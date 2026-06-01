'மட்ஸ்யா 6000' நீர்மூழ்கி வாகனம் சோதனைக்கு தயார்; ஆழ்கடல் ஆராய்ச்சியில் ஓர் திருப்புமுனை
"மட்ஸ்யா 6000" நீர்மூழ்கி வாகனம், 2026 அக்டோபர் முதல் டிசம்பருக்குள் கடலுக்கு அடியில் 500 மீட்டர் ஆழத்தில் மனிதர்களுடன் சோதனை செய்யப்பட உள்ளது என்று நியாட் இயக்குநர் பாலாஜி ராமகிருஷ்ணன் தெரிவித்தார்.
Published : June 1, 2026 at 10:08 PM IST
-BY எஸ்.ரவிச்சந்திரன்
ஆழ்கடலில் உள்ள வளங்களை தெரிந்து கொள்வதற்காக உருவாக்கப்பட்ட "மட்ஸ்யா 6000" நீர்மூழ்கி வாகனம், ஜூலை மாதம் துறைமுகத்தில் சோதனை செய்யப்பட உள்ளது என்று தேசிய பெருங்கடல் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தின் (NIOT) இயக்குநர் பாலாஜி ராமகிருஷ்ணன் தெரிவித்தார்.
"மட்ஸ்யா 6000" நீர்மூழ்கி வாகனம், 2026 அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் மாதத்திற்குள் கடலுக்கு அடியில் 500 மீட்டர் ஆழத்தில் மனிதர்களுடன் சோதனை செய்யப்பட உள்ளது என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
மத்திய அரசின் ஆழ்கடல் இயக்கச் செயல்பாடுகளின் கீழ் புவி அறிவியல் அமைச்சகம், சமுத்திரயான் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக "மட்ஸ்யா-6000" என்று பெயரிடப்பட்ட சமுத்ரயான் 4 ஆவது தலைமுறை ஆழ்கடல் நீர்மூழ்கி வாகனத்தை தேசிய பெருங்கடல் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் (நியாட்) வடிவமைத்துள்ளது.
இதுகுறித்து நியாட் இயக்குநர் பாலாஜி ராமகிருஷ்ணன் ஈடிவி பாரத் தமிழ் ஊடகத்திற்கு பிரத்யேக பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர் கூறுகையில், "மனிதனை ஆழ்கடலுக்குள் அதாவது கடலுக்கு அடியில் சுமார் 20,000 அடிக்கு கீழே ஆய்வுக்காக அனுப்பும் திட்டப் பணிகளை இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் முடிப்பதற்கு திட்டமிட்டுள்ளோம்.
ஆழ்கடலுக்கு செல்லும் ஆராய்ச்சியாளர்கள்
2025-ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் சென்னை துறைமுகத்தில் மட்ஸ்யா வாகனத்தை பரிசோதனை செய்தோம். அப்போது அதன் பாகங்கள் எவ்வாறு இயங்குகின்றன என்பதை பார்த்துவிட்டோம். அதன் தொடர்ச்சியாக, 3 விஞ்ஞானிகள் 'மட்ஸ்யா' நீர்மூழ்கி வாகனத்தில் ஆழ்கடலில் 6 ஆயிரம் மீட்டர் ஆழம் வரை செல்ல உள்ளனர்.
இந்த வாகனத்தை முதல்கட்டமாக கடந்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் துறைமுகத்தில் ஒரு சோதனை செய்தோம். இப்போது அடுத்த கட்டமாக 500 மீட்டர் ஆழத்தில் சென்று சோதனை செய்ய உள்ளோம். அதில், தேசிய பெருங்கடல் நிறுவனத்தின் விஞ்ஞானிகள் மூன்று பேர் செல்ல உள்ளனர். இரண்டு மாதங்களில் மீண்டும் ஒருமுறை துறைமுகத்தில் சோதனை செய்ய இருக்கிறோம். அனைத்து தொழில்நுட்பங்களும் சரியாக செயல்படுகிறதா என்பதை ஆய்வு மேற்கொள்ள உள்ளோம்.
