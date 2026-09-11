ஸ்மார்ட் டிவியில் யூடியூப் பயன்படுத்துறீங்களா? 'அக்கவுண்ட் லாக்' வசதி அறிமுகம்
நான்கு இலக்க கடவுச்சொல்லை உள்ளிடுவதன் மூலம் அக்கவுண்ட் லாக் மற்றும் திறப்பு ஆகியவற்றை செய்து கொள்ள முடியும்.
Published : September 11, 2026 at 5:27 PM IST
ஹைதராபாத்: ஸ்மார்ட் டிவி யூடியூப் பயனர்களுக்கு உதவும் வகையில் அக்கவுண்ட் லாக் எனும் வசதி அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
ஸ்மார்ட் டிவி 'யூடியூப்' பயனர்களுக்கு உதவும் வகையில் அக்கவுண்ட் லாக் (Account Lock) வசதியை யூடியூப் அறிமுகம் செய்துள்ளது. ஒற்றை ஸ்மார்ட் டிவியை ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பலரும் பயன்படுத்துகின்ற மாதிரியான வீடுகளுக்காக இந்த வசதியை யூடியூப் நிறுவனம் அறிமுகம் செய்திருக்கிறது.
இந்த அக்கவுண்ட் லாக் அம்சத்தால் குறிப்பிட்ட அந்த யூட்யூப் அக்கவுண்ட் பயனரால் தன்னுடைய தனியுரிமையை பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும். குறிப்பாக, தேடல் வரலாறுகள், பரிந்துரைகள் மற்றும் பின்தொடர்தல்கள் ஆகியவற்றை பிறரால் பார்க்க முடியாதவாறு அக்கவுண்டை பூட்டிக்கொள்ள முடியும்.
வழக்கமான செல்போன் லாக் அல்லது பிற செயலிகளை லாக் செய்து கொள்வதைப் போல இந்த அக்கவுண்ட் லாக் அம்சமும் செயல்படும். நான்கு இலக்க கடவுச்சொல்லை உள்ளிடுவதன் மூலம் அக்கவுண்ட் லாக் மற்றும் திறந்து கொள்ள முடியும். முக்கியமாக அக்கவுண்ட் பூட்டப்பட்ட பின்னர் தனிப்பட்ட பரிந்துரைகள், சந்தாக்கள் மற்றும் தேடல் வரலாறு ஆகியவை ஸ்மார்ட் டிவியைப் பயன்படுத்தும் மற்றவர்களால் பார்க்க முடியாது. அக்கவுண்ட்டின் உரிமையாளர் யாரோ அவரால் மட்டுமே அதை பார்த்துக் கொள்ள முடியும்.
Account lock on TV is now available for all users globally 🌏 https://t.co/L5E7RCs0hR— Neal Mohan (@nealmohan) September 10, 2026
ஸ்மார்ட் டிவி யூடியூப் கணக்கு பூட்டை செயல்படுத்துவது எப்படி?
ஸ்மார்ட் டிவி யூடியூப் கணக்கு பூட்டை மிக சுலபமாக ஆக்டிவேட் செய்துக் கொள்ள முடியும். இதற்கான வழிக்காட்டுதல்களே கீழே வழங்கப்பட்டுள்ளன.
செயல் 1: முதலில் உங்கள் வீட்டில் உள்ள ஸ்மார்ட் டிவியில் 'யூடியூப்' செயலியை திறக்க வேண்டும்.
செயல் 2: பின்னர் இடதுபுறத்தில் உள்ள 'மெனு'-விற்கு சென்று, அங்கு உங்கள் 'கணக்கை' தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.
செயல் 3: இதையடுத்து உங்களின் கணக்குக்கு கீழே உள்ள 'செட்டிங்' ஆப்ஷனுக்குள் உள்நுழைய வேண்டும்.
செயல் 4: அங்கு 'அக்கவுண்ட் லாக் ஆன்' என்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும். இதை கிளிக் செய்யும்போது சில ப்ராம்ப்ட்டுகள் வரும். அதை பின்தொடர வேண்டும்.
செயல் 5: இறுதியாக நான்கு இலக்க கடவுச்சொல்லை உள்ளீடு செய்வதன் வாயிலாக, கணக்கு பூட்டை ஆக்டிவேட் செய்துக்கொள்ள முடியும்.
Sharing your TV with others? You can now lock your YouTube account with a four-digit code for additional peace of mind.— TeamYouTube (@TeamYouTube) September 10, 2026
Here’s how you can enable account lock and secure your account on your TV ➡️ https://t.co/v1tirBjFXq pic.twitter.com/KP5rQYnC7H
பூட்டப்பட்ட அக்கவுண்ட்டை எப்படி மீண்டும் திறப்பது?
இதற்கு பயனர்கள் தங்களின் செல்போனை பயன்படுத்த வேண்டும். உங்கள் ஸ்மார்ட் டிவியில் அக்கவுண்ட் லாக்கை ஆக்டிவேட் செய்தபின்னர், செல்போனில் உள்ள யூடியூப் செயலியை திறக்க வேண்டும். அதில் தானாகவே அன்லாக் என்கிற செய்தி தோன்றும். இதை கிளிக் செய்வதன் வாயிலாக, டிவியின் திரையில் யூடியூப் தானாக திறந்துவிடும்.