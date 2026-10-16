செல்ஃபோனில் அழைப்பவரின் எண்ணுடன் பெயரையும் இனிமேல் பார்க்கலாம் - கட்டாயமாக்க மத்திய அரசு உத்தரவு
உள்நாட்டிலிருந்து அழைப்புகள் வந்தால் அழைப்பவரின் பெயர் காட்டப்படும். அதுவே வெளிநாட்டிலிருந்து வரும் அழைப்புகள் 'சர்வதேச அழைப்பு' (International call) என்று ஸ்க்ரீனில் குறிப்பிடப்படும்.
By PTI
Published : October 16, 2026 at 4:59 PM IST
புதுடெல்லி: செல்ஃபோன்களில் அழைப்பவரின் எண்ணுடன் அவரது பெயரையும் காட்டும் வசதியை அறிமுகப்படுத்த வேண்டுமென தொலைதொடர்பு நிறுவனங்களுக்கு மத்திய தொலைதொடர்புத் துறை உத்தரவு பிறப்பித்திருக்கிறது.
நமது செல்போன் அல்லது சிம்கார்டுகளில் சேமிக்கப்பட்ட தொடர்பு எண்களை தவிர, மற்ற எண்களில் இருந்து அழைப்பு வந்தால் அழைப்பவரின் பெயரோ அல்லது பிற விவரங்களோ நமக்கு தெரியாது. இதன் காரணமாகவே, பல்வேறு சைபர் குற்றங்களும் அரங்கேறுவதாக மத்திய தொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சகம் பல்வேறு முறை எச்சரித்திருந்தது.
எந்த எண்ணில் இருந்து அழைப்பு வருகிறது என்று தெரியாமல், பல நேரங்களில் மொபைல் பயனர்கள் அவற்றை தவற விடுவதும் ஒரு பிரச்சினையாக இருந்தது. இதனை சரிசெய்யும் வகையில் CNAP என பெயரிடப்பட்டுள்ள புதிய சேவையை மத்திய தொலைதொடர்புத் துறை அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறது.
இனிமேல் நமது செல்போனில் சேமிக்காத எண்ணிலிருந்து அழைப்பு வந்தாலும், மறுமுனையில் யார் அழைக்கிறார் என்பதை நம்மால் தெரிந்துகொள்ள முடியும். அதாவது, முன்பு நமது டிஸ்ப்ளேயில் செல்போன் எண் மட்டும் தான் தெரியும் இனிமேல் அந்த எண் யார் பெயரில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த பெயரும் டிஸ்ப்ளேயில் தெரியும். இந்த சேவையானது நவம்பர் 1 முதல் 4ஜி மற்றும் 5ஜி நெட்வொர்க்குகளில் அமலுக்கு வருகிறது.
தொலைதொடர்பு நிறுவனங்களுக்கு சுற்றறிக்கை
இதுகுறித்து ஜியோ, ஏர்டெல், வோடாபோன், ஐடியா உள்ளிட்ட தொலைதொடர்பு நிறுவனங்களுக்கு தொலைதொடர்பு துறை அதிகாரப்பூர்வ சுற்றறிக்கை அனுப்பி இருக்கிறது. அதில், ‘அழைப்பவர் பெயர் விவரத்தை காட்டும் (CNAP) சேவையை அறிமுகப்படுத்த வேண்டுமென்று அறிவுறுத்தி இருக்கிறது. மேலும், ஆன்லைன் மோசடிகளை தவிர்ப்பதற்காகவே இந்த சேவை அறிமுகப்படுத்தப்படுவதாக அந்த சுற்றறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
|இதையும் படிங்க: சிப் பற்றாக்குறை; 14 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவு சரிவில் ஸ்மார்ட்போன் சந்தை - போதாத காலத்திலும் சாதித்த சாம்சங்
அதன்படி, ஒரு அழைப்பு வரும்போது அழைப்பை பெறுபவர் தனது செல்போனில் (contact list) சேமித்து வைத்துள்ள பெயரையும், அதோடு தொலைதொடர்பு நிறுவனத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள பெயரையும் திரையில் பார்க்கலாம். உள்நாட்டிலிருந்து அழைப்புகள் வந்தால் அழைப்பவரின் பெயர் காட்டப்படும். அதுவே வெளிநாட்டிலிருந்து வரும் அழைப்புகள் 'சர்வதேச அழைப்பு' (international call) என்று ஸ்க்ரீனில் குறிப்பிடப்படும். அதேபோல், 2ஜி, 3ஜி நெட்வொர்க்குகளுக்கும், தொலைபேசிகளுக்கும் இந்த சேவை பொருந்தாது.
வணிக அழைப்புகளுக்கான விதிமுறைகள்
அதுவே வணிக ரீதியான (bulk business connections) அழைப்பாக இருந்தால், அந்த நிறுவனம் விரும்புகிற பெயர் திரையில் காட்டப்படும். ஆனால் அந்த விருப்ப பெயரானது அந்த நிறுவனம் அரசு துறையின் பதிவேடுகளில் பதிவு செய்திருக்கும் வர்த்தக முத்திரை (trademark) அல்லது ஜிஎஸ்டி (GST) அரசு இணையதளங்களில் பதிவு செய்யப்பட்ட வணிகப் பெயராக இருக்கலாம்.
அதுவே, அழைப்பாளர் அடையாளக் கட்டுப்பாடு (CLIR) வசதியை பெற்றிருக்கிற அழைப்பாளர்களுக்கு CNAP சேவை பொருந்தாது. அதாவது அவர்களுடைய பெயர்கள் திரையில் காட்டப்படாது.