தற்போதைக்கு 500 மீட்டர் ஆழ சோதனைக்கான அனைத்தும் தயாராகிவிட்டது. இந்த ஆண்டின் கடைசி காலாண்டில் விஞ்ஞானிகள் 500 மீட்டர் ஆழத்திற்கு செல்வார்கள். அதில் கிடைக்கும் அனுபவத்தின் அடிப்படையில் 5,000 மீட்டர் ஆழத்திற்கு செல்வதற்கு தயாராகி விடுவோம்.
இது ஆழ்கடல் ஆராய்ச்சியில் ஒரு திருப்புமுனையாக இருக்கும். ஆழ்கடலில் உள்ள கனிம வளங்களை மதிப்பிடுவதற்கும், விரிவான கடல் கண்காணிப்பு மற்றும் ஆழ்கடல் சுற்றுலாவின் சாத்தியக் கூறுகளை ஆராய்வதற்கும் இந்த பயணம் வழிவகுக்கும். ஆழ்கடலில் இருந்து கனிமவளங்களின் மாதிரிகளை சேகரிப்பதில் இந்த திட்டம் முக்கிய பங்கு வகிக்கும்.
மேலும் ஆழ்கடலில் உள்ள உயிரினங்களின் தனித்துவமான பண்புகளையும், அங்குள்ள நீரின் தன்மையும் புரிந்துகொள்ள விஞ்ஞானிகளுக்கு வாய்ப்புகளை வழங்கும். முதல்கட்டமாக காட்டுப்பள்ளி துறைமுகத்தில் வரும் ஜூலை மாதம் ஆய்வினை செய்ய உள்ளோம். அதன் பின்னர் அடுத்தக் கட்டமாக இந்த ஆண்டின் இறுதிக் காலண்டில் 500 மீட்டர் ஆழத்தில் பரிசோதனை செய்த பின்னர் 5,000 மீட்டர் ஆழத்திற்கு 2027-ம் ஆண்டு மத்ஸ்யா நீர்மூழ்கி வாகனத்தை அனுப்புவோம்." என்றார்.
இதுகுறித்து தேசிய கடல் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தின் விஞ்ஞானியும், மட்ஸ்யா 6000 திட்ட இயக்குநருமான சத்தியநாராயணன் கூறும்போது, "மட்ஸ்யா 6000 நீர்மூழ்கி வாகனத்தை 3 பேர் கடலுக்கு அடியில் 6 ஆயிரம் மீட்டர் செல்லும் வகையில் தயார் செய்துள்ளோம். இந்தத் திட்டம் துவங்கப்பட்டு 5 ஆண்டுகள் கடந்துள்ளது. அதன் முதல்படியாக 2025-ஆம் ஆண்டு துறைமுகத்தில் பரிசோதனை செய்தோம். அதனைத் தொடர்ந்து 500 மீட்டர் முதல் 6 ஆயிரம் மீட்டர் வரை வாகனத்தை செலுத்துவதற்கான உபகரணங்கள் 10 நாட்களில் வந்துவிடும்.
அவற்றை பொருத்தி ஜூலை மாதம் மீண்டும் சென்னை துறைமுகத்தில் சோதனை செய்ய உள்ளோம். அதனைத் தொடர்ந்து 2026 அக்டோபர் மாதம் முதல் டிசம்பர் மாதத்திற்குள் கடலில் படிப்படியாக 500 மீட்டர் ஆழத்தில் இதனை இறக்க உள்ளோம்.
கடலுக்கு அடியில் அரியப்படாத கனிமவளங்கள், கடல் கண்காணிப்பு போன்றவற்றிக்கு மட்ஸ்யா 6000 நீர்மூழ்கி வாகனம் பயனுள்ளதாக அமையும். தற்போது தானியங்கி நீர்மூழ்கிகள் இருந்தாலும் மனித ஆய்வுகள் என்பது வித்தியாசமானது. கண்ணால் பார்த்து ஆழ்கடலின் அதிசயங்களை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வரலாம். மனிதர்களை இயந்திரத்தில் வைத்து அனுப்பும்போதும் பல்வேறு சவால்கள் உள்ளன. மனிதர்கள் கடலுக்கு அடியில் உயிர் வாழ்வதற்கான ஆக்ஸிஜன் கொடுக்க வேண்டும். கடலுக்கு அடியில் செல்லும்போது 10 மீட்டர் ஆழத்தில் ஒரு பார் என 500 மீட்டர் ஆழத்தில் 50 பார் அழுத்தம் இருக்கும்.
