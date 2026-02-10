ETV Bharat / technology

அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் நிலவில் நகரம் - எலான் மஸ்க்கின் திட்டம் கைகூடுமா?

செவ்வாய்க்கிரகத்திற்கு செல்கிற திட்டங்களை ஸ்பேஸ் எக்ஸ் கைவிடாது என்றும், அடுத்த 5 முதல் 7 ஆண்டுகளில் அந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என்றும் மஸ்க் தெரிவித்துள்ளார்.

கோப்புப்படம் - எலான் மஸ்க்
கோப்புப்படம் - எலான் மஸ்க் (AFP)
Published : February 10, 2026 at 5:55 PM IST

ஹைதராபாத்: யார் வேண்டுமானாலும் நிலவுக்கு பயணிக்கலாம் என்ற நிலையை உருவாக்கும் பணிகளில் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் ஈடுபடவுள்ளதாக எலான் மஸ்க் தெரிவித்துள்ளார்.

செவ்வாய்க்கிரகத்திற்கு மனிதர்களை அனுப்புவது குறித்து எலான் மஸ்க்கின் ஸ்பேஸ்எக்ஸ் நிறுவனம் நீண்ட காலமாக ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் அந்த திட்டத்தை தற்போது நிறுத்தி விட்டு, நிலவில் மனிதர்களை குடியேற்றுவது தொடர்பான ஆராய்ச்சிகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப் போவதாக எலாக் மஸ்க் தெரிவித்துள்ளார்.

இது குறித்து அவர் தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில், “செவ்வாய் கிரகத்தில் மனிதர்கள் வாழ்வதற்கான குடியிருப்புகளை அமைக்கும் பணிகளில் ஸ்பேக் எக்ஸ் நிறுவனம் செயல்பட்டு வந்தது. இருந்தாலும் அதற்கு முன்னதாக நிலவில் ஒரு நகரத்தை உருவாக்குவதில் கவனம் செலுத்தவுள்ளது. ஏனென்றால் 10 ஆண்டுகளுக்குள் இந்த இலக்கை அடைவது சாத்தியமானது. அதேசமயம் செவ்வாய் கிரகத்தில் இந்த பணிகளுக்கு 20 ஆண்டுகள் எடுக்கும்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், “செவ்வாய் கிரகத்திற்கு 26 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை தான் (6 மாத பயணம்) பயணிக்க முடியும். அதுவே நிலவுக்கு 10 நாட்களுக்கு ஒரு முறை (2 நாள் பயணம்) பயணிக்கலாம். இதன் மூலம் செவ்வாயை விட நிலவில் ஒரு நகரத்தை வெகு வேகமாக உருவாக்கிட முடியும்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

எலான் மஸ்க்கின் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனமும் நாசாவும் ஒப்பந்த பணிகளில் ஈடுபட்டு மிகப்பெரிய வெற்றிகளை கண்டுவருகின்றன. எலான் மஸ்க் பல ஆண்டுகளாக செவ்வாய் கிரகத்தில் நகரம் உருவாக்கும் திட்டத்தை லட்சியமாக கொண்டு செயல்பட்டு வருகிறார். இதனை பலரும் தொடர்ந்து விமர்சித்து வருகின்றனர். ஆரம்பத்தில் அமெரிக்கர்களை செவ்வாய் கிரகத்திற்கு அனுப்புவதற்கு ஒப்புதல் அளித்த டிரம்ப் பின்னர் அதிலிருந்து விலகினார்.

அதே சமயம் மனிதர்களை செவ்வாய் கிரகத்தில் தங்க வைப்பதற்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட முந்தைய ஆராய்ச்சிகளின் பல மதிப்பீடுகளை எலான் மஸ்க் தனது தொடர் ஆராய்ச்சிகளின் விளைவாக தகர்த்துள்ளார். 2016 ஆம் ஆண்டில், தனது ராக்கெட்டுகளுக்கு நிதி உள்ளிட்ட பிற உதவிகள் கிடைத்தால், 2024 ஆம் ஆண்டு பயணிகளை செவ்வாய் கிரகத்திற்கு அனுப்பி விடலாம் என்று அவர் கூறினார்.

இந்நிலையில் தற்போது செவ்வாய் கிரகத்திற்கு செல்லும் முயற்சிகளை நிறுத்தி வைத்து விட்டு, நிலவுக்கு செல்லும் முயற்சிகளை கையில் எடுத்திருக்கிறார் மஸ்க். இருப்பினும் செவ்வாய் கிரகத்திற்கு செல்கிற திட்டங்களை ஸ்பேஸ்எக்ஸ் கைவிடாது என்றும், அடுத்த 5 முதல் 7 ஆண்டுகளில் அந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

