E20 பெட்ரோலை பயன்படுத்திய வாகனங்களுக்கு பாதிப்பா? மத்திய அமைச்சர் விளக்கம்
"பெட்ரோலில் எத்தனால் கலப்பு குறித்து புதிதாக சர்ச்சைகள் எழுவது வியப்பாக உள்ளது. ஏனெனில், 80 சதவதம் பெட்ரோலும், 15 சதவீதம் எத்தனாலும் கலந்த E15 பெட்ரோல்தான், கடந்த மூன்றரை ஆண்டுகளாக பயன்பாட்டில் உள்ளது"
Published : July 8, 2026 at 5:49 PM IST
ஹைதராபாத்: எத்தனால் கலந்த E20 பெட்ரோலை பயன்படுத்திய வாகனங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை என மத்திய பெட்ரோலியம் மற்றும் எரிவாயு துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி தெரிவித்தார்.
கச்சா எண்ணெய்க்கு மாற்றாக, Bio Fuel எனும் உயிரி எரிபொருட்களை ஊக்குவிக்கும் முயற்சியில் மத்திய அரசு ஈடுபட்டுள்ளது.
அதன் ஒருபகுதியாக, E20 பெட்ரோலை மத்திய அரசு அண்மையில் நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்தது. அதாவது, 80 சதவீதம் பெட்ரோலும், 20 சதவீதம் எத்தனாலும் கலந்த கலவையே E20 பெட்ரோல் என அழைக்கப்படுகிறது.
இந்த வகை பெட்ரோல் தற்போது பயன்பாட்டில் உள்ள வாகனங்களுக்கு உகந்ததல்ல என பல்வேறு தரப்பினர் கூறி வருகின்றனர். மேலும், பல வாகனங்கள் இந்த பெட்ரோலால் பழுதடைந்து வருவதாகவும் புகார்கள் வருவதாக கூறப்படுகிறது.
இந்த விவகாரம் பூதாகரமாகியுள்ள நிலையில், இதுகுறித்து மத்திய பெட்ரோலியம் மற்றும் எரிவாயு துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து ஏஎன்ஐ செய்தி நிறுவனத்திற்கு அவர் பேட்டியளித்துள்ளார். அவர் கூறுகையில், "இதுவரை நாடு முழுவதும் 20 கோடி இருசக்கர வாகனங்களும், 20 லட்சம் நான்கு சக்கர வாகனங்களும் E20 பெட்ரோல் பெட்ரோலில் தான் ஓடிக் கொண்டிருக்கின்றன.
இந்த வகை பெட்ரோலால் வாகனங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை என ஆட்டோமொபைல் நிறுவனங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
பெட்ரோலில் எத்தனால் கலப்பு குறித்து இப்போது புதிதாக சர்ச்சைகள் வருவது வியப்பாக உள்ளது. ஏனெனில், 80 சதவதம் பெட்ரோலுடன் 15 சதவீதம் எத்தனால் கலந்த E15 பெட்ரோலே கடந்த மூன்றரை ஆண்டுகளாக பயன்பாட்டில் உள்ளது.
அதேபோல், E20 பெட்ரோல் கடந்த ஓராண்டாக பயன்பாட்டில் இருக்கிறது. முறையான ஆய்வுகளுக்கு பிறகே இந்த பெட்ரோலை மத்திய அரசு பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வந்துள்ளது. எனவே, வாகனங்களை இந்த பெட்ரோல் பாதிக்கிறது என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை" என அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி தெரிவித்தார்.
E25 பெட்ரோல் எப்போது நடைமுறைக்கு வருகிறது?
தொடர்ந்து பேசிய அவர், E25 வகை பெட்ரோலை (75% பெட்ரோல் + 25% எத்தனால்) அறிமுகப்படுத்துவது தொடர்பாக மத்திய அரசு இன்னும் முடிவு செய்யவில்லை.
இதனை நடைமுறைப்படுத்துவது தொடர்பாக மத்திய அரசு மிக கவனமாக பரிசீலித்து வருகிறது. அறிவியல் ரீதியான ஆய்வுகளை முறையாக நடத்திய பின்னரே, இந்த வகை பெட்ரோலை பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வருவது குறித்து அரசு முடிவு செய்யும். இதற்கு கால அவகாசம் தேவைப்படுகிறது.
அதேபோல், E85 பெட்ரோலை (85% பெட்ரோல் + 15% எத்தனால்) நடைமுறைக்கு கொண்டு வருவது இப்போதுதான் தொடங்கியுள்ளது. இதற்கான பெட்ரோல் பங்குகள் உள்ளிட்ட உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் இன்னும் அமைக்கப்படாததால், இதனை விரிவுப்படுத்துவதற்கும் அவகாசம் தேவை" என அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி கூறினார்.
முன்னதாக, டெல்லியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய மத்திய சாலைப் போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி, "E20 பெட்ரோலால் எந்த பாதிப்பும் இல்லை என்றும், அப்படி பாதிக்கப்பட்ட வாகனங்களை யாராவது காண்பிக்க முடியுமா?" எனவும் சவால் விடுத்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.