இனி வெள்ளத்தால் ஒரு உசுரு போகாது | பேரிடர் காலங்களில் மக்களை மீட்க 'வாட்டர் ட்ரோன்' கண்டுபிடிப்பு

இனி வெள்ளத்தால் ஒரு உசுரு போகாது | பேரிடர் காலங்களில் மக்களை மீட்க 'வாட்டர் ட்ரோன்' கண்டுபிடிப்பு
கேமிரா இருப்பதால் பாதிக்கப்பட்ட நபர் கண்களுக்கு புலப்படாத இடத்தில் சிக்கியிருந்தாலும் அவரை கண்டறிந்து பத்திரமாக மீட்க முடியும்.
Published : July 10, 2026 at 10:00 PM IST
-BY எஸ்.ரவிச்சந்திரன்
மழைக் காலங்களில் ஏற்படும் பேரிடரில் இருந்து மக்களை மீட்கவும், நீர்நிலைகளில் தங்கியுள்ள கழிவுகள் மற்றும் தாவரங்களை அகற்றக்கூடிய ட்ரோனை சென்னையைச் சேர்ந்த தனியார் நிறுவனம் கண்டுபிடித்துள்ளது.
பசுபிக் பெருங்கடலில் உருவாகியுள்ள எல்நினோவால் இந்தியாவில் பருவமழை குறைந்து வறட்சி மற்றும் வெப்ப அலைகள் ஏற்பட ஆரம்பித்துள்ளது. நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் இத்தகைய சூழல் காணப்பட்டாலும் கேரளாவில் பெருமழையால் நிலச்சரிவும், மகாராஷ்டிராவில் வெள்ளக்காடும் ஏற்பட்டு உள்ளது. அதேபோல், இப்போதைய நிலவரப்படி தமிழ்நாட்டில் கடும் வெயில் வாட்டி வந்தாலும், வடகிழக்கு பருவமழை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் கொட்டித் தீர்க்கும் என வானிலை ஆய்வாளர்களும், இந்தியா வானிலை ஆராய்ச்சி மையமும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
ஆகையால், சென்னைவாசிகள் இப்போதே நிம்மதியை இழக்க தொடங்கிவிட்டனர். இதற்கு சென்னையில் 2015 ஆம் ஆண்டில் பெய்த பேய் மழையே காரணம். அப்போது ஏற்பட்ட பெருவெள்ளத்தில் லட்சக்கணக்கான மக்கள் தங்களின் வீடுகளையும், அத்தியாவசியப் பொருட்களையும் இழந்து தவிக்க நேரிட்டது.
இத்தகைய பாதிப்புக்கு மழைநீர் வடிகால்களில் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் அதிக அளவில் தங்கியதே முக்கிய காரணம் என கூறப்படுகிறது. என்னதான் மழைக் காலத்துக்கு முன்னரே மழைநீர் கால்வாய்கள் தூர்வாரப்பட்டாலும், ஒவ்வொரு ஆண்டும் வெள்ளத்தால் சென்னை கடுமையாக பாதிப்படைந்து விடுகிறது. அடையாறு, பக்கிங்ஹாம் கால்வாய், ஓட்டேரி நல்லா கால்வாய் போன்ற ஆறுகளில் அதிக அளவில் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் சேர்ந்து தண்ணீர் செல்லும் பாதையை அடைத்துக் கொள்வதாலே இத்தகைய சிக்கல் ஏற்படுவதாகக் கூறப்படுகிறது.
குறிப்பாக, ஒக்கியம் துரைபாக்கம் பகுதியில் நீர்வழிப் பாதையில் ஏற்பட்ட அடைப்பால் வேளச்சேரி உள்ளிட்ட பகுதிகள் வெள்ளத்தில் மிதந்தன. இதற்கு மக்கள் குளம், குட்டைகள் மற்றும் ஆறுகளில் குப்பைகளைக் கொட்டுவதே முக்கிய காரணம் என இயற்கை ஆர்வலர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். மேலும், இவ்வாறு நீர் நிலைகளில் குப்பைகளைக் கொட்டுவதால் மழைநீர் வடிவதில் மட்டுமல்லாமல் நீர்நிலைகளும் மாசடைந்து பல்வேறு பாதிப்புகளை ஏற்படுகின்றன.
