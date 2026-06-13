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விரைவில் டாடா சியரா இவி: ஹேரியரின் அதே பேட்டரி திறனுடன் ஆச்சரியமூட்டும் அம்சங்கள்

டாடா சியரா எலெக்ட்ரிக் கார் ஜூன் 30 அன்று அறிமுகமாகும் என எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில், அதன் விலை டாடா கர்வ் இவி மற்றும் டாடா ஹேரியர் இரண்டிற்கும் இடைப்பட்டதாக இருக்கும் எனத் தகவல் கிடைத்துள்ளது.

டாடா சியரா
டாடா சியரா (Tata Motors)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 13, 2026 at 5:10 PM IST

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ஹைதராபாத்: டாடா மோட்டார்ஸ் நிறுவனம், தங்களின் சியரா காரின் இவி (Tata Sierra EV) பதிப்பை விரைவில் வெளியிடும் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இந்தியாவில் வாகன உற்பத்தியிலும், மின்சார வாகன (இவி) தயாரிப்பிலும் கொடிகட்டிப் பறக்கும் டாடா நிறுவனம், சில மாதங்களுக்கு முன் ‘டாடா சியரா’ காரை விற்பனைக்கு கொண்டுவந்தது. பயனர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை கிளப்பி, விற்பனையிலும் சக்கைபோடு போட்ட இந்த காரின் எலெக்ட்ரிக் வெர்ஷனை இந்திய வாகன சந்தையில் களமிறக்க டாடா திட்டமிட்டுள்ளது.

‘டாடா சியரா இவி’ காரின் அறிமுகம் எப்போது என்று நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிடவில்லை என்றாலும், பெரும்பாலான ஆட்டோமொபைல் துறை நிபுணர்கள், ஜூன் 30 அன்று கார் அறிமுகம் செய்யப்படும் என்று தகவல் தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்த தகவலும், டாடா மோட்டார்ஸ் பயணிகள் வாகனப் பிரிவின் நிர்வாக இயக்குநரும், தலைமைச் செயல் அலுவலருமான சைலேஷ் சந்திரா சமீபத்தில் வெளியிட்ட தகவலும் ஒத்துப்போவதாக அமைந்திருக்கிறது. அவரது பதிவில், “2026-27 நிதியாண்டின் இரண்டாவது காலாண்டில் ‘சியரா இவி’ அறிமுகமாகும்” என்று உறுதிபட தெரிவித்திருந்தார்.

அது போலவே தற்போது ஆட்டோமொபைல் துறையில் இருந்து கிடைத்திருக்கும் தகவல்களும் ‘சியரா இவி’ காரின் வருகையை உறுதி செய்திருக்கிறது. சியரா காரின் மின்சார பதிப்பை, டாடா நிறுவனம் சில ஆண்டுகளாக சோதனைக்கு உட்படுத்தி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது. இது முதன்முதலில் ‘ஆட்டோ எக்ஸ்போ 2020’-லும், பின்னர் 2023-லும் ஒரு ‘கான்செப்ட்’ (மாதிரி வடிவம்) வாகனமாக காட்சிப்படுத்தப்பட்டது.

டாடா சியரா கார்
டாடா சியரா கார் (Tata Motors)

தற்போது, டாடா சியரா இவி காரின் தயாரிப்புப் பணிகள் இறுதிகட்டத்தை எட்டியிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. அதனுடன் வெளியாகவிருக்கும் டாடா சியரா எலெக்ட்ரிக் காரின் முக்கிய அம்சங்கள் சிலவற்றையும் ஆட்டோமொபைல் துறையின் நிபுணர்கள் கணித்துள்ளனர்.

