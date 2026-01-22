'விண்வெளியில் இருந்து பூமியை பார்க்கும்போது ..' நாசாவில் இருந்து ஓய்வுபெற்ற சுனிதா வில்லியம்ஸ் உணர்ச்சிகர பேட்டி!
அடுத்த தலைமுறையினர் ஆராய்ச்சியிலும், கண்டுபிடிப்பிலும் முன்னோக்கி நகர வேண்டும். அதன் மூலம் அவர்கள் வளர்ச்சியை நான் காண வேண்டும் என்பதையே எதிர்நோக்குகிறேன் என்கிறார் சுனிதா வில்லியம்ஸ்
Published : January 22, 2026 at 11:04 PM IST
கோழிக்கோடு: விண்வெளியில் இருந்து பூமியை பார்க்கும்போது மனித வாழ்க்கை குறித்த பார்வையே மாறும். நாம் அனைவரும் ஒரே கோளில் வாழ்கிறோம் என்ற உணர்வு ஏற்படும். இதனால், பூமியில் நாம் ஏற்படுத்தியுள்ள எல்லைகள், சண்டைகள் இதெல்லாம் அர்த்தமற்றவையாகத் தோன்றும். மனிதர்களாகிய நாம் ஏன் பரபரப்பாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம் என்ற கேள்வி எழும். விண்வெளியில் மிதந்து பூமியை முழுவதுமாகப் பார்த்த எனக்கு இனி அந்த பாக்கியம் வாய்க்காது என்பதை நினைக்கையில் வருத்தமாக உள்ளது என்று நாசாவில் 27 ஆண்டுகள் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றுள்ள சுனிதா வில்லியம்ஸ் உணர்ச்சிகரமாக தெரிவித்தார்.
நாசாவில் 27 ஆண்டுகள் பணியாற்றிய விண்வெளி வீராங்கனை சுனிதா வில்லியம்ஸ் (60) கடந்த டிசம்பர் 27 ஆம் தேதி ஓய்வு பெற்றார். விண்வெளியில் 608 நாட்கள் இருந்த அவர், 62 மணி நேரம் 6 நிமிடங்கள் ஸ்பேஸ்வாக் (SPACEWALK) செய்து சாதனை படைத்துள்ளார். சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்திற்கு (ISS) தலைமை தாங்கியும் உள்ளார். இந்நிலையில், விண்வெளியில் அவர் எதிர்கொண்ட சவால்கள், பிரமித்த அனுபவங்கள், ஓய்வுக்கு பின்னர் அவரது திட்டங்கள் உள்ளிட்ட பல சுவாரஸ்ய தகவல்களை ஈடிவி பாரத்திடம் பகிர்ந்து உள்ளார்.
கேரளாவின் கோழிக்கோட்டில் நடைபெற்ற இலக்கிய விழாவை சுனிதா வில்லியம்ஸ் துவக்கி வைத்தார். அதனை தொடர்ந்து ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திற்கு பிரத்யேக பேட்டி அளித்த அவரிடம், ஓய்வுக்கு பிறகு அடுத்த திட்டங்கள் என்ன என்று கேட்டோம். அதற்கு அவர், '' அடுத்து என்ன செய்யப் போகிறேன் என்று எனக்கு தெரியாது. சிறிது ஓய்வெடுக்க விரும்புகிறேன். என் குடும்பத்தினருடனும், நண்பர்களுடனும், எனது நாய்களுடனும் சிறிது நேரம் செலவிட விரும்புகிறேன்.'' என தெரிவித்தார்.
சுனிதா வில்லியம்ஸ் அடையாத தூரம் இல்லை... காணாத அதிசயம் இல்லை.. பிரபஞ்சத்தையே ஒரு புள்ளி அளவில் கண்டு ரசித்த அவரிடம், ஓய்வுக்கு பிறகு எதையாவது மிஸ் பண்ணுவீங்களா? என கேட்டதற்கு, '' பூமியின் வியக்க வைக்கும் காட்சி, சூரிய மண்டலத்தின் மாயத்தோற்றம், கிரகத்தின் மேலே மிதந்து அதை முழுவதுமாகப் பார்க்கும் பாக்கியம். மீண்டும் விண்வெளிக்கு திரும்பிச் செல்லும் வாய்ப்பு'' ஆகியவற்றை இழப்பதாக கூறினார்.
விண்வெளி பயணம் ஒன்றை கற்பிக்கும்...
