சிலிர்க்க வைக்கும் டெஸ்லாவின் ‘பறக்கும் கார்’ - காற்றில் அந்தர் பல்டி அடித்து பார்வையாளர்களை பரவசமூட்டிய காட்சிகள் வைரல்
வழக்கமாக பறக்கும் கார்களில் புரபல்லர்கள் பயன்படுத்தப்படும். ஆனால், ரோட்ஸ்டர் காரில் அல்ட்ரா உயர் அழுத்த ஏர் டேங்க் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
Published : October 16, 2026 at 3:51 PM IST
ஹைதராபாத்: எலான் மஸ்க் தலைமையிலான டெஸ்லா நிறுவனம் ஒரு பறக்கும் ‘ரோட்ஸ்டர்’ காரை காட்சிப்படுத்தியது. இந்த காரானது, பறப்பது மட்டுமல்லாமல் தலைகீழாகவும், அந்தர் பல்டி அடித்தும் பார்வையாளர்களை பரவசத்தில் ஆழ்த்தியது.
அமெரிக்காவை மையமாகக் கொண்டு இயங்கும் பிரபல மின்வாகன (EV) உற்பத்தி நிறுவனமான டெஸ்லா (Tesla), புதிதாக ரோட்ஸடர் (Roadster) எனும் கார் மாடலை உருவாக்கியிருக்கிறது. காற்றில் பறந்து அந்தரத்தில் குட்டிக்கரணம் அடித்து, தலைகீழாக ஓடும் திறன் கொண்ட காராக இதனை டெஸ்லா நிறுவனம் வடிவமைத்திருக்கிறது.
ஸ்பேஸ்-எக்ஸ் தொழில்நுட்பம்
ஸ்பேஸ்-எக்ஸ் (SpaceX) நிறுவனம் உருவாக்கிய குளிர் வாயு உந்துவிசை கருவி (Cold Gas Thruster)-ஐக் கொண்டு, புதிய ரோட்ஸ்டர் காரில் பல அம்சங்களை டெஸ்லா நிறுவனம் சேர்த்துள்ளது. இந்த அசாத்தியமான திறன்களை ரோட்ஸ்டர் கார் செய்துகாட்டும் வீடியோவை தற்போது ஸ்பேஸ்எக்ஸ் மற்றும் டெஸ்லா ஆகிய நிறுவனங்களின் உரிமையாளரான எலான் மஸ்க், அவரது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் பக்கத்தில் பகிர்ந்திருக்கிறார்.
அந்த வீடியோவில் ரோட்ஸ்டர் கார், டெஸ்லாவின் மற்ற தயாரிப்புகளுக்கு மேலே பறந்து சென்று பாதுகாப்பாக தரையிறங்கும் காட்சிகள் இடம் பெற்றிருக்கின்றன. அத்துடன், கார் மேலே பறக்கும்போது அந்தர் பல்டி அடிக்கும் காட்சிகளும் அந்த வீடியோவில் இடம் பெற்றுள்ளன.
பல்வேறு சாகசங்களை நிகழ்த்திய கார்
இதுதவிர, ஒரு செங்குத்தாக நிற்கும் வளைவான சரிவுப்பாதையில் அந்த கார் ஏறி தலைகீழாக பயணித்து, பின்னர் பாதுகாப்பாக தரையிறங்கும் வீடியோவையும் எலான் மஸ்க் தற்போது பகிர்ந்திருக்கிறார். டெக்சாஸ்-இன் மெக்ரிகோரில் உள்ள ஸ்பேஸ்-எக்ஸ் மையத்தில் வைத்து தான், இந்த சாகச செயல்விளக்கம் செய்து பார்க்கப்பட்டிருக்கிறது.
வழக்கமாக, பறக்கும் கார்களில் புரபல்லர்கள் பயன்படுத்தப்படும். ஆனால், ரோட்ஸ்டர் காரில் அல்ட்ரா உயர் அழுத்த ஏர் டேங்க் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதுவே அக்காருக்கு தலைகீழாக பயணிக்கும், பல்டியடிக்கும் மற்றும் பறக்கும் ஆகிய திறன்களை வழங்குகின்றது. இதனை காரின் வெளியீட்டு நிகழ்வின்போது எலான் மஸ்க்கும் உறுதிப்படுத்தினார். மேலும், இந்த ஏர் டேங்க்கை காரே ரீசார்ஜ் செய்யும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டு இருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
ரோட்ஸ்டர் மறுவடிவமைப்பு
டெஸ்லா நிறுவனம், தங்களின் முதல் ரோட்ஸ்டர் காரை, ஒன்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 2017 நவம்பரில் முதல் முறையாக காட்சிப்படுத்தியது. அப்போதே இந்த மோட்டார் வாகன ஆர்வலர்களின் கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையில் இருந்தது.
Roadster event livestream https://t.co/G0jU4mWfid— Tesla (@Tesla) October 15, 2026
ஆனால், இப்போது வரை அது விற்பனைக்கு வரவில்லை. இந்த நிலையில் தான் புதிய ரோட்ஸ்டரை நவீன வசதிகள் கொண்டதாக மறுவடிவமைப்பு செய்து மீண்டும் டெஸ்லா நிறுவனம் காட்சிப்படுத்தியிருக்கிறது. மேலும், இந்த காரின் உற்பத்தி பணிகள் வருகின்ற 2028ஆம் ஆண்டில் தொடங்க இருப்பதை அந்நிறுவனத்தின் உரிமையாளரான எலான் மஸ்க் உறுதி செய்துள்ளார்.
காரின் பறக்கும் திறனுக்கான காரணம்
ரோட்ஸ்டரில் குளிர்வாயு உந்துவிசை கருவி பொருத்தப்பட்டிருக்கிறது. இது அழுத்தப்பட்ட வாயுவைப் பயன்படுத்தி உந்துவிசையை உருவாக்கும். மேலும், காருக்கு கீழே காற்றை உள்ளிழுப்பதற்காக பலவகையான மோட்களைக் கொண்ட விசிறி மற்றும் தரை சீலிங் அமைப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. இது காரின் அடிபுறத்திலிருந்து காற்றை வேகமாக உள்ளிழுத்து, பின்னர் காரை மிதக்கச் செய்ய பயன்படுத்துகிறது.
|இதையும் படிங்க
கார் இயக்கத்தில் இருக்கும்போது மட்டுமல்ல, ஓர் இடத்தில் நிலையாக நிற்கும்போதும் இத்தகைய திறனை அது வெளிக்காட்டும். அதாவது காரை தலைகீழாக தாங்கிப்பிடிக்கும் அளவுக்கு அது சக்தியை வெளிப்படுத்தும். இதேபோல், தலைகீழாக பிடித்து வைக்கவும் அதே உறிஞ்சு சக்தியே பயன்படுத்தப்படுகிறது.
அத்துடன், அனைத்து சூழல்களிலும் வாகனத்தின் பிடிமானத்தையும், வளைவுகளில் திரும்பும் வேகத்தை அதிகப்படுத்த ஃபேன்களும், நகரும் இறக்கைகளும் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.