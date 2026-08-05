தமிழ்நாட்டில் விரைவில் அமையப் போகும் ஏஐ நகரம்: இத்தனை சிறப்பம்சங்களா?
"மேம்பட்ட கம்ப்யூட்டர் தொழில்நுட்ப உள்கட்டமைப்பு, சிறப்பு வசதிகள், திறன்மிகு பணியாளர் உட்கட்டமைப்பு மற்றும் ஒருங்கிணைந்த புத்தாக்கச் சூழல் அமைவிடமாக இந்நகரம் இருக்கும்"
Published : August 5, 2026 at 1:47 PM IST|
Updated : August 5, 2026 at 2:47 PM IST
சென்னை: இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக, தமிழ்நாட்டில் ஏஐ நகரம் (AI CITY) உருவாக்கப்படும் என பட்ஜெட்டில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
2026-27-ம் நிதியாண்டுக்கான தமிழ்நாடு பட்ஜெட்டை நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் சட்டமன்றத்தில் தாக்கல் செய்து வருகிறார். பல்வேறு துறைகளுக்கான புதிய திட்டங்களையும், அறிவிப்புகளையும் அவர் வெளியிட்டு வருகிறார்.
அந்த வகையில், தொழில்துறை வளர்ச்சிக்கான திட்டங்களை அறிவித்து நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் பேசியதாவது:
செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் டீப் டெக் (Deep Tech) மேம்பாட்டுக்காக இந்தியாவின் முதல் செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் புத்தாக்க நகரமாக 'அறிவகம்' உருவாக்கப்படும்.
இந்நகரில் செயற்கை நுண்ணறிவு பல்கலைக்கழகம், சர்வதேச திறன் மேம்பாட்டு மையம், குறைகடத்தி வன்பொருள் சோதனை ஆய்வகம், பல்துறை புத்தாக்க இன்குபேட்டர் (Multi Domain Innovation Incubater) மற்றும் நவீன குடியிருப்பு உட்கட்டமைப்பு வசிகள் இடம்பெறும்.
செயற்கை நுண்ணறிவு நிறுவனங்கள், அதிநவீன அறிவியல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள், குவாண்டம் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள், நிறுவன திறன் மையங்கள், ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள், அரசின் செயற்கை நுண்ணறிவு முன்முயற்சிகள் ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைத்து இந்த செயற்கை நுண்ணறிவு நகரம் அமையும்.
மேம்பட்ட கம்ப்யூட்டர் தொழில்நுட்ப உள்கட்டமைப்பு, சிறப்பு வசதிகள், திறன்மிகு பணியாளர் உட்கட்டமைப்பு மற்றும் ஒருங்கிணைந்த புத்தாக்கச் சூழல் அமைவிடமாக இந்நகரம் இருக்கும். இதற்கான சாத்தியக்கூறு ஆய்வு ரூ.5 கோடி மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ளப்படும்.
இந் திருத்த வரவு-செலவு திட்ட மதிப்பீடுகளில் தொழில், முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வர்த்தகத் துறைக்கு ரூ.4,414 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகிறது என தனது பட்ஜெட் உரையில் நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் கூறினார்.
தவிர்க்க முடியாத சக்தி ஏஐ
ஏஐ எனப்படும் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பம் தற்போதைய சூழலில் தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாக மாறிவிட்டது. தொடக்கக் கல்வி முதல் பெரு நிறுவனங்கள் வரை ஏஐ தொழில்நுட்பத்தை கையாள தொடங்கிவிட்டன. ஏஐ தொழில்நுட்பத்தால் ஒருபுறம் வேலைவாய்ப்புகள் பெருகிக் கொண்டிருக்கும் சூழலில், மறுபுறம் ஆயிரக்கணக்கானோர் வேலை இழப்புகளை சந்தித்து வருகின்றனர்.
இந்த சூழலில், ஏஐ பற்றிய அறிவை பரவலாக்க வேண்டியது கட்டாயமாகியுள்ளது. இதனைக் கருத்தில்கொண்டு இந்தியாவில் பல மாநிலங்கள் கல்வித்துறை, தொழில்துறையில் ஏஐ தொழில்நுட்பத்தை புகுத்தி வருகின்றனர். அந்த வகையில், தமிழ்நாடு அரசு தற்போது இந்தியாிலேயே முதன்முறையாக ஒரு ஏஐ நகரத்தையே உருவாக்கப் போகிறது என்ற அறிவிப்பை இந்த பட்ஜெட்டில் வெளியிட்டுள்ளது.