நாளை அறிமுகமாகிறது டாடா சியரா இவி; ஹூண்டாய் கிரெட்டா இவி-க்கு போட்டியா?
பின் வீல் இயக்கம் (RWD) மற்றும் அனைத்து வீல் இயக்கம் (AWD) என இரண்டு ஆப்ஷன்களிலுமே இந்த கார் விற்பனைக்குக் கிடைக்கும் என டாடா மோட்டார்ஸ் அறிவித்துள்ளது.
Published : June 29, 2026 at 6:17 PM IST
ஹைதராபாத்: உற்பத்திக்கு தயாராக உள்ள சியரா இவி (Sierra EV) கார் மாடலை டாடா நிறுவனம் நாளை அறிமுகம் செய்ய உள்ளது.
1991 முல் 2003 வரை டாடா மோட்டார்ஸ் (Tata Motors) நிறுவனத்தின் கீழ் விற்பனையில் இருந்த புகழ்பெற்ற கார் மாடல்களில் ஒன்று சியரா (Sierra). இது ஓர் எஸ்யூவி (SUV) ரக கார் மாடல் ஆகும். இந்த கார் மாடலுக்கு புது வடிவமைப்பை வழங்கி மீண்டும் விற்பனைக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறது, டாடா. ஆனால், ஐசிஇ (ICE) வாகனமாக மட்டுமே அது விற்பனைக்குக் கொண்டு வரப்பட்டது.
ஆகையால், சியராவில் இவி இல்லாதது அதன் பிரியர்கள் மத்தியில் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியிருந்தது. இந்த நிலையிலேயே நாளைய (ஜூன் 29) தினம் டாடா சியரா இவி அறிமுகம் அரங்கேற இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. இந்த தகவலை டாடா நிறுவனமும் சமூக வலைதள பக்க பதிவுகளின் வாயிலாக உறுதிப்படுத்தி உள்ளது. நாளை 4.30 மணி அளவிலேயே சியரா இவி-யை டாடா மோட்டார்ஸ் வெளியீடு செய்ய உள்ளது.
டாடா மோட்டார்ஸ், சியராவின் கான்செப்ட் வெர்ஷனை (உற்பத்திக்கு முந்தைய மாதிரி மாடலை) கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டில் நடைபெற்ற ஆட்டோ எக்ஸ்போவிலேயே முதல் முறையாக காட்சிப்படுத்தியது. அப்போதே அந்த கார் மாடல் பலரின் கவனத்தை ஈர்த்தது. இருப்பினும், புதிய சியரா ஐசிஇ வெர்ஷன் கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டின் இறுதியிலேயே நாட்டில் விற்பனைக்கு அறிமுகம் செய்யப்பட்டது.
இதைத்தொடர்ந்து, சியரா இவி-யை நாளை டாடா மோட்டார்ஸ் அறிமுகம் செய்ய உள்ளது. பின் வீல் இயக்கம் (RWD) மற்றும் அனைத்து வீல் இயக்கம் (AWD) என இரண்டு ஆப்ஷன்களிலுமே இந்த கார் விற்பனைக்குக் கிடைக்கும் என டாடா மோட்டார்ஸ் அறிவித்துள்ளது. இதேபோல், 65kWh மற்றும் 75kWh ஆகிய பேட்டரி பேக் ஆப்ஷன்களையும் இந்த காரில் டாடா வழங்க இருப்பது தெரிய வந்துள்ளது.
இதே பேட்டரி பேக் தேர்வுகளிலேயே ஹாரியர் இவி (Harrier EV) விற்பனைக்குக் கிடைக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தகுந்தது. மேலும், இந்த கார் சாலையில் செல்லும்போது சியரா ஐசிஇ-இடமிருந்து சற்றே தனித்துவமாக காட்சியளிக்க வேண்டும் என்பதற்காக குறிப்பிட்ட சில மாற்றங்களை சியரா இவி-யின் வெளிப்புறத்தில் டாடா மோட்டார்ஸ் மேற்கொண்டுள்ளது.
அதன்படி, முன்பக்கத்தில் சியரா ஐசிஇ வெர்ஷனில் இடம் பெற்றிருக்கும் சியரா எனும் எழுத்து அகற்றப்பட்டுள்ளது. இத்துடன், பக்கவாட்டு பகுதியில் டாடா.இவி எனும் பேட்ஜ் மற்றும் தனித்துவமான ஆர்ச்சுகளைக் கொண்ட வீல் உள்ளிட்டவற்றை வழங்கி கணிசமான மாற்றத்தை டாடா மேற்கொண்டுள்ளது.
இத்துடன், காரின் உட்பக்கத்திலும் வாடிக்கையாளர்களைக் கவரும் விதமாக மூன்று திரைகளைக் கொண்ட அமைப்பு, பனோரமிக் சன்ரூஃப், ஹெட்ஸ்-அப் திரை, பவர்டு மற்றும் வெண்டிலேட் வசதிக் கொண்ட முன் பக்க இருக்கை, பிரீமியம் ஆடியோ சிஸ்டம் உள்ளிட்ட அம்சங்களையும் வழங்கியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
டாடா சியரா இவி-யின் வருகை மஹிந்திரா பிஇ 6 (Mahindra BE 6), ஹூண்டாய் கிரெட்டா எலெக்ட்ரிக் (Hyundai Creta Electric), எம்ஜி இசட்எஸ் இவி (MG ZS EV) மற்றும் மாருதி சுஸுகி இ-விட்டாரா (Maruti e-Vitara) ஆகிய மின்சார கார் மாடல்களுக்கு போட்டியாக அமைய உள்ளது. இதற்கேற்ப இக்காருக்கு ரூ.18 லட்சம் தொடங்கி ரூ.25 லட்சம் வரையிலான எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை நிர்ணயிக்கப்படலாம் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.