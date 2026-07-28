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தமிழ்நாட்டில் 2028 முதல் ஏர் டாக்சியில் பயணிக்கலாம் - வடிவமைப்பை இறுதி செய்த 'இ பிளேன்' நிறுவனம்

"ஏர் டாக்சியை, மின்சாரக் கார்களைப் போல எளிதாக ரீசார்ஜ் செய்ய முடியும். ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால், 100 கிலோ மீட்டர் வரை பயணிக்க முடியும்" என்று பேராசிரியர் சத்யா சக்ரவர்த்தி தெரிவித்துள்ளார்.

தி இ பிளேன் கம்பெனியின் ஏர் டாக்சி
தி இ பிளேன் கம்பெனியின் ஏர் டாக்சி (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 28, 2026 at 8:01 PM IST

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- BY எஸ்.ரவிச்சந்திரன்

சென்னை போன்ற பெருநகரங்களில் வாகனங்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து, சாலைகளில் போக்குவரத்து நெரிசல் கடுமையான சவாலாக மாறிவிட்டது. மக்களின் போக்குவரத்து தேவையை இருசக்கர வாகனம், கார், ஆட்டோ, பேருந்து, வேன் ஆகியவை மட்டுமன்றி புறநகர் ரயில், மெட்ரோ ரயில் ஆகியவை பூர்த்தி செய்து வருகின்றன.

ஆனால் வாகனங்களின் பெருக்கத்தால், அவசர காலங்களில் ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்கள் கூட நெரிசலில் சிக்கித் தவிக்கும் நிலை ஏற்படுகிறது. இந்த நிலையை மாற்ற, ஓரிடத்தில் இருந்து மற்றோர் இடத்துக்குச் செல்ல ஏர் டாக்சியை சென்னை ஐஐடியின் பேராசிரியர்கள் வடிவமைத்து அசத்தியுள்ளனர்.

சென்னை ஐஐடி விமானப் பொறியியல் துறை பேராசிரியரும், தி இ பிளேன் கம்பெனியின் நிறுவனருமான சத்யா சக்ரவர்த்தி, கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு முதல், மின்சாரத்தில் இயங்கும் ஏர் டாக்சியை வடிவமைக்கும் பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

தி இ பிளேன் நிறுவனத்தின் ஏர் டாக்சி
தி இ பிளேன் நிறுவனத்தின் ஏர் டாக்சி (ETV Bharat Tamilnadu)

2023-ஆம் ஆண்டில் ஏர் டாக்சி வடிவமைப்பை இறுதி செய்து, பறக்க வைத்து 'தி இ பிளேன் கம்பெனி' தனது நம்பகத்தன்மை, நிபுணத்துவம் ஆகியவற்றை நிலைநாட்டும் வகையில், மின்சார விமானத்திற்கான 'வடிவமைப்பு நிறுவன அங்கீகாரத்தை' (DOA) சிவில் விமான போக்குவரத்து இயக்குநரகத்திடம் இருந்து (DGCA) பெற்ற நாட்டின் முதல் தனியார் நிறுவனமாகத் திகழ்கிறது.

சென்னை ஐஐடி தையூர் வளாகத்தில் உள்ள டிஸ்கவரி மையத்தில் தீவிர ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு, பேட்டரி மூலம் இயங்கும் e200x என்ற பெயரில் விமானத்தின் மாதிரி வடிவம் தற்போது இறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. தற்போது சிவில் விமான போக்குவரத்து இயக்குநரகம், இதற்கான பறக்கும் உயரம், பாதுகாப்பு வழிமுறைகள், பயிற்சி மற்றும் இறங்குதளம் அமைப்பதற்கான ஒழுங்குமுறை விதிகளை வெளியிட்டுள்ளது.

