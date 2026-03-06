2026 மகளிர் தினம் ஸ்பெஷல்: “பாராட்டு தேவையில்லை... அங்கீகாரமே போதும்” - ஏவுகணை பெண்மணி டெஸ்ஸி தாமஸ்
பெண்கள் தொழில்நுட்ப அறிவில் வலுவாக இருந்தால் நிச்சயம் முன்னேற முடியும் என்று டாக்டர் டெஸ்ஸி தாமஸ் தெரிவிக்கிறார்.
இந்தியாவின் முன்னணி ஏவுகணை விஞ்ஞானிகளில் ஒருவரும், புகழ் பெற்ற வான்வெளி பொறியாளருமான முனைவர் டெஸ்ஸி தாமஸ், நாட்டின் பாதுகாப்புத் திட்டங்களில் முக்கிய பங்கு வகித்தவர். “இந்தியாவின் ஏவுகணை பெண்மணி” என்று அழைக்கப்படும் இவர், இந்தியாவின் நீண்டதூர ஏவுகணை திறனை வலுப்படுத்த முக்கிய பங்களிப்பு செய்துள்ளார்.
1985 ஆம் ஆண்டு பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு நிறுவனத்தில் (DRDO) சேர்ந்த இவர், அக்னி 4 மற்றும் அக்னி 5 ஏவுகணை திட்டங்களின் இயக்குநராகவும் இருந்தார். தற்போது கன்னியாகுமரியில் உள்ள நூருல் இஸ்லாம் பல்கலைக்கழகத்தின் (NICHE) துணைவேந்தராக பணியாற்றுகிறார்.
இந்நிலையில், சர்வதேச மகளிர் தினம் 2026 சிறப்பு தொடருக்காக முனைவர் டெஸ்ஸி தாமஸ் ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திற்கு பிரத்யேக பேட்டி அளித்தார். அப்போது, தனது சிறுபிள்ளை பருவம், இந்தியாவின் உள்நாட்டு ஏவுகணை வளர்ச்சி மற்றும் அறிவியல், தொழில்நுட்பம், பொறியியல், கணிதம் ஆகிய துறைகளில் பெண்களின் வளர்ச்சி குறித்த தனது கருத்துகளை அவர் பகிர்ந்து கொண்டார்.
கேரளாவில் ராக்கெட் ஏவுதலைக் கண்டு அறிவியலுக்கு ஈர்க்கப்பட்ட சிறுமியாக இருந்து, நாட்டின் முக்கிய பாதுகாப்புத் திட்டங்களை வழி நடத்திய விஞ்ஞானியாக உயர்ந்த அவரது பயணம், திறமை மற்றும் அர்ப்பணிப்பால் உருவாகி இருப்பதை காட்டுகிறது.
“எங்களுக்கு மகளிர் தினத்திற்கு கிடைக்கும் சம்பிரதாய பாராட்டுகள் தேவையில்லை; திறமைக்கு கிடைக்கும் அங்கீகாரமே போதும்” என்று டெஸ்ஸி தாமஸ் கூறுகிறார்.
- கேள்வி: மகளிர் தினத்தில் பல சாதனையாளர்களை நாம் கொண்டாடுகிறோம். இந்த இடத்தில் டெஸ்ஸி தாமஸ் யார்? உங்கள் அறிவியல் ஆர்வத்தை தூண்டியது எது?
பதில்: நான் கேரளாவின் ஆலப்புழா அருகே உள்ள ஒரு சிறிய கிராமத்தைச் சேர்ந்தவள். சிறு வயதிலிருந்தே கணிதம், அறிவியல் மீது ஆர்வம் இருந்தது. தும்பாவில் ராக்கெட் ஏவுவதை பார்த்து தான் இந்த துறை மீது ஈர்ப்பு வந்தது. அதுவே பொறியியல் படிக்கவும், பின்னர் ஏவுகணை தொழில்நுட்ப துறைக்குள் நுழையவும் காரணமாக அமைந்தது.
- கேள்வி: 1960-70 காலகட்டத்தில் கேரளாவில் நீங்கள் வளர்ந்த போது, இது ஆண்கள் ஆதிக்கம் கொண்ட துறை என்று நினைத்தீர்களா?
பதில்: அப்போது எனக்கு முக்கியமாக இருந்தது அறிவியலின் மீதான ஆர்வம் மட்டுமே. பொறியியல் படிப்பதே பெரிய வாய்ப்பு. டி.ஆர்.டி.ஓ ஆதரவில் படிப்பை படிக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது. அதில் சேர்ந்தது இந்த துறைக்கான கதவைத் திறந்தது. அறிவியலை நடைமுறையில் பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற எண்ணமே, என்னை இந்த துறைக்கு கொண்டு வந்தது.
- கேள்வி: பெண்கள் பொறியியல் படிப்பது அரிதாக இருந்த காலத்தில், உங்கள் பெற்றோர் எப்படி உங்களை அனுமதித்தார்கள்?
