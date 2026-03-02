ETV Bharat / technology

இந்தியாவில் முழு சந்திர கிரகணம்: தமிழ்நாட்டில் எந்த நேரத்தில்; எங்கு பார்க்கலாம்

சென்னையில் செவ்வாய்க்கிழமை மாலை 6:17 மணிமுதல் குறிப்பிட்ட நேரம் வரை முழு சந்திர கிரகணத்தையும் வெறும் கண்களால் பார்க்க முடியும்.

செந்நிறத்தில் காட்சியளிக்கும் சந்திரன்
செந்நிறத்தில் காட்சியளிக்கும் சந்திரன் (ANI Photo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 2, 2026 at 2:03 PM IST

2 Min Read
சென்னை: வானியல் நிகழ்வுகளில் மிகவும் அற்புதமான ஒன்றாகக் கருதப்படும் முழு சந்திர கிரகணம் விரைவில் நிகழ உள்ளது. இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் (IMD) வெளியிட்டுள்ள தகவலின்படி, இந்த கிரகணம் செவ்வாய்க்கிழமை (மார்ச் 3, 2026) அன்று நிகழவுள்ளது.

சூரியன், பூமி மற்றும் சந்திரன் ஆகிய மூன்றும் ஒரே நேர்க்கோட்டில் வரும்போது, பூமியின் நிழல் சந்திரனின் மீது விழுவதையே சந்திர கிரகணம் என்கிறோம். முழு சந்திர கிரகணத்தின் போது சந்திரன் பூமியின் அடர்ந்த நிழலுக்குள் (Umbra) செல்வதால், அது ஒரு வித செந்நிறத்தில் (Blood Moon) காட்சியளிக்கும்.

இந்தியாவின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் இந்த நிகழ்வு மாலை நேரத்தில் நிகழும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இதற்கான முக்கிய நேரங்கள் இதோ:

  • கிரகணத் தொடக்கம்: பிற்பகல் 3:20 மணி (15:20)
  • முழு கிரகணத் தொடக்கம் (Totality): மாலை 4:34 மணி (16:34)
  • முழு கிரகண முடிவு: மாலை 5:33 மணி (17:33)
  • கிரகணத்தின் நிறைவு: மாலை 6:48 மணி (18:48)

இந்தியாவில் எங்கு காணலாம்?

இந்தியாவின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் சந்திரன் உதிக்கும் போது (Moonrise) கிரகணத்தின் இறுதிப் பகுதியே தெரியும். இருப்பினும், வடகிழக்கு இந்தியா மற்றும் அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகளில் உள்ள சில பகுதிகளில் முழு கிரகணத்தின் இறுதி கட்டத்தையும் தெளிவாகக் காண முடியும்.

இந்த அரிய வானியல் நிகழ்வைக் காணத் தவறாதீர்கள். இதனை வெறும் கண்களாலேயே பாதுகாப்பாகப் பார்க்கலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. குறிப்பாக, சென்னையில் உள்ளவர்கள், மார்ச் 3, 2026 அன்று நிகழவுள்ள முழு சந்திர கிரகணத்தின் இறுதிப் பகுதியை சுமார் 31 நிமிடங்கள் வரை காண முடியும்.

தமிழ்நாட்டிற்கான கிரகண விவரங்கள் கீழ்வருமாறு:

சந்திர உதயம்: சென்னையில் செவ்வாய்க்கிழமை மாலை 6:17 மணிக்கு சந்திரன் உதிக்கும். சந்திரன் உதிக்கும் போதே கிரகணம் பாதி முடிந்த நிலையில் இருக்கும்.

காணும் நேரம்: மாலை 6:17 முதல் கிரகணத்தின் உம்பரல் (Umbral) நிழல் முடியும் நேரமான 6:48 மணி வரை இதனைப் பார்க்கலாம்.

சிறப்பு அம்சம்: அன்று பௌர்ணமி மற்றும் ஹோலி பண்டிகை என்பதால், இது ஒரு சிறப்பான நிகழ்வாகக் கருதப்படுகிறது.

பார்க்கும் முறை: சூரிய கிரகணத்தைப் போலன்றி, சந்திர கிரகணத்தை வெறும் கண்களால் பார்ப்பது முற்றிலும் பாதுகாப்பானது.

சென்னையைத் தவிர்த்து கன்னியாகுமரி போன்ற தென் தமிழகப் பகுதிகளிலும் சுமார் 31 நிமிடங்கள் வரை இந்த நிகழ்வைக் காண வாய்ப்புள்ளது. மேகங்கள் இடையூறு செய்யாமல் இருந்த குறிப்பிட்ட நேரங்களில் நாம் முழு சந்திர கிரகணத்தையும் பார்த்து மகிழ முடியும்.

