முடங்கியது எக்ஸ் தளம்: திடீரென புரொஃபைல்களில் இருந்து மாயமான பதிவுகள்
புகார்களை பதிவு செய்யும் டவுன்-டிடெக்டர் தளத்தில், பகல் 12 மணி வரை 14 புகார்கள் மட்டுமே பதிவாகியிருந்தன.
Published : March 26, 2026 at 1:22 PM IST
ஹைதராபாத்: எலான் மஸ்க் நிர்வகிக்கும் எக்ஸ் (முன்னர் ட்விட்டர்) பக்கத்தை சரியாக பயன்படுத்த முடியவில்லை என புகார் எழுந்துள்ளது.
இன்று நண்பகல் 12 மணி வரை சரியாக வேலை செய்த எக்ஸ் தளத்தில், தற்போது தங்களின் முந்தைய பதிவுகளை பார்க்க முடியவில்லை என பயனர்கள் புகார் தெரிவித்தனர்.
இது தொடர்பான புகார்களை பதிவு செய்யும் டவுன் டிடெக்டர் தளத்தில், பகல் 12 மணி வரை 14 புகார்கள் மட்டுமே பதிவாகியிருந்தது. ஆனால், 12:45 மணியளவில் சுமார் 34,451 புகார்கள் பதிவாகி இருந்தன.
User reports indicate problems with X (Twitter) since 3:14 AM EDT.— Downdetector (@downdetector) March 26, 2026
How is it affecting you? #XTwitterDownhttps://t.co/qqqwagygy9
பல பயனர்கள் தங்களால் “செயலியை பயன்படுத்த முடியவில்லை, லாகின் செய்ய முடியவில்லை, டைம்லைனை ரிஃப்ரெஷ் செய்ய முடியவில்லை, கணினியில் எக்ஸ் தளத்தை பயன்படுத்த முடியவில்லை” என்று புகார் தெரிவித்துள்ளனர்.
அரசியல் தலைவர்கள், சினிமா பிரபலங்கள், செய்தி ஊடகங்கள் என பலரால் தொடர்ந்து பின் தொடரப்படும் எக்ஸ் தளத்தில் முடக்கம் ஏற்பட்டது, பயனர்கள் மத்தியில் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.