தி இ பிளேன் நிறுவனத்தின் ஏர் டாக்சி
தி இ பிளேன் நிறுவனத்தின் ஏர் டாக்சி (ETV Bharat Tamilnadu)

இதுகுறித்து "தி இ பிளேன் கம்பெனி"யின் நிறுவனரும், ஐஐடி பேராசிரியருமான சத்யா சக்ரவர்த்தி ஈடிவி பாரத்திடம் கூறுகையில், "தற்போது ஏர் டாக்சி மாதிரியை வடிவமைத்து, அதன் பாகங்களை பொருத்தும் பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகிறோம். இந்த சிறிய ரக மின்சார விமானத்தை இயக்குவதற்கான ஒழுங்குமுறை விதிகளை, சிவில் விமானப் போக்குவரத்து இயக்குநரகம் வரையறை செய்து அளித்துள்ளது. அதில் பறப்பதற்கான உயரம், பயிற்சி, பாதுகாப்பு முறைகள், இறங்குதளம் அமைப்பதற்கான விதிமுறைகளும் இடம்பெற்றுள்ளன.

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இந்த ஏர் டாக்சி, ரிமோட் பைலட் முறையில் இயக்கப்பட உள்ளது. ஏர் டாக்சி, ஏர் ஆம்புலன்ஸ் ஆகிய இரண்டையும் உருவாக்கி வருகிறோம். முதலில் ஏர் ஆம்புலன்ஸ் உருவாக்கப்படும். அதில் விமானி, நோயாளி, பயிற்சி பெற்ற செவிலியர் என மூன்று பேர் பயணம் செல்லும் வகையில் வடிவமைக்கப்படும்.

2028இல் முதல் ஏர் டாக்சி சேவை

அதேபோல் ஒரு விமானி, 2 பயணிகள் பயணம் செல்லும் வகையில் ஏர் டாக்சி வடிவமைக்கப்பட்டு வருகிறது. அடுத்த ஓராண்டுக்குள் ஏர் ஆம்புலன்ஸ் மற்றும் ஏர் டாக்சியின் வடிவமைப்பு முடித்து, இந்திய விமானப் போக்குவரத்துத் துறையின் பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைப்போம். அவர்கள் சான்றிதழ் அளித்த பிறகு 2028-ஆம் ஆண்டில் இருந்து ஏர் டாக்சியை மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வருவோம்.

விமானியுடன் 2 பயணிகள் செல்லலாம்

நமது இ பிளேன் ஏர் டாக்சி, சீனாவில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ள ஏர் டாக்சியை விட வேகமாக இயங்கும். சீனாவின் ஏர் டாக்சியில் ஒரு பயணி, ஒரு விமானி மட்டுமே செல்ல முடியும். ஆனால் இ பிளேன் ஏர் டாக்சியில் ஒரு விமானி, 2 பயணிகள் செல்ல முடியும். ஏர் ஆம்புலன்ஸில் நோயாளியுடன் ஸ்ட்ரெச்சர் உள்ளே செல்லும் வகையில் வடிமைக்க உள்ளோம். ஏர் ஆம்புலன்ஸ் இ பிளேன் 2,250 கிலோ எடை கொண்டது.

தி இ பிளேன் நிறுவனத்தின் ஏர் டாக்சி
தி இ பிளேன் நிறுவனத்தின் ஏர் டாக்சி (ETV Bharat Tamilnadu)

இந்தியாவில் இ பிளேன் வடிவமைப்புக்கான சான்றிதழ்களை 2023-ஆம் ஆண்டில் வாங்கிவிட்டோம். விமானங்களை இயக்குபவர்களுக்கு அளிக்கப்படும் பயிற்சியைப் போன்று இ பிளேன் டாக்சியை இயக்குபவர்களுக்கும் பயிற்சி அளிக்கப்படும். இ பிளேன் டாக்சி, ஓடுபாதை இல்லாமல் இருந்த இடத்தில் இருந்து நேராக மேலே எழும்பும் வகையிலும் கீழே இறங்கும் வகையிலும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

5,000 சதுர அடி இடம் போதுமானது

இந்த ஏர் டாக்சிகள் தரை இறங்குவதற்கு 2,500 சதுர அடி பரப்பளவும், பாதுகாப்பிற்கு என மேலும் 2,500 சதுர அடியும் சேர்த்து மொத்தம் 5,000 சதுர அடி இடவசதி கொண்ட தளம் (உயரமான கட்டிடங்களின் மொட்டை மாடி) போதுமானது. தற்போது ஏர் டாக்சியில் பரிசோதனைகள் நடைபெற்று வருகின்றன. ஓரிரு மாதங்களில் வானில் பறக்க விடுவோம். அதற்குள் 2வது ஏர் டாக்சி வடிவமைப்பை தயார் செய்து விடுவோம். அதனை தொடர்ந்து 3வது மற்றும் 4வது ஏர் டாக்சிகளை வடிவமைப்பு செய்து, சான்றிதழ் அனுமதி பெறுவோம்.

