இன்ஸ்டா, பேஸ்புக் போல வாட்ஸ்-ஆப்பிலும் பயனர் பெயர் வசதி; புதிய அப்டேட்டால் வாடிக்கையாளர்கள் மகிழ்ச்சி
பயனர் பெயர் திட்டத்தை விரும்பவில்லை என்றால் பழைய முறைப்படி தொடர்பு எண்ணைக் கொண்டே வாட்ஸ்-ஆப் பயன்பாட்டைத் தொடரும் வசதியையும் வாட்ஸ்-ஆப் வழங்கியுள்ளது.
Published : June 30, 2026 at 7:11 PM IST
ஹைதராபாத்: இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் மற்றும் டெலிகிராம் போல வாட்ஸ்-ஆப்பிலும் பயனர் பெயரை உருவாக்கும் வசதி அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
உலக அளவில் 3 பில்லியனுக்கும் அதிகமான பயனர்களைக் கொண்டுள்ள வாட்ஸ் ஆப் (WhatsApp), புதிதாக 'பயனர் பெயர்' (Username) வசதியை அறிமுகம் செய்துள்ளது. இதன் வாயிலாக, ஓர் பயனர் தன்னுடைய தனிப்பட்ட எண்ணை பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும்.
வழக்கமாக வாட்ஸ் ஆப்பில் இருந்து புதிய எண்ணுக்கு நாம் தொடர்பு கொள்ளும்போது, நம்முடைய எண்ணில் இருந்தே அந்த நபருக்கு குறுஞ்செய்தியானது சென்றுச் சேரும். ஆகையால், அந்த நபரால் நம்முடைய தனிப்பட்ட தொடர்பு எண்ணை அறிந்துக் கொள்ள முடியும்.
இந்த மாதிரியான சிக்கல்களைக் களையும் பொருட்டே தற்போது புதிய அப்டேட்டாக பயனர் பெயர் வசதியை வாட்ஸ்-ஆப் அறிமுகம் செய்துள்ளது. எனவே, இன்ஸ்டாகிராம், பேஸ்புக் மற்றும் டெலிகிராமைப் போல தொடர்பு எண்ணை வெளிப்படுத்தாமலேயே வேறொருவருடன் இனி வாட்ஸ்-ஆப் பயனர்களாலும் உரையாட முடியும்.
இதுகுறித்து வாட்ஸ்-ஆப் எக்ஸ் பதிவில் கூறியிருப்பதாவது, "உங்கள் தொலைபேசி எண் ஒரு தனிப்பட்ட தகவல். அதை பகிராமலேயே நீங்கள் மற்றவர்களிடம் தொடர்பு கொள்ள விரும்பலாம். இதனால்தான் வாட்ஸ்-ஆப்பில் 'பயனர்பெயர்' (username) வசதியை நாங்கள் அறிமுகப்படுத்துகிறோம்.
இந்த வாரத்தில் இருந்தே, இவ் வசதி அறிமுகமாகிறது. இதை பயன்படுத்த நீங்கள் உங்களுக்கான பயனர்பெயரை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும். இதற்கு ஒரு சில நொடிகள் போதுமானது. மேலும், உங்கள் வாட்ஸ்-ஆப் செயலி சமீபத்திய வெர்ஷனில் (latest version) இருக்க வேண்டும். இதன் பின்னர் செட்டிங்ஸ் (Settings >)-இல் செல்ல வேண்டும். அடுத்து, கணக்கு (Account >)-க்கும், அங்கு பயனர் (Username) பகுதிக்கும் சென்று பெயரை பதிவு செய்ய வேண்டும்" என தெரிவித்துள்ளது.
செல்போன் என்பது ஒரு நபரின் தனிப்பட்ட அடையாளமாகவே மாறியுள்ளது. வங்கி, அரசு சேவைகள் என பலவற்றிற்கு நம்மில் பலர் செல்போன் எண்ணையே நுழைவுசீட்டாக பயன்படுத்தி வருகின்றோம். இதனால்தான் பலர் தங்களின் தனிப்பட்டை எண்ணை பிறருடன் பகிர தயக்கம் காட்டுகின்றனர். குறிப்பாக, முகம் தெரியாத நபர் வேறொரு குழுவில் நம்மை இணைக்கும்போது, அங்கு நம்முடைய தனிப்பட்ட எண் வெளிப்படையாக காண்பிக்க நேரிடுகின்றது.
இத்தகைய சூழலைக் கருத்தில் கொண்டே தற்போது பயனர் பெயர் திட்டத்தை வாட்ஸ்-ஆப் அறிமுகம் செய்துள்ளது. மேலும், வாட்ஸ்-ஆப் பயனர்கள் இந்த வாரம் முதல் தங்களின் பயனர் பெயரை முன்பதிவு செய்துகொள்ளலாம். ஆனால், இந்த ஆண்டின் பிற்பகுதியிலேயே அது முழுமையாக பயன்பாட்டிற்கு வரும் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. அதேநேரத்தில் படிப்படியாக பயனர்பெயர் திட்டத்தை வாட்ஸ்-ஆப் நடைமுறைப்படுத்தும் என்பதும் தெரிய வந்துள்ளது.
ஒவ்வொருவருக்கும் தாங்கள் விரும்பும் பயனர்பெயரைத் தேர்ந்தெடுக்க வாய்ப்பு கிடைக்க வேண்டும் என்பதன் அடிப்படையிலேயே பயனர்பெயர் முன்பதிவு திட்டத்தை வாட்ஸ் முன் கூட்டியே தொடங்கியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், தனிப்பட்ட முறையில் நோடிஃபிகேஷன் அனுப்பி பயனர்களைப் பயனர் பெயர் தேர்வு செய்வதற்கான செயலை வாட்ஸ்-ஆப் தொடங்கியுள்ளது.
your phone number is personal and sometimes you want to connect without handing it over. that's why we're introducing usernames for WhatsApp.— WhatsApp (@WhatsApp) June 29, 2026
starting this week, you can reserve a username to use later this year when we launch the feature. It takes just a few seconds, make sure…
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'@' குறியீட்டைத் தொடர்ந்து பயனர் பெயர் வரும்படி அது செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே, வாட்ஸ்-ஆப்பில் பயனர் பெயரை உருவாக்குவது அவ்வளவு கடினமானதாக இருக்காது என்பதும் தெரிய வந்துள்ளது. அத்துடன், இன்ஸ்டாகிராம் அல்லது ஃபேஸ்புக் ஆகியவற்றில் உள்ள பெயர்களை அப்படியே வாட்ஸ்-ஆப்பிலும் பயன்படுத்துகின்ற மாதிரியான வசதியையும் வாட்ஸ்-ஆப் வழங்கியுள்ளது.
தொடர்ந்து, பயனர் பெயர் திட்டத்தை விரும்பவில்லை என்றால் பழைய முறைப்படி தொடர்பு எண்ணைக் கொண்டே வாட்ஸ்-ஆப் பயன்பாட்டைத் தொடரும் வசதியையும் வழங்கியுள்ளது. அத்துடன், பயனர்களுக்கு பயனர் பெயர் ஏற்கெனவே ஒதுக்கப்பட்டிருந்தாலும் அதை நீக்கியும் வாட்ஸ்-ஆப்பைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.