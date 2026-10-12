வாட்ஸ்-அப்பில் ஷெட்யூல் மெசேஜ் வசதி அறிமுகம்; 2 வாரத்துக்கு பிறகு அனுப்ப வேண்டிய மெசேஜைகூட இப்பவே கால அட்டவணை செய்யலாம்
அதிகபட்சம் இரண்டு வார காலத்துக்கு ஷெட்யூல் செய்ய முடியும் என தற்போது வெளியாகியிருக்கும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
Published : October 12, 2026 at 8:50 PM IST
புது தில்லி: ஷெட்யூல் (Schedule) செய்து குறுந்தகவல் அனுப்பும் வசதியை வாட்ஸ்-அப் நிறுவனம் அறிமுகம் செய்ய உள்ளது.
வாட்ஸ்-அப்பில் திட்டமிட்ட நேரத்தில் குறுஞ்செய்தி அனுப்பும் வசதி உருவாக்கப்பட்டு உள்ளது. அதாவது, குறிப்பிட்ட நாள், நேரம் ஆகியவற்றை தேர்ந்தெடுத்து தகவலை அனுப்பும் ஷெட்யூல் வசதி வாட்ஸ்-அப்பில் அறிமுகம் செய்யும் பணிகள் தொடங்கி உள்ளன.
ஆகையால், இனி வரும் நாட்களில் வாட்ஸ்-அப் பயனர்கள் தங்களின் உரையாடல்கள், புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்கள் என எதை வேண்டுமானாலும் விருப்பப்பட்ட நாள் மற்றும் நேரத்தில் அனுப்பிக் கொள்ள முடியும். இந்த அம்சத்தை தனிநபர் மற்றும் குழுக்கள் என இரண்டிலும் பெற்றுக் கொள்ள முடியும் என தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.
WABetaInfo-வின் கூற்றின்படி, தற்போது இந்த வசதியானது சோதனையோட்டமாக பீட்டா வெர்ஷனில் மட்டுமே அறிமுகம் செய்யப்பட்டிருப்பது தெரிய வந்துள்ளது. விரைவில், ஒட்டுமொத்த பயனர்களுக்கும் இந்த அம்சத்தை வாட்ஸ்-அப் அர்ப்பணிக்க இருப்பதாகவும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
ஆஃப்லைனில் இருந்தாலும் செய்தி போய்விடும்
ஒரு முறை குறுஞ்செய்தி ஷெட்யூல் செய்துவிட்டால், செய்தி அனுப்பிய அந்த குறிப்பிட்ட செல்போன் ஆஃப்லைனில் இருந்தாலும், அதாவது, செல்போனில் இணையம் துண்டிக்கப்பட்டு இருந்தாலும் உரியவருக்கு அந்த செய்தி சென்று சேர்ந்துவிடும்.
இந்த அம்சம் பல மாதங்களாக உருவாக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், இறுதியாக ஆண்ட்ராய்டு பீட்டா வெர்சனில் மட்டும் தற்போது அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆண்ட்ராய்டு 2.26.40.7 பதிப்பில் குறிப்பிட்ட சில பயனர்களால் மட்டும் இந்த வசதியைப் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.
சமீபத்தில் பதினெட்டுக்கும் குறைவான வயதுக் கொண்ட வாட்ஸ்-அப் பயனர்களுக்காக புதிய பெற்றோர் கட்டுப்பாட்டு வசதி அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. இத்துடன், பில்களுக்கான கட்டணங்களைச் செலுத்தும் வசதியும் வாட்ஸ்-அப்பில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது.
இதைத்தொடர்ந்தே தன்னுடைய பயனர்களுக்கு வழங்கும் வசதியை விரிவாக்கம் செய்யும் விதமாக தற்போது ஷெட்யூல் மெசேஜ் வசதியை வாட்ஸ்-அப் அறிமுகம் செய்திருக்கிறது.
எப்படி ஷெட்யூல் செய்வது?
வாட்ஸ்-அப் பீட்டா வெர்ஷனில் இணைந்த பின்னர், வழக்கமாக குறுஞ்செய்தி அனுப்புவதைப் போலவே அனுப்பும் பட்டனை சில நொடிகளுக்கு இடைவிடாமல் அழுத்த வேண்டும். பின்னர், ஷெட்யூல் செய்வதற்கான வசதி திறக்கும். அதில் நாம் விரும்பும் நாள், நேரம் ஆகியவற்றை தேர்வு செய்து பின்னர் ஷெட்யூல் செய்யலாம்.
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உரையாடல்களை அனுப்ப மட்டுமல்ல, வீடியோ, புகைப்படம் என அனைத்தையும் அனுப்பவும் இதே செயல்முறையையே செய்ய வேண்டும். அதேசமயம், வழக்கமான குறுஞ்செய்தியைப் போலவே இதுவும், அனுப்புபவர் மற்றும் பெறுபவரைத் தவிர இடையில் இருக்கும் வேறு யாராலும் படிக்க முடியாது என கூறப்படுகிறது. ஆகையால், நாம் அனுப்பும் குறுஞ்செய்தி பாதுகாப்பானதாக இருக்கும் என தெரிகிறது.
ஷெட்யூலின் உச்சபட்ச நாள் எவ்வளவு?
அதிகபட்சம் இரண்டு வார காலத்துக்கு ஷெட்யூல் செய்ய முடியும் என தற்போது வெளியாகியிருக்கும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதேபோல், குறைந்தபட்ச நேரமாக 10 நிமிடம் உள்ளது. ஆகையால், பத்து நிமிடத்திற்கு பின் அனுப்ப வேண்டிய குறுஞ்செய்தியைக் கூட வாட்ஸ்-அப் பயனர்களால் வரும் நாட்களில் ஷெட்யூல் செய்து அனுப்பிக் கொள்ள முடியும்.