ஏர் டாக்சியை முதலில் தையூர் வளாகத்தில் மேலே எழும்பவும், கீழே இறங்குவதற்குமான சோதனைகள் நடைபெறும். பின்னர் வேறு இடத்தில் இருந்து அதனை பறக்க வைத்து, தரையிறங்க வைத்து பரிசோதனை செய்யப்படும்.

தி இ பிளேன் நிறுவனத்தின் ஏர் டாக்சி
தி இ பிளேன் நிறுவனத்தின் ஏர் டாக்சி (ETV Bharat Tamilnadu)

ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் 100 கி.மீ. பயணம்

இந்த ஏர் டாக்சியில் 750 கிலோ எடை கொண்ட லித்தியம் அயோடின் பேட்டரி பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இதனை மின்சாரக் கார்களைப் போல எளிதாக ரீசார்ஜ் செய்ய முடியும். ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால், அதிகபட்சமாக 100 கிலோ மீட்டர் தூரம் வரை பயணிக்க முடியும்.

ஏர் ஆம்புலன்சை மருத்துவமனையில் இருந்து நோயாளியை வீட்டுக்குச் சென்று அழைத்து வரும் வகையில் உருவாக்கி வருகிறோம். 5,000 சதுர அடி பரப்பளவு உள்ள உயரமான கட்டிடத்தில் ஏர் டாக்சி அல்லது ஏர் ஆம்புலன்சை இறக்க முடியும்.

வேகமான பயணம்

இந்தியாவில் கட்டடங்களின் உயரம் அதிகபட்சமாக 100 மீட்டர் வரைதான் உள்ளது. ஆனால், வெளிநாடுகளில் 700 மீட்டர் உயரம் கொண்ட கட்டடங்கள்கூட உள்ளன. எனவே, இந்தியாவில் ஏர் டாக்சிகளை பயன்படுத்த பெரிதாக எந்த இடையூறும் இருக்காது. ஏர் டாக்சிகள், 300 மீட்டர் முதல் 1 கி.மீ. உயரம் வரை பறக்கும் என்பதால், நம் நாட்டில் உயரமான கட்டடங்களில் இறங்கவும், அதில் இருந்து ஏறுவதற்கும் ஏதுவாகத்தான் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

சென்னை ஐஐடி விமானப் பொறியியல் துறை பேராசிரியரும், தி இ பிளேன் கம்பெனியின் நிறுவனருமான சத்யா சக்ரவர்த்தி
சென்னை ஐஐடி விமானப் பொறியியல் துறை பேராசிரியரும், தி இ பிளேன் கம்பெனியின் நிறுவனருமான சத்யா சக்ரவர்த்தி (ETV Bharat Tamilnadu)
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பராமரிப்பு செலவு குறைவு

இந்த ஏர் டாக்சியில் கேமரா, சென்சார் போன்றவை பொருத்தப்பட்டிருக்கும். ஒரு தானியங்கி காரில் உள்ள தொழில்நுட்பமும் இதில் நிறுவப்பட்டுள்ளது. உடன் விமானியும் இருப்பதால் எந்தவித பயமும் இல்லாமல் பொதுமக்கள் பயணிக்கலாம். ஏர் டாக்சி மின்சாரத்தில் இயங்குவதால் பிற வகை விமானங்களை விட பராமரிப்பு செலவு குறைவாக இருக்கும்" என்று சத்யா சக்ரவர்த்தி தெரிவித்தார்.

இ பிளேன் நிறுவனத்தின் ஏர் டாக்சி பயன்பாட்டுக்கு வந்தால், அவசர காலங்களில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் இடங்களுக்கு வேகமாக சென்று உதவ முடியும் என்று இ பிளேன் வடிவமைப்பாளர்கள் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர்.

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