டாடா சியரா இவி தோற்றம்

அதன்படி, டாடா சியரா எலெக்ட்ரிக் காரின் தோற்றம், முன்னதாக வெளியான பெட்ரோல், டீசல் மாடல்களுக்கு ஒத்ததாக இருக்கும் என்று தெரியவந்துள்ளது. மேலும், டாடாவின் பிரத்யேக ஆக்டி.இவி பிளஸ் கட்டமைப்பு (acti.ev+ architecture) கொண்டதாக புதிய சியரா இவி இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதே கட்டமைப்பு முந்தைய ஹேரியர் இவி காரில் பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

எரிசக்தியில் ஓடும் டாடா சியரா போலல்லாமல், இவி மாடலின் முன்பக்க கிரில் மின்சார வாகனங்களுக்கு ஏற்ற விதத்தில் மாற்றியமைக்கப்படுகிறது. இவற்றுடன், சியரா இவி காரின் பம்பர், அலாய் வீல்கள் வேறு தோற்றத்தை பெறும் என்று கூறப்படுகிறது.

டாடா சியரா இவி பேட்டரி திறன்

பேட்டரி திறனை பொருத்தவரை டாடா ஹேரியரில் உள்ளது போன்றே, சியராவும் 65 kWh மற்றும் 75 kWh திறன்கொண்ட இரண்டு மாடல்களின் வெளியாகிறது. இதில், ஆல் வீல் டிரைவ் மாடல்கள் 75 kWh திறன்கொண்ட பேட்டரிகள் உடன் மட்டுமே விற்பனை கொண்டுவரப்படும் என்பது உறுதியாகியுள்ளது.

டாடா மோட்டார்ஸின் தலைமை வணிக அலுவலரான விவேக் ஸ்ரீவாஸ்தவா தரப்பில் இருந்து இதை மெய்ப்பிக்கும் விதமான தகவல்களும் கிடைத்துள்ளன. எனவே, அதிக விலை கொண்ட ஹேரியர் கார் தரும் மைலேஜை, டாடா சியராவிலும் பயனர்கள் அனுபவிக்கலாம்.

டாடா சியரா இவி அம்சங்கள்

டாடா சியரா எலெக்ட்ரிக் கார் கேபினில், பெரிய மாற்றங்களை நிறுவனம் கொண்டுவராது என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதன் டாப் மாடலில் ஹேரியர் இவி காரில் கொடுக்கப்பட்டது போன்றே, 10.25 அங்குல டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ரூமென்ட் கிளஸ்டர், 12.3 அங்குல நடுப்பக்க தொடுதிரை (Touch display), 12.3 அங்குல முன் இருக்கை பயணிகளுக்கான திரை என மூன்று பெரிய திரைகள் கொடுக்கப்படுகின்றன.

இதைத் தவிர பிற மாடல்கள் அனைத்திலும் பானரோமிக் சன்ரூஃப், நமது தேவைக்கேற்ப மாற்றியமைக்கக்கூடிய மின்னணு இருக்கைகள், வென்டிலேட்டட் இருக்கைகள், பல்வேறு விதமான டிரைவ் மோடுகள், பிரீமியம் ஆடியோ போன்ற சிறப்பம்சங்களை டாடா நிறுவனம் சியரா இவி காரில் வழங்குகிறது.

டாடா சியரா இவி விலை

டாடா சியரா இவி காரை, ஹேரியர் இவி மற்றும் கர்வ் இவி (Curvv EV) கார்களுக்கு இடைபட்ட விலையில் அறிமுகம் செய்ய, டாடா நிறுவனம் திட்டமிட்டிருப்பதாக தகவல்கள் கிடைத்துள்ளன. இந்திய சந்தையில் டாடா கர்வ் இவி கார் ரூ. 16.99 லட்சம் முதல் ரூ. 19.19 லட்சத்திற்கும், ஹேரியர் எலெக்ட்ரிக் கார் ரூ. 21.49 லட்சம் முதல் ரூ. 28.99 லட்சம் எனும் எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

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அந்தவகையில், டாடா சியரா இவி காரின் விலை ரூ. 18 லட்சம் முதல் ரூ. 25 லட்சத்திற்கு இடைப்பட்ட விலையில் அறிமுகம் செய்யப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதன் அறிவிப்பு வெளியாகும் ஜூன் 30 அன்றே, டாடா சியரா இவி காரின் விலையை நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடும் என்று கூறப்படுகிறது.

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