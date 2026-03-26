ஹீரோ விடா விஎக்ஸ் 2 ஸ்கூட்டர் சிறப்பு பதிப்பு அறிமுகம்... விலை, சிறப்பம்சங்கள் என்ன?
இந்த சிறப்பு பதிப்பு எலெக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டரை தொடர்ந்து இதே ஸ்டைலை பிரதிப்பலிக்கக் கூடிய தலைக் கவசத்தையும் ஹீரோ நிறுவனம் அறிமுகம் செய்தது என்பது கவனிக்கத்தகுந்தது.
Published : March 26, 2026 at 4:36 PM IST
ஹைதராபாத்: விடா விஎக்ஸ்2 நைட் எடிசன் எனும் சிறப்பு பதிப்பை ஹீரோ நிறுவனம் இந்தியாவில் விற்பனைக்கு அறிமுகம் செய்திருக்கின்றது.
ஹீரோ மோட்டோகார்ப் (Hero Motorcorp), நிறுவனத்தின் மின்சார வாகன (EV) உற்பத்தி பிரிவான விடா (Vida) அதன் விஎக்ஸ்2 (VX2) எலெக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் மாடலின் க்நைட் எடிசன் (Knight Edition) எனும் சிறப்பு பதிப்பை இந்தியாவில் விற்பனைக்கு அறிமுகம் செய்திருக்கிறது. இந்த சிறப்பு பதிப்பு ஐபிஎல் அணியான கொல்கத்தா க்நைட் ரைடர்ஸை பிரதிபலிக்கும் வகையில் தயார் செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்பது கவனிக்கத்தகுந்தது.
சமீபத்தில் நடைபெற்ற க்நைட்ஸ் அன்பிளக்கட் 3.0 (Knights Unplugged 3.0) எனும் நிகழ்ச்சியில் வைத்தே இந்த சிறப்பு பதிப்பு மின்சார ஸ்கூட்டரை தயாரிப்பு நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்தியது. இதன் அறிமுக விழாவில் கொல்கத்தா க்நைட் ரைடர்ஸ் அணியைச் சேர்ந்த விளையாட்டு வீரர்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர். குறிப்பாக, அணியின் கேப்டன் அஜின்க்யா ரஹானே, துணை கேப்டன் ரிங்கு சிங் மற்றும் அணியின் சிஇஓ வெங்கி மைசூர் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.
இந்த சிறப்பு பதிப்பு எலெக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டரை தொடர்ந்து இதே ஸ்டைலை பிரதிப்பலிக்கக் கூடிய தலைக் கவசத்தையும் ஹீரோ நிறுவனம் அறிமுகம் செய்தது என்பது கவனிக்கத்தகுந்தது.
விடா விஎக்ஸ்2 பிளஸ் வேரியண்டிலேயே சிறப்பு பதிப்பு அறிமுகம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. இதற்கு அறிமுக விலையாக ரூ. 1.16 லட்சம் விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. இது புது டெல்லி எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை மட்டுமே ஆகும். அதேவேளையில், வழக்கமான விடா விஎக்ஸ்2 பிளஸ் வேரியண்டைக் காட்டிலும் இது ரூ. 21 ஆயிரம் அதிகம் விலை என்பது இங்கே கவனிக்கத்தகுந்தது.
இந்த ஸ்கூட்டருக்கு பிஎம்-இ டிரைவ் திட்டத்தின்கீழ் மானியத்தைப் பெற்றுக் கொள்ள முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தகுந்தது. விடா விஎக்ஸ்2 க்நைட் எடிசன் ஓர் சிறப்பு பதிப்பு என்பதால், அது குறைவான எண்ணிக்கையில் விற்பனைக்குக் கிடைக்க இருக்கின்றது. ஆனால், எத்தனை யூனிட்டுகள் விற்பனைக்கு வழங்கப்பட இருக்கின்றது என்பது பற்றிய விபரங்கள் வெளியிடப்படவில்லை.
விடா விஎக்ஸ்2 கேகேஆர் எடிசன்-இன் சிறப்புகள்
வழக்கமான விடா விஎக்ஸ்2-வை விட இது பன்மடங்கு மாறுபட்ட தோற்றத்தில் காட்சியளிக்கின்றது. குறிப்பாக, கேகேஆர் அணியைப் பிரதிபலிக்கக் கூடிய க்நைட் பர்பிள் மற்றும் தங்க நிறத்தால் இந்த சிறப்பு பதிப்பு அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. தொடர்ந்து, ஸ்கூட்டரின் முகப்பு பகுதியில் க்நைட் ரைடர்ஸின் எம்பளமும் இடம் பெற்றிருக்கின்றது. இதுபோன்று இன்னும் சில கணிசமான சிறப்புகளை இது பெற்றிருக்கின்றது என்பது குறிப்பிடத்தகுந்தது.
விடா விஎக்ஸ்2 கேகேஆர் எடிசன்-இன் சிறப்பம்சங்கள்
4.3 அங்குல டிஎஃப்டி திரை, செல்போன் சார்ஜிங் பாயிண்ட், எல்இடி மின் விளக்குகள், ஓடிஏ இணைப்பு வசதி, சிபிஎஸ் மற்றும் 18 சாய்வான சாலைகளிலும் ஏறும் திறன் உள்ளிட்ட வசதிகளை அது பெற்றிருக்கின்றது. இத்துடன், ஈகோ, ரைடு மற்றும் ஸ்போர்ட் ஆகிய ரைடிங் மோட்களும் இதில் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன.
முழு சார்ஜில் எவ்வளவு தூரம் பயணிக்கலாம்
விடா விஎக்ஸ்2 கேகேஆர் எடிசனில் இரண்டு கழட்டி மாட்டும் வசதிக்கொண்ட பேட்டரி பேக்குகள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன. இரண்டும் சேர்ந்து 3.4kWh மின்திறனை வழங்கும். இதை முழுமையாகச் சார்ஜ் செய்யும்பட்சத்தில் அதிகபட்சமாக 142 கிமீ தூரம் வரை பயணிக்க முடியும். இதை முழுமையாக சார்ஜ் செய்ய 5 மணி நேரம் 39 நிமிடங்கள் எடுத்துக் கொள்ளும் என்பது கவனிக்கத்தகுந்தது.
மின்சார மோட்டாரைப் பொருத்த வரை இதில் 8.04 பிஎச்பி ஆற்றலை உருவாக்கும் திறன் கொண்ட பிஎம்எஸ்எம் (நிரந்தர காந்த ஒத்திசைவு மின்மோட்டார்) வகையைச் சேர்ந்த மோட்டாரே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. இதன் டாப் ஸ்பீடு மணிக்கு 80 கிமீ என்பது குறிப்பிடத்தகுந்தது.