விண்வெளி ஆராய்ச்சியை பொறுத்தவரை தெரியாத ஒன்றை வென்று காட்டுவது அல்ல; அது ஒத்துழைப்பு பற்றியது என கூறிய சுனிதா, விண்வெளி திட்டங்களில் இந்தியா - அமெரிக்காவுக்கும் இடையே உள்ள ஒத்துழைப்பின் தேவையை எடுத்துரைத்தார். விண்வெளி பயணம் நமக்கு ஒன்றை மட்டும்தான் கற்பிக்கும். அதுதான் கூட்டு முயற்சி. அது வெறும் விருப்பம் அல்ல, தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாகும் என்றார்.
கனவு ஒரே நாளில் முழுமை பெறுவதில்லை...
விண்வெளி வீராங்கனையாக முதன்முதலில் தான் தேர்வானது குறித்து பகிர்ந்த சுனிதா வில்லியம்ஸ், '' அதை நான் நம்பவே இல்லை. எனது பெயர் தவறுதலாக வந்துவிட்டதோ என்றுதான் எண்ணினேன். பின்னர் அதற்கு நான் சரியான தேர்வு என்று உணர்ந்தேன். அதற்காக கடினமாக உழைத்தேன். ஆர்வம் அதிகரித்தது. எனக்கு கிடைத்த வாய்ப்புகளை துடிப்புடன் பயன்படுத்திக்கொண்டேன். இந்த மனநிலை தான் என்னை விண்வெளி நிலையத்தை உருவாக்குவதில் தொடங்கி, அதை இயக்குவதற்கும், புதிய விண்கல வடிவமைப்புகளைச் சோதிப்பதற்கும் இழுத்து சென்றது. கனவு என்பது ஒரே நாளில் முழுமை பெறுவதில்லை. அது காலப்போக்கில் நாம் செய்யும் வேலைகளால் மெல்ல மெல்ல தன்னைத்தானே ஒன்று திரட்டிக்கொள்ளும்.'' என்றார்.
தன்னை பெரிதும் பாதித்த...
விண்வெளியில் சந்தித்த சவால்கள் குறித்து, '' விண்வெளியில் ஸ்பேஸ்வாக் செய்வது மிக கொடூரமானது. சரியாகப் பொருந்தாத கனமான உடைகளை அணிந்துகொண்டு, ஈர்ப்பு விசையை எதிர்த்துப் போராடுவது என்பதெல்லாம் எளிதானது அல்ல. நீருக்கடியில் பயிற்சி எடுக்க வேண்டும். ஒரு விண்வெளி வீரராக தொடர்ந்து உடற்பயிற்சி செய்வது எனக்கு சவாலாக இருந்தது. ஆனால், அதைவிட கடினமான சவால் மனம் சார்ந்தது. மக்களை பொறுத்தவரை என்னுடைய ஸ்பேஸ்வாக், மிதக்கும் தலைமுடி உள்ளிட்ட வைரல் புகைப்படங்களை பார்க்கின்றனர். அவர்கள் பார்க்காதது ஒன்று உள்ளது; அது என்னுடைய நீண்ட காத்திருப்பும், வீடு திரும்புவேனா என்கிற நிச்சயமற்ற தன்மையும் தான்.
தொடக்கத்தில், விண்வெளியில் நீண்ட காலம் இருப்பது எனக்கு கிடைத்த ஒரு பரிசாக உணர்ந்தேன். நாட்கள் செல்ல செல்ல, எனக்கு கீழே ஒரு குடும்பம் உள்ளது. அந்த குடும்பம் எனக்காக காத்திருக்கிறது. குழந்தைகள் வளர்ந்துகொண்டிருக்கின்றனர் என்ற உணர்ச்சி தன்னை பெரிதும் பாதித்தது.'' என்று சுனிதா வில்லியம்ஸ் மனம் திறந்தார்.
எல்லைகள் எதற்கு?
விண்வெளியில் இருந்து பூமியை பார்க்கும்போது எப்படி இருந்தது என்ற கேட்டதும், விண்வெளியில் இருந்து பூமியை பார்க்கும்போது மனித வாழ்க்கை குறித்த பார்வையே மாறும். நாம் அனைவரும் ஒரே கோளில் வாழ்கிறோம் என்ற உணர்வு ஏற்படும். இதனால், பூமியில் நாம் ஏற்படுத்தியுள்ள எல்லைகள், மனிதர்களுக்கிடையேயான கோடுகள், அவர்களுக்குள் ஏற்படும் மோதல்கள் எல்லாம் அர்த்தமற்றவையாகத் தோன்றும். ஏன் பரபரப்பாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம் என்ற கேள்வி எழுந்ததாக கூறினார்.
