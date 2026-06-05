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அரக்கோணம் ஐஎன்எஸ் ராஜாளியில் 106-வது ஹெலிகாப்டர் பயிற்சி நிறைவு விழா - INS RAJALI ARAKKONAM

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106-வது ஹெலிகாப்டர் பயிற்சி நிறைவு விழா (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 5, 2026 at 4:51 PM IST

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ராணிப்பேட்டை: ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் அரக்கோணத்தில் அமைந்துள்ள இந்திய கடற்படையின் முக்கிய விமான தளமான ஐஎன்எஸ் ராஜாளியில் 106-வது ஹெலிகாப்டர் பயிற்சி நிறைவு விழா இன்று சிறப்பாக நடைபெற்றது. 

இந்திய கடற்படையின் ஹெலிகாப்டர் பயிற்சி பள்ளி சார்பில் நடத்தப்பட்ட இந்தப் பயிற்சியை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்த ஆறு விமானிகளுக்கு ‘கோல்டன் விங்ஸ்’ விருது வழங்கி கவுரவிக்கப்பட்டது. 

இந்த விழாவில் இந்திய கடற்படையின் கிழக்குப் பிராந்திய தளபதியான வைஸ் அட்மிரல் சஞ்சய் பல்லா சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக் கொண்டார். பின்னர் பயிற்சியை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்த விமானிகளுக்கு ‘கோல்டன் விங்ஸ்’ வழங்கி பாராட்டுகளை தெரிவித்தார். 

விழாவில் ஐஎன்எஸ் ராஜாளியின் அதிகாரி கமடோர் பி.சி. மனோஜ், ஹெலிகாப்டர் பயிற்சி பள்ளியின் அதிகாரி கமாண்டர் அர்சேஷ் உள்ளிட்ட கடற்படையின் உயரதிகாரிகள், பயிற்சி அதிகாரிகள் மற்றும் வீரர்கள் கலந்து கொண்டனர். 

நிகழ்ச்சியின் முக்கிய அம்சமாக பயிற்சி பெற்ற விமானிகள் அணிவகுப்பில் பங்கேற்று தங்களது திறமைகளை வெளிப்படுத்தினர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.  

ராணிப்பேட்டை: ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் அரக்கோணத்தில் அமைந்துள்ள இந்திய கடற்படையின் முக்கிய விமான தளமான ஐஎன்எஸ் ராஜாளியில் 106-வது ஹெலிகாப்டர் பயிற்சி நிறைவு விழா இன்று சிறப்பாக நடைபெற்றது. 

இந்திய கடற்படையின் ஹெலிகாப்டர் பயிற்சி பள்ளி சார்பில் நடத்தப்பட்ட இந்தப் பயிற்சியை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்த ஆறு விமானிகளுக்கு ‘கோல்டன் விங்ஸ்’ விருது வழங்கி கவுரவிக்கப்பட்டது. 

இந்த விழாவில் இந்திய கடற்படையின் கிழக்குப் பிராந்திய தளபதியான வைஸ் அட்மிரல் சஞ்சய் பல்லா சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக் கொண்டார். பின்னர் பயிற்சியை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்த விமானிகளுக்கு ‘கோல்டன் விங்ஸ்’ வழங்கி பாராட்டுகளை தெரிவித்தார். 

விழாவில் ஐஎன்எஸ் ராஜாளியின் அதிகாரி கமடோர் பி.சி. மனோஜ், ஹெலிகாப்டர் பயிற்சி பள்ளியின் அதிகாரி கமாண்டர் அர்சேஷ் உள்ளிட்ட கடற்படையின் உயரதிகாரிகள், பயிற்சி அதிகாரிகள் மற்றும் வீரர்கள் கலந்து கொண்டனர். 

நிகழ்ச்சியின் முக்கிய அம்சமாக பயிற்சி பெற்ற விமானிகள் அணிவகுப்பில் பங்கேற்று தங்களது திறமைகளை வெளிப்படுத்தினர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.  

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TAGGED:

106TH HELICOPTER TRAINING
INS RAJALI ARAKKONAM
ஹெலிகாப்டர் பயிற்சி நிறைவு விழா
அரக்கோணம் ஐஎன்எஸ் ராஜாளி
INS RAJALI ARAKKONAM

ABOUT THE AUTHOR

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ETV Bharat Tamil Nadu Team

Tamil Nadu's geography is as such it shares a coastal border with India’s neighbour Sri Lanka. Its political discourse is unique. ETV Bharat Tamil Nadu has a dedicated bureau in the capital and a batch of journalists covering the rest of the state. It brings you stories which matter to the region and from the state's perspective. Its coverage is not limited to the latest happenings but also will include unique and extraordinary stories from across the country and elsewhere from the globe as well....view details

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