இத்தகைய சூழலைக் கருத்தில் கொண்டு சென்னையைச் சேர்ந்த ஸ்கிராபிஃபை ஈகோடெக் பிரைவேட் லிமிடெட் (SCRAPIFY ECOTECH PVT LTD) நிறுவனம், தண்ணீர் ட்ரோனை கண்டுபிடித்துள்ளது. இந்த ட்ரோனைப் பயன்படுத்தி நீர்நிலைகளில் இருக்கும் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள், ஆகாய தாமரைகள் போன்றவற்றை அகற்ற முடியும். இதுதவிர, வெள்ளம் அல்லது நீர்நிலைகளில் சிக்கியவர்களை காப்பாற்றவும் இந்த ட்ரோன் உதவும்.
ரிமோட்டில் இயக்கலாம்
ஒருமுறை முழுமையாக சார்ஜ் செய்தால் சுமார் 10 மணி நேரம் வரை இந்த ட்ரோன் இயங்கும். இதை இயக்க ஓர் நபர் கட்டாயம் பயணிக்க வேண்டும் என்கிற அவசியம் இல்லை. தரையில் இருந்தபடியே ரிமோட் வாயிலாக ட்ரோனை இயக்கிக்கொள்ள முடியும். முக்கியமாக ட்ரோனில் கேமிரா இருப்பதால், பாதிக்கப்பட்ட நபர் கண்களுக்கு புலப்படாத இடத்தில் சிக்கியிருந்தாலும் அவரை கண்டறிந்து பத்திரமாக மீட்க முடியும். ட்ரோனுடன் மீட்புப் படகை இணைப்பதன் வாயிலாக நீரில் சிக்கிய நபரை பாதுகாப்பாக கரைக்கு அழைத்து வர முடியும். இந்த புதிய வாட்டர் ட்ரோன்-க்கு எக்கோஃப்ளோட்டர் என்று பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது.
இந்த ட்ரோன் குறித்து ஸ்கிராபிஃபை நிறுவனத்தின் நிறுவனர் அழகு பாண்டிய ராஜ் கூறுகையில், "எக்கோஃப்ளோட்டர் நீர்நிலைகளைச் சுத்தம் செய்வதற்கும், பராமரிப்பதற்கும் வடிவமைக்கப்பட்ட தானியங்கி நீர் ட்ரோன் ஆகும். இது, நீரின் தர அளவுகளையும் கண்காணிக்கும். அதே வேளையில், பிளாஸ்டிக் குப்பைகள் போன்ற மிதக்கும் கழிவுகளை சேகரித்து அகற்றவும் செய்யும். இந்த ட்ரோன் 10 மணி நேரம் இயங்கும் வகையில் பேட்டரி பொருத்தப்பட்டுள்ளது.
அரை அடிக்கு மேல் தண்ணீர் இருந்தாலே போதும்; ட்ரோனை இயக்க முடியும். ட்ரோனின் பின்பகுதியில் வலையை பொருத்தி தண்ணீரில் இயக்கும்போது, மேலே மிதக்கும் குப்பை, பிளாஸ்டிக் பாட்டில் போன்றவை வலையின் உள்பகுதிக்கு செல்லும். இதனால் தண்ணீருக்கு மேல் உள்ள குப்பைகளை சுலபமாக அகற்ற முடியும். மேலும் பேரிடர் காலங்களில் தண்ணீர் தேங்கியப் பகுதிகளில் தத்தளிப்பவர்களை ட்ரோனின் பின்புறம் ரப்பர் படகை பொருத்துவதன் மூலம் அவர்களை பாதுகாப்பாக மீட்க முடியும்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "இந்த எக்கோஃப்ளோட்டர் ட்ரோனில் நீரின் தரத்தை அளவிடும் கருவியும் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இது நிகழ்நேரத் தரவைக் கண்காணித்து வழங்கும். மேலும், ட்ரோனை இயக்குபவர்கள் சாதனத்தைத் தொலைவிலிருந்து இயக்க முடியும். சென்சார்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளதால், ஏஐ (AI) தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தியும் இயக்க முடியும். மேலும், ஜியோ மேப் மூலம் குறிப்பிட்ட பகுதியில் சுத்தம் செய்ய வைக்கவும் முடியும்" என தெரிவித்தார்.