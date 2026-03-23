விலை குறைவான வேரியண்டில் ஆல் வீல் டிரைவ் அம்சம்: ஃபுல் சார்ஜில் 622 கி.மீ. பயணிக்கலாம்

அனைத்து வீலும் இயங்கும் வசதி ஹாரியர் இவி-யின் சற்றே விலை குறைவான வேரியண்டான ஃபியர்லெஸ் பிளஸ் வேரியண்டில் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

டாடா ஹாரியர் இவி
டாடா ஹாரியர் இவி (Image Credit: Tata.ev)
Published : March 23, 2026 at 3:25 PM IST

ஹைதராபாத்: டாடா ஹாரியர் இவி காரில் புதிய தேர்வு விற்பனைக்கு அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

டாடா மோட்டார்ஸ் நிறுவனத்தின் புகழ்பெற்ற மின்சார கார் மாடல்களில் ஒன்றாக ஹாரியர் இவி (Harrier EV) இருக்கின்றது. இந்த கார் மாடலில் உள்ள விறுப்ப தேர்வுகளின் வரிசையையே தற்போது தயாரிப்பு நிறுவனம் விரிவாக்கம் செய்திருக்கின்றது. ஃபியர்லெஸ் பிளஸ் க்யூடபிள்யூடி 75 (Fearless+ QWD 75) எனும் புதிய தேர்வை டாடா அறிமுகம் செய்திருக்கின்றது. இரட்டை மோட்டார் அமைப்பு (Dual Motor) மற்றும் அனைத்து வீலும் இயங்கும் (All-Wheel Drivetrain) வசதியே இத்தேர்வின் சிறப்பம்சமாகும். இதுதவிர, இன்னும் சில சிறப்பம்சங்களையும் இந்த புதிய ஆப்ஷனில் டாடா மோட்டார்ஸ் வழங்கியிருக்கின்றது.

முன்னதாக அனைத்து வீலும் இயங்கும் வசதி ஹாரியர் இவி-யின் உயர்நிலை வேரியண்டான எம்பவர்டு (Empowered)-இல் மட்டுமே வழங்கப்பட்டது. இதையே சற்று விலை குறைவான வேரியண்டான ஃபியர்லெஸ் பிளஸ் வேரியண்டில் டாடா மோட்டார்ஸ் வழங்கியிருக்கின்றது. இந்த வேரியண்டிற்கு அறிமுகமாக ரூ. 26.49 லட்சம் விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. இது எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை மட்டுமே ஆகும்.

முன்னதாக ஃபியர்லெஸ் பிளஸ் வேரியண்டில் இரண்டு விதமான ஆப்ஷன்கள் மட்டுமே வழங்கப்பட்டன என்பது கவனிக்கத்தகுந்தது. 'ரியர் வீல் டிரைவ் - 65 kWh பேட்டரி பேக்' மற்றும் 'ரியர் வீல் டிரைவ் - 75 kWh பேட்டரி பேக்' ஆகியவையே அவை ஆகும். இவை இரண்டுடன் சேர்த்து புதிய அறிமுகமான 'ஆல் வீல் டிரைவ் - 75 kWh பேட்டரி பேக்' தேர்வும் கிடைக்கும்.

டாடா ஹாரியர் இவி-யின் முழுமையான விலை விபரம்

வேரியண்ட் விபரம் விலை (எக்ஸ்-ஷோரூம்)
65kWh (ரியர் வீல் டிரைவ்)75kWh (ரியர் வீல் டிரைவ்)75kWh (ஆல் வீல் டிரைவ்)
அட்வென்சர்ரூ. 21.49 லட்சம்--
அட்வென்சர் எஸ்ரூ. 21.99 லட்சம்--
ஃபியர்லெஸ்+ரூ. 23.99 லட்சம்ரூ. 24.99 லட்சம்ரூ. 26.49 லட்சம் (புதிய வேரியண்ட்)
எம்பவர்டு-ரூ. 27.49 லட்சம்ரூ. 28.99 லட்சம்