விண்வெளியில் மாரத்தான் ஓட்டம்
ஏப்ரல் 2007 இல் விண்வெளியில் மாரத்தான் ஓட்டத்தை முதல் நபராக முடித்த சுனிதா வில்லியம்ஸ் அதுகுறித்து விளக்கினார். விண்வெளியில் மாரத்தான் ஓடியது கடுமையான அனுபவம். விண்வெளி வீரர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் உடற்பயிற்சி செய்ய வேண்டும். அது வேடிக்கைக்காக அல்ல, எலும்பு மற்றும் தசை வலிமையை சீராக வைத்திருப்பதற்காக. உடல் இயக்கம்தான் அங்கு உயிர்வாழ செய்யும். விண்வெளியில் மாரத்தான் ஓடியது போட்டிக்காக கிடையாது. அங்கும்கூட உடலுக்கு கவனிப்பும், ஒழுக்கமும் தேவை என்பதைக் காட்ட தான்.'' என்றார்.
நாய்கள் மீதான காதல் மற்றும் மிதக்கும் 3D நினைவுகள்
சுனிதா வில்லியம்ஸ் கன்னர் மற்றும் கோர்பி என்று இரு நாய்களை வளர்த்து வருகிறார். விண்வெளிக்கு சென்ற அவர் தனது செல்லப்பிராணிகளை குறித்து கவலையாக இருந்துள்ளார். இந்நிலையில், ஒருநாள் இவர் பூமியைச் சுற்றி வந்தபோது, ஒரு சரக்கு விண்கலம் எதிர்பாராத இரண்டு பார்சல்களை இவருக்கு வழங்கி உள்ளது. அதில் ஒன்றில் இந்திய உணவு இருந்துள்ளது. மற்றொன்றை திறந்து பார்த்தபோது, இவர் வளர்க்கும் நாய்களின் உருவத்தில் 3D மாதிரிகள் இருந்துள்ளன. அதை பார்த்ததும் இன்ப அதிர்ச்சியில் ஆழ்ந்ததாக சுனிதா வில்லியம்ஸ் கூறினார்.
புத்தக வாசிப்பு
கேரளாவின் இலக்கிய விழாவில் பங்கேற்ற சுனிதா வில்லியம்ஸிடம் புத்தகங்களில் ஈடுபாடு உள்ளதா? என்றும் கேட்டோம். அதற்கு அவர் யாரும் எதிர்பார்க்காத வகையில் பதில் அளித்தார். ஒரு விண்வெளி வீராங்கனையான அவருக்கு அறிவியல் கதைகளில் அவ்வளவு நாட்டம் இல்லை. சிறுவர்களை போல விலங்குகள் மற்றும் மர்மங்கள் பற்றிய கதைகளை விரும்பி படிப்பதாக கூறினார். வரலாற்று புனைகதைகள், மக்களை பற்றிய கதைகள் ஆகியவற்றை விரும்பி படிப்பாராம். தற்போது ஸ்லோவேனியர்கள் பற்றின ஒரு நாவலை படித்து வருவதாக தெரிவித்தார்.
கல்பனா சாவ்லா நட்பு
மறைந்த விண்வெளி வீராங்கனை கல்பனா சாவ்லா உடனான தனது நட்பை குறித்து பேசிய சுனிதா வில்லியம்ஸ், '' கல்பனா எனக்கு ஒரு நல்ல தோழியாகவும், சக விண்வெளி வீராங்கனையாகவும் இருந்தார். நாங்கள் இருவரும் ஒன்றாக நடைபயணம் சென்றுள்ளோம். ஒன்றாக சைக்கிள் ஓட்டியுள்ளோம். சமீபத்தில் நான் அவரது தாயார் மற்றும் சகோதரிகளை டெல்லியில் சந்தித்து பேசினேன். காலங்கள் ஓடும். எனது வட்டாரம் விரிவடைய கூடும். ஆனால் ஒருபோதும் கல்பனாவின் நினைவுகள் மறையாது.'' என்றார்.
எதிர்காலம் முன்னோக்கி நகர வேண்டும்
விண்வெளி நாயகியாக பல சாதனைகளை பெற்ற சுனிதாவிடம் அடுத்து எதை எதிர்நோக்குகிறீர்கள் என கேட்டதற்கு, '' எதுவும் புகழுக்காகவோ, தலைப்புச் செய்திகளுக்காகவோ அல்லது வேறு எந்த நோக்கமோ என்னிடத்தில் இல்லை. அடுத்த தலைமுறையினர் ஆராய்ச்சியிலும், கண்டுபிடிப்பிலும் முன்னோக்கி நகர வேண்டும். அதன் மூலம் அவர்கள் வளர்ச்சியை நான் காண வேண்டும்'' என 'தான் பெற்ற இன்பம் பெறுக இவ்வையகம்' எனும் திருமந்திரத்தின் சான்றாக திகழ்கிறார் சுனிதா வில்லியம்ஸ்.