கடலுக்குள் ஆய்வுப் பணிகளை முடித்துவிட்டு, வாகனத்தில் இருக்கும் நீரை வெளியேற்றினால் வாகனம் தானாக மேலே வந்துவிடும். மேலும் வாகனத்தை கடலுக்கு கீழே இயக்குவதற்கு தேவையான கட்டுப்பாட்டு கருவிகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளதால் வாகனத்தில் உள்ளே இருக்கும் மனிதர்களால் முழு கட்டுப்பாட்டுடன் இயக்க முடியும்.
மட்ஸ்யா வாகனத்தில் கடலுக்கு அடியில் செல்பவர்களுக்கு வெளிநாடுகளில் உள்ள பயிற்சி மையங்கள் மூலம் பயிற்சி அளித்துள்ளோம். மேலும் கடற்கரையில் பணிபுரிந்த பயிற்சி பெற்ற ஒருவரும் குழுவில் உள்ளார்.
இந்த நீர்மூழ்கி வாகனம், கடலுக்குள் 12 மணி நேரம் ஆராய்ச்சி மேற்கொள்ளும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. கடல் மட்டத்தில் இருந்து 6,000 மீட்டர் ஆழத்திற்கு செல்வதற்கு நான்கு மணி நேரமும், கடலுக்கு அடியில் ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள 4 மணி நேரமும், பின்னர் கடலில் மேல் பகுதிக்கு வருவதற்கு 4 மணி நேரமும் எடுத்துக் கொள்ளும் வகையில் வாகனம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒருவேளை அவசர காலங்களில் 96 மணி நேரம் கடலுக்குள் இருக்க முடியும். இந்த வாகனத்தில் 108 மணி நேரமும் இருக்க முடியும். ஆனால் கடலில் பரிசோதனை செய்ய செல்லும்போது 12 மணி நேரத்தில் அதனை முடித்துவிட்டு வெளியே வந்து விடுவோம். மேலும் கடலில் ஆராய்ச்சி பணிகளை பகல் நேரத்தில் செய்து முடித்துவிட்டு வெளியில் வந்து விடுவோம். மாலை நேரங்களில் பணிகளை செய்யும்போது இரவு நேரத்தில் வாகனத்தை மீட்டெடுத்து கப்பலில் வைப்பது சிரமமாக இருக்கும். எனவே ஆய்வு பணிகளை பகல் நேரத்தில் முடித்து விடுவோம்.
மனிதர்களை உள்ளே அனுப்பும் வாகனத்தில் 61 ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்களை வைத்துள்ளோம். அதில் இருந்து அவர்களுக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் கிடைக்கும். அவர்கள் வெளியிடும் கார்பன்-டை-ஆக்சைடை சுத்தம் செய்யவும் தேவையான வசதிகளை ஏற்படுத்தி உள்ளோம். தீ விபத்து ஏற்பட்டால் அதனை தடுக்கும் வகையிலும் அவசர காலங்களில் போடுவதற்கான மாஸ்க்கை வைத்துள்ளோம்.
கடலுக்கு அடியில் தகவல் தொடர்பு மிகப்பெரிய சவாலாக இருக்கும். கடலுக்கு அடியில் மின்காந்த அலைகள் போகாது. எனவே, அக்கோசிட் (Acoustic) டெலிபோன் மூலமாக மட்ஸ்யா வாகனத்தில் இருப்பவர்கள் கப்பலில் உள்ளவர்களுடன் தொடர்பு கொள்ள முடியும். இதனால் கப்பலில் வாகனத்தை ஏற்றிய பிறகு தரவுகளை பெற முடியும். அதனை பயன்படுத்தி கடலில் உள்ள கனிம வளங்கள் குறித்தும், இயற்கை வளங்கள் குறித்தும் தெரிந்து கொள்ள முடியும்" என்று தெரிவித்தார்.