ஹாரியர் இவி ஃபியர்லெஸ் பிளஸ் க்யூடபிள்யூடி 75-இன் சிறப்புகள்

இந்த ஆப்ஷனில் டாடா மோட்டார்ஸ் நிறுவனம் சில முக்கியமான சிறப்பம்சங்களை வழங்கி இருக்கின்றது. அந்தவகையில், ஆறு வழிகளில் அட்ஜெஸ்ட் செய்யும் வசதிக் கொண்ட டிரைவருக்கான இருக்கை, 4 வழிகளில் அட்ஜெஸ்ட் செய்யும் வசதிக் கொண்ட கோ-டிரைவருக்கான இருக்கை, 360 டிகிரி பார்வை திறன் கொண்ட கேமிரா, ஜேபிஎல் பிளாக் 10 ஸ்பீக்கர் ஆடியோ சிஸ்டம், இரட்டை மண்டல கிளைமேட் கன்ட்ரோல், ஆம்பியன்ட் லைட் மற்றும் சன்-ஷேட் வசதிக் கொண்ட பின்பக்க ஜன்னல் உள்ளிட்ட பிரீமியம் அம்சங்களை இந்த புதிய வேரியண்ட் தன்னுள் தாங்கியிருக்கின்றது.

பாதுகாப்பு மற்றும் நவீன கால சிறப்பம்சங்களின் பட்டியல்

மேலே பார்த்த அம்சங்களுடன் சேர்த்து 12.3 அங்குல தொடுதிரை வசதிக் கொண்ட இன்ஃபோடெயின்மென்ட் சிஸ்டம், 10.25 அங்குல டிஜிட்டல் டிரைவர் திரை, வயர்லெஸ் ஆன்ட்ராய்டு ஆட்டோ மற்றும் ஆப்பிள் கார் ப்ளே வசதிக் கொண்ட சிஸ்டம், வயர்லெஸ் செல்போன் சார்ஜர், பனோரமிக் சன்ரூஃப் மற்றும் டால்ஃபி அட்மாஸ் சப்போர்ட் உள்ளிட்ட அம்சங்களும் டாடா ஹாரியர் இவி-யில் உள்ளன.

தொடர்ந்து, பாதுகாப்பு அம்சங்களாக இந்த காரில் 7 ஏர் பேக்குகள், ஆட்டோ பார்க் அசிஸ்ட், டேஷ்கேமிராவுடன் கூடிய டிஜிட்டல் பின்பக்கத்தை பார்க்க உதவும் கண்ணாடி, பிளைன்டு ஸ்பாட் மானிட்டருடன் கூடிய 540 டிகிரி பார்வை திறன் கொண்ட கேமிரா மற்றும் லெவல் 2 அட்வான்ஸ்டு டிரைவர் அசிஸ்டன்ஸ் சிஸ்டம் ஆகியவற்றையும் புதிய வேரியண்ட் பெற்றிருக்கின்றது என்பது கவனிக்கத்தகுந்தது.

மோட்டார் திறன் மற்றும் பேட்டரி பேக் ரேஞ்ச் பற்றிய விபரம்

முன்னதாக கூறியதைப் போல ஹாரியர் இவி 65kWh and 75kWh ஆகிய இரண்டு பேட்டரி பேக்குகளில் விற்பனைக்குக் கிடைக்கின்றது. இதில், 65kWh பேட்டரி பேக் அதிகபட்சமாக ஓர் முழு சார்ஜில் 538 கிமீ தூரமும், 75kWh பேட்டரி பேக் அதிகபட்சமாக ஃபுல் சார்ஜில் 627 கிமீ ரேஞ்ஜையும் வழங்கும். அதேவேளையில், ஆல் வீல் டிரைவ் வசதிக் கொண்ட தேர்வில் ஓர் ஃபுல் சார்ஜில் 622 கிமீ தூரம் வரை மட்டுமே பயணிக்க முடியும்.

முன்பக்கத்தில் வழங்கப்பட்டிருக்கும் மோட்டார் 158 பிஎஸ் திறனையும், பின் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்டிருக்கும் மோட்டார் அதிகபட்சமாக 238 பிஎஸ் திறனை வெளியேற்றக் கூடியதாக இருக்கின்றது.

