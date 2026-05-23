வெற்றிகரமாக ஏவப்பட்ட ஸ்பேஸ் எக்ஸின் ஸ்டார்ஷிப் - தடைகளை கடந்து சென்ற 20 ஸ்டார்லிங்க் செயற்கைக்கோள்கள்
Published : May 23, 2026 at 3:02 PM IST
ஹைதராபாத்: எலான் மஸ்கின் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் 12-ஆவது ஸ்டார்ஷிப்பின் சோதனை ஓட்டத்தை டெக்சாஸில் இருந்து வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தியுள்ளது.
இந்திய நேரப்படி சரியாக அதிகாலை 4 மணியளவில் இந்த ஸ்டார்ஷிப் விண்வெளி சுற்றுவட்டப்பாதையை அடைந்து நிலைநிறுத்தப்பட்டது. முதலில், சில தொழில்நுட்ப கோளாறுகள் காரணமாக இந்த திட்டத்தில் சிறிது தாமதம் ஏற்பட்டதாக ஸ்பேஸ்-எக்ஸ் தெரிவித்திருந்தது.
இம்முறை விண்கலத்தை விண்வெளியில் செலுத்திய பின் பூஸ்டர் ராக்கெட் கடலில் வேகமாக மோதி, இழப்பை ஏற்படுத்தியது. எனினும், விண்வெளி ஆய்வாளர்களின் சீரிய முயற்சியால் 12-ஆவது ஸ்டார்ஷிப்பின் சோதனை ஓட்டம் வெற்றிபெற்றுள்ளதாக ஸ்பேஸ்-எக்ஸ் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளது.
ராக்கெட் ஏவப்படுதல் எவ்வாறு சாத்தியமானது?
சூப்பர் ஹெவி பூஸ்டர் என்ற கீழ் பகுதி, 33 ராப்டர் 3 என்ஜின்களைக் கொண்டு ராக்கெட்டை மேலே தூக்கியது. இடையில் ஒரு என்ஜின் பழுதடைந்து செயல்படாமல் இருந்தபோதிலும், பிற என்ஜின்களின் உதவியால் ராக்கெட் வெற்றிகரமாக விண்வெளியை நோக்கிப் பாய்ந்து சென்றது.
Starship V3 takes flight for the first time → https://t.co/2gZQUxS6mm pic.twitter.com/Jv71tvm18w— SpaceX (@SpaceX) May 23, 2026
இதை எளிமையாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், 33 குதிரைகள் பூட்டப்பட்ட ஒரு சக்திவாய்ந்த தேரில், ஒரு குதிரை மட்டும் சோர்ந்து நின்றுவிடும் சூழலை தான் ஸ்பேஸ்-எக்ஸ் ஸ்டார்ஷிப் எதிர்கொண்டுள்ளது.ஆனால், அந்த குதிரையை மட்டும் வெளியேற்றி விட்டு, மீதமுள்ள 32 குதிரைகள் பலத்துடன் தேரை அதே வேகத்தில் இலக்கை நோக்கி இழுத்துச் செல்வது போன்றது செயல்முறை தான் இங்கு அரங்கேறியுள்ளது.
ராக்கெட் ஒரு குறிப்பிட்ட உயரத்தை அடைந்தவுடன், அதன் மேல் பகுதியான ஸ்டார்ஷிப் விண்கலம் கீழ் பூஸ்டரில் இருந்து வெற்றிகரமாக பிரிந்தது. பின்னர், ஸ்டார்ஷிப் தனது சொந்த 6 என்ஜின்களை ஆன் செய்து விண்வெளிப் பயணத்தைத் தொடர்ந்தது.
Congratulations @SpaceX team on an epic first Starship V3 launch & landing!— Elon Musk (@elonmusk) May 23, 2026
You scored a goal for humanity.
விண்கலத்தைப் பிரித்த பின், அந்த கீழ் பூஸ்டர் பூமிக்குத் திரும்புவதற்காக அப்படியே தலைகீழாகத் திரும்பியது. ஆனால், திட்டமிட்டபடி அதன் அனைத்து என்ஜின்களும் மீண்டும் எரியாததால், அதனை தரைக்குழுவால் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வர முடியாத சூழல் ஏற்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. உதாரணமாக, ஒரு கார் ஓட்டுநர் காரை நிறுத்த பிரேக்கை வேகமாக மிதிக்கும் போது, பிரேக் பாதி மட்டுமே வேலை செய்து, கார் நிறுத்த வேண்டிய இடத்தை தாண்டிச் செல்வது போன்றது சூழல் ஏற்பட்டிருக்கிறது.
இதனையடுத்து இறுதி கட்டத்தில் வேகத்தைக் குறைப்பதற்கான என்ஜின்கள் சரியாக வேலை செய்யாததால், பூஸ்டர் மெதுவாகத் தரையிறங்குவதற்குப் பதிலாக, மெக்சிகோ வளைகுடா கடலில் மிக வேகமாகப் போய் மோதியது. எனினும், இந்த திட்டத்தில் விண்கலம் வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டது.
Watch Starship's twelfth flight test https://t.co/caRB1thMlg— SpaceX (@SpaceX) May 22, 2026
எலான் மஸ்க்கின் ஸ்பேஸ்எக்ஸ் நிறுவனத்திற்குச் சொந்தமான 20 'ஸ்டார்லிங்க்' இணைய சேவைக்கான புதிய வகை செயற்கைக்கோள்கள் இதில் அனுப்பப்பட்டன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.