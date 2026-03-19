சார்ஜ் செய்யும்போது பற்றி எரிந்த மின்சார கார்: இதை தவிர்க்க என்ன செய்ய வேண்டும்?
மின்சார வாகனங்களின் பயன்பாடு அதிகரிக்கும் வேகத்தில், அதற்கான பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு அதிகரிக்கவில்லை.
Published : March 19, 2026 at 10:02 AM IST
ஹைதராபாத்: மத்தியப் பிரதேசம் மாநிலம், இந்தூரில் அதிகாலை நேரத்தில் மின்சார கார் ஒன்று சார்ஜ் செய்யப்பட்டபோது திடீர் தீ விபத்து ஏற்பட்டு 8 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கும் நிலையில், எதிர்காலத்தில் இதுபோன்ற விபத்துகளை எப்படி தவிர்க்கலாம் என்பதை நாம் தெரிந்துகொள்வது அவசியமாகிறது.
பிரிஜேஸ்வரி அனெக்ஸ் பகுதியில் அதிகாலை 3.30 மணி அளவில் கார் சார்ஜ் செய்யும் போது தீப்பற்றியதாக கூறப்படுகிறது. தீ வேகமாக பரவி அருகிலிருந்த மூன்றுமாடி குடியிருப்பை சூழ்ந்தது.
இதன் காரணமாக வீட்டில் இருந்த சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்கள் வெடித்ததால் தீ விபத்து மேலும் தீவிரமடைந்து, ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 8 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். மேலும் 3 பேர் பலத்த காயங்களுடன் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
விபத்துக்கான சாத்தியக்கூறுகள் என்ன?
இந்த சம்பவத்தின் ஆரம்பகட்ட விசாரணையில், மின்கசிவு அல்லது பேட்டரி அதிகமாக சூடானது தான் முக்கிய காரணமாக இருக்கலாம் என சந்தேகிக்கப்படுகிறது.
மின்சார வாகனங்களில் பயன்படுத்தப்படும் லித்தியம்-அயன் பேட்டரிகள் அதிக வெப்பம் ஏற்படும் போது “தெர்மல் ரன்வே” எனப்படும் நிலைக்கு சென்று திடீரென தீப்பற்றும் அபாய நிலைக்கு செல்கிறது. மேலும் ஷார்ட் சர்க்யூட், சேதமடைந்த வயர்கள், ஈரப்பதம் ஆகியவையும் தீ விபத்திற்குக் காரணமாக அமையலாம்.
ஏன் இத்தகைய விபத்துகள் ஏற்படுகின்றன?
மின்சார வாகனங்களின் பயன்பாடு அதிகரிக்கும் வேகத்தில், அதற்கான பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு அதிகரிக்கவில்லை. பலர் அங்கீகரிக்கப்படாத சார்ஜர்கள் பயன்படுத்துவது, வீட்டுக்குள் அல்லது காற்றோட்டமில்லாத இடங்களில் வாகனங்களை சார்ஜ் செய்வது போன்ற தவறுகளை செய்கின்றனர். மேலும், சார்ஜிங் அமைப்புகள் சரியான தரநிலைகளுக்கு உட்படாமல் அமைக்கப்படுவது கூட பெரிய அபாயமாக மாறுகிறது.
தீ பரவலை அதிகரித்த காரணங்கள்
இந்தூரில் நடந்த விபத்தில், தீ வேகமாக பரவுவதற்குக் காரணமாக பல அம்சங்கள் உள்ளன. முதலில் கார் தீப்பற்றி, பின்னர் கட்டடத்திற்குள் தீ பரவியுள்ளது.
அதே சமயம், வீட்டில் இருந்த சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்கள் வெடித்ததால் தீ மிக வேகமாக பரவி கட்டுப்படுத்த முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. மேலும், மூடிய இடம் என்பதால் புகை வெளியேறாமல் இருந்தது உயிரிழப்பை அதிகரித்துள்ளதாக காவல்துறையினர் தகவல் தெரிவிக்கின்றனர்.
பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கைகள்
மின்சார வாகனங்களை பயன்படுத்தும் போது சில முக்கியமான பாதுகாப்பு வழிமுறைகளை கடைபிடிப்பது அவசியம்:
- வாகன நிறுவனங்கள் வழங்கும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சார்ஜர்களை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும்
- திறந்த மற்றும் காற்றோட்டமான இடங்களில் மட்டுமே சார்ஜ் செய்ய வேண்டும்
- இரவு முழுவதும் கவனிப்பில்லாமல் சார்ஜ் செய்யக்கூடாது
- வயர்கள், ப்ளக் மற்றும் மின்சார இணைப்புகளை அடிக்கடி பரிசோதிக்க வேண்டும்
- கார் பார்க்கிங் பகுதிகளில் எரிவாயு சிலிண்டர்கள் வைக்காமல் இருக்க வேண்டும்
- அவசரநிலையில் பயன்படுத்த தீயணைப்பு கருவிகள் வைத்திருக்க வேண்டும்
பொதுமக்களுக்கு எச்சரிக்கை
மின்சார வாகனங்கள் சுற்றுச்சூழலுக்கு நன்மை அளிப்பவை என்றாலும், அவற்றைப் பயன்படுத்தும் போது பாதுகாப்பு நடைமுறைகள் அவசியம். சிறிய அலட்சியம் கூட பெரிய உயிரிழப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும் என்பதை மத்தியப் பிரதேசத்தின் இந்தூரில் நடந்த இந்த சம்பவம் நினைவூட்டுகிறது.
இந்தூரில் நடந்த இந்த துயரமான விபத்து, தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியுடன் பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வும் அவசியம் என்பதை தெளிவுபடுத்துகிறது. மின்சார வாகனங்கள் எதிர்கால போக்குவரத்து முறையாக பார்க்கப்பட்டாலும், சரியான பயன்பாடு மற்றும் பாதுகாப்பு விதிமுறைகளை கடைபிடிப்பதன் மூலம் மட்டுமே எதிர்காலத்தில் இத்தகைய விபத்துகள் நடைபெறாமல் தடுக்க முடியும்.