பதில்: எங்கள் குடும்பத்தில் கல்விக்கு எப்போதும் முக்கியத்துவம் இருந்தது. பொறியியல் படிக்க நான் எடுத்த முடிவை பெற்றோர் ஆதரித்தார்கள். எங்கள் வீட்டில் மொத்தம் என்னுடன் சேர்த்து 5 பெண்கள் மற்றும் ஒரு சகோதரர் உள்ளார். அவர்கள் அனைவரும் எனக்கு ஆதரவாக இருந்தனர். திருமணமான பின்பு கணவரும் மிகவும் ஆதரவாக இருந்தார். குடும்பத்தினர் தந்த ஊக்கமும், ஒத்துழைப்பு தான் என்னை முன்னேற்ற பாதைக்கு அழைத்து சென்றது.
- கேள்வி: அக்னி-4, அக்னி-5 போன்ற முக்கிய ஏவுகணை திட்டங்களை வழி நடத்திய போது, அந்த பொறுப்பை எப்படி சமாளித்தீர்கள்?
பதில்: இது ஒரு தேசிய பாதுகாப்பு சம்பந்தப்பட்ட பொறுப்பு. என் வேலை நாட்டின் பாதுகாப்புடன் தொடர்புடையது என்பதை தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். வடிவமைப்பு முதல் சோதனை வரை முழு தொழில்நுட்பத்தையும் உருவாக்குவது பெரிய சவால். ஆனால் அதே நேரத்தில் அது பெரும் திருப்தியையும் அளித்தது.
- கேள்வி: அடுத்த பத்து ஆண்டுகளில் உலக வான்வெளி மற்றும் ஏவுகணை துறையில் இந்தியாவின் நிலை எப்படி இருக்கும்?
பதில்: இந்த துறையில் இந்தியா ஏற்கெனவே நல்ல நிலையில் உள்ளது. ஆனால், மேலும் முன்னேற வேண்டும். செயற்கை நுண்ணறிவு, ஹைபர்சோனிக் வாகனங்கள் போன்ற அடுத்த தலைமுறை தொழில்நுட்பங்களில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
- கேள்வி: இந்தியாவில் பொறியியல் துறையில் பெண்கள் இன்னும் குறைவாக இருப்பதற்கான காரணம் என்ன?
பதில்: இப்போது பொறியியல் துறையில் சேர பெண்கள் அதிகமாக முன் வருகிறார்கள். இருந்தாலும் சில மறைமுக தடைகள் இருக்கலாம். நிறுவன ஆதரவும், குடும்ப ஆதரவும் அவர்களுக்கு அவசியம். பெண்கள் தொழில்நுட்ப அறிவில் வலுவாக இருந்தால் நிச்சயம் முன்னேற முடியும்.
- கேள்வி: அறிவியல், தொழில்நுட்பம், பொறியியல், கணிதம் ஆகிய துறைகளில் பெண்கள் தலைவர்களாக வர என்ன செய்ய வேண்டும்?
பதில்: வழிகாட்டுதல் (Mentorship) மிகவும் முக்கியம். தொடர்ந்து கற்றுக் கொள்வது, சரியான முடிவுகளை எடுப்பது போன்ற பண்புகள் தலைமைக்கு தேவையானவை.
- கேள்வி: பெண் விஞ்ஞானிகளை நாம் கொண்டாடுகிறோம். அது உண்மையான மாற்றமாக மாற என்ன செய்ய வேண்டும்?
பதில்: பெண்களை ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில் அமர்த்தி சின்னமாக பாராட்டுவது போதாது. திறமைக்கு மதிப்பு கிடைக்க வேண்டும். அதற்காக மனநிலையில் மாற்றம் தேவை. தெளிவான நோக்கம், கவனம் இருந்தால் வெற்றி கிடைக்கும்.
- கேள்வி: தலைமை பொறுப்பு, ஏவுகணை திட்டங்கள், குடும்பம் - இவற்றை எப்படி சமநிலையில் கையாண்டீர்கள்?
பதில்: நம் சமூகத்தில் பெண்கள் வேலைக்கும், குடும்பத்திற்கும் பொறுப்பு ஏற்க வேண்டிய நிலை இருந்தது. ஆனால் இப்போது நிலை மாறி வருகிறது. குடும்ப ஆதரவு இருந்தால் சமநிலையை பேணுவது எளிதாகும்.
- கேள்வி: ஒரு விஞ்ஞானியாகவும், பெண்ணாகவும் நீங்கள் இந்த சமூகத்திற்கு கூற விரும்பும் செய்தி என்ன?
பதில்: உறுதியும், தெளிவும் இருந்தால் எதையும் சாதிக்கலாம். நான் சேர்ந்த போது பல தொழில்நுட்பங்களை புதிதாக உருவாக்க வேண்டியிருந்தது. இன்று அறிவு எங்கும் கிடைக்கிறது. வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி முன்னேற வேண்டும் என்பதே என் செய்தி.
(ஈடிவி பாரத் மகளிர் தின சிறப்பு நேர்காணல்களில் இதுவும் ஒன்று)