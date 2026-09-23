வாய்ஸ் கால், எஸ்எம்எஸ் வசதி மட்டுமே கொண்ட ரீசார்ஜ் திட்டங்கள் - தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்களுக்கு டிராய் அதிரடி உத்தரவு
டேட்டா பேக்கேஜ் இல்லாத ரீசார்ஜ் திட்டங்களின் கட்டணத்தை குறைக்க வேண்டும் என்றும், ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரே தேதியில் புதுப்பிக்கும்படி ரீசார்ஜ் திட்டங்களை வழங்க வேண்டும் என்று டிராய் உத்தரவிட்டுள்ளது.
Published : September 23, 2026 at 5:35 PM IST
புதுடெல்லி: இண்டர்நெட் தேவைப்படாத செல்போன் வாடிக்கையாளர்களுக்கு வெறும் வாய்ஸ் கால் (Voice) மற்றும் எஸ்எம்எஸ் (SMS) மட்டுமே கொண்ட ரீசார்ஜ் திட்டங்களை அதிக அளவில் வழங்க வேண்டும் என்று தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்களுக்கு டிராய் (இந்திய தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குமுறை ஆணையம்) உத்தரவிட்டுள்ளது.
ஸ்மார்ட்போன்கள் அதிகம் வந்து விட்டபோதிலும் கணிசமான வாடிக்கையாளர்கள் இன்னும் பட்டன் செல்போன்களையே பயன்படுத்தி வருகின்றனர். அவர்கள், பேசுவதற்கு தவிர வேறு எதற்கும் செல்போனை பயன்படுத்துவதில்லை.
ஆனால், டேட்டா தேவைப்படாத வாய்ஸ் கால் மற்றும் எஸ்எம்எஸ் ரீசார்ஜ் திட்டங்கள் குறைவாக இருப்பதால், டேட்டாவுடன் கூடிய ரீசார்ஜ் திட்டங்களை அதிக கட்டணம் செலுத்தி அவர்கள் பெற வேண்டியுள்ளது. மேலும், வாய்ஸ் கால் மற்றும் எஸ்எம்எஸ் மட்டுமே உள்ள ரீசார்ஜ் திட்டங்களை பெற வேண்டும் என்றாலும் நீண்ட கால ரீசார்ஜ் திட்டங்கள் மட்டுமே கிடைக்கின்றன. இதனால், எப்படி பார்த்தாலும் வாடிக்கையாளர்கள் அதிக தொகை செலுத்த வேண்டியுள்ளது.
இதுகுறித்து, மத்திய அரசின் குறைதீர்ப்பு போர்ட்டலுக்கு கடந்த பிப்ரவரி மாதம் 20 புகார்கள் சென்றிருந்தன. இந்த புகார்கள், டிராய் அமைப்புக்கும் தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்களுக்கும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டன.
பின்னர், இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் டிராய் அமைப்பு, பொதுமக்களிடமும், நிறுவனங்களிடமும் கருத்துக்களைக் கேட்டறிந்தது. பல்வேறு தரப்பினரிடம் இருந்து 1,132 பதில்கள் பெற்று, இது தொடர்பான விவாதங்களுக்குப் பிறகு 'தொலைத்தொடர்பு நுகர்வோர் பாதுகாப்பு ஒழுங்குமுறை விதிகள் (13-வது திருத்தம்) இறுதி செய்யப்பட்டுள்ளன.
அதன்படி, 30 நாட்கள் அல்லது அதற்கும் குறைவான கால வரம்பில், தற்போது டேட்டாவுடன் வழங்கப்படும் ரீசார்ஜ் திட்டங்களுடன், வாய்ஸ் மற்றும் எஸ்எம்எஸ் மட்டுமே கொண்ட ரீசார்ஜ் திட்டங்களையும் வழங்க வேண்டும் என்று தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்களுக்கு டிராய் உத்தரவிட்டுள்ளது.
டேட்டா இல்லாததால், இந்தத் திட்டங்களின் கட்டணம் கணிசமாகக் குறைக்கப்பட வேண்டும் என்றும், ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரே தேதியில் புதுப்பிக்கும்படி ரீசார்ஜ் திட்டங்களை வழங்க வேண்டும் என்று டிராய் உத்தரவிட்டுள்ளது.
இந்த உத்தரவு அமலுக்கு வந்தால், மொபைல் டேட்டா தேவையில்லாத வாடிக்கையாளர்கள், தாங்கள் பயன்படுத்தாத சேவைக்காக தற்போது செலுத்திவரும் கூடுதல் பணம் அவர்களுக்கு மிச்சப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.