட்டு, பொதுமக்கள் மற்றும் சுற்றுலா பயணிகள் பாதிப்பிற்கு உள்ளாகினர்.
