வரலாற்றில் முதன்முறையாக; விண்கலத்தை மீண்டும் பூமியில் தரையிறக்கி ஸ்பேஸ் எக்ஸ் சாதனை
விரைவான மற்றும் குறைந்த செலவில் விண்கலத்தைத் திரும்பப் பெறும் முயற்சிக்கு இந்த வெற்றி இன்றியமையாததாக அமைந்துள்ளது என ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவன அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : November 15, 2026 at 5:37 PM IST
டெக்சாஸ் (அமெரிக்கா): விண்ணில் ஏவப்பட்ட 22 மணி நேரத்திற்குப் பின்னர் ஸ்டார் ஷிப் விண்கலத்தை வெற்றிகரமாக மீண்டும் பூமியில் தரையிறக்கி ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் சாதனைப் படைத்துள்ளது.
உலகின் பெரும் பணக்காரர்களில் ஒருவரான எலான் மஸ்க்கின் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம், விண்வெளி தொடர்பான ஆய்வில் ஈடுபட்டு வருகிறது. விண்வெளி தொழில்நுட்பத்தில் பல்வேறு புதிய கண்டுபிடிப்புகளில் ஈடுபட்டு வரும் இந்நிறுவனம், மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய விண்கல தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்கி வருகிறது.
விண்ணில் ஏவப்பட்ட ஸ்டார் ஷிப் விண்கலம்
அந்த வகையில், நேற்று (நவ.14) அமெரிக்காவின் டெக்சாஸ் நகரில் இந்நிறுவனத்தின் ஸ்டார்பேஸில் இருந்து "Ship 42” எனக் குறிப்பிடப்படும் ஸ்டார் ஷிப் விண்கலம் விண்ணில் வெற்றிகரமாக ஏவப்பட்டது. 171 அடி நீளம் கொண்ட இந்த விண்கலம், வான்வெளியில் சுமார் 22 மணி நேரம் பயணித்து பூமியை 14 முறை சுற்று வந்தது.
வரலாற்றில் முதல் முறையாக சாதனை படைத்த 'SpaceX' #SpaceX | #ElonMusk | #15thstarshipflight | #SpaceXachievement | #EtvBharatTamilNadu https://t.co/acpvDhRG6j— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) November 15, 2026
அப்படி சுற்றி வந்த விண்கலம் 26 ஸ்டார்லிங்க் செயற்கைக்கோள்களைப் பூமியின் நீள்வட்ட பாதையில் நிலை நிறுத்தியுள்ளது.
மீண்டும் பூமிக்குத் திரும்பிய ஸ்டார் ஷிப்
அதன் பின்னர், இந்த விண்கலம் மீண்டும் பூமியின் வான் பரப்பில் கொண்டுவரப்பட்டு, ஏவப்பட்ட அதே இடத்தில் மீண்டும் வெற்றிகரமாகத் தரையிறக்கப்பட்டது. ஏவுதள கோபுரத்தின் “சாப்ஸ்டிக்’ (Chopstick) என்ற எந்திர கைகளின் மூலம் நடுவானிலேயே விண்கலம் தரையிறங்கியது.
இந்த மூலம் வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாக விண்ணில் ஏவப்பட்ட விண்கலத்தை மீண்டும் பூமியில் தரையிறக்கி ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் சாதனைப் படைத்துள்ளது.
விரைவான மற்றும் குறைந்த செலவில் விண்கலத்தைத் திரும்பப் பெறும் முயற்சிக்கு இந்த வெற்றி இன்றியமையாததாக அமைந்துள்ளது என ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவன அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
Congratulations to an incredible team at SpaceX!!! https://t.co/phiZ0amQyp— Elon Musk (@elonmusk) November 14, 2026
இதனிடையே, விண்கலம் ஏவுதலுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட பூஸ்டரையும் சேர்ந்து தரையிறக்கத் திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. ஆனால் விண்ணில் ஏவப்பட்ட பின்னர் பூஸ்டர் செயலிழந்த காரணத்தினால் அந்த முயற்சி தோல்வி அடைந்தது.
எலான் மஸ்க் பாராட்டு
ஸ்டார் ஷிப் விண்கலம் தரையிறங்கும் வீடியோவை சமூக வலைத்தளத்தில் வெளியிட்ட எலான் மஸ்க், ஸ்பேஸ் எக்ஸ் குழுவிற்கு வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து பெருமை கொண்டுள்ளார்.
மேலும், மனிதர்களை நிலவுக்கு அனுப்பும் நாசாவின் ஆர்டெமிஸ் திட்டத்திற்கு ஸ்பேஸ் எக்ஸின் ஸ்டார் ஷிப் பயன்படுத்தப்படவுள்ள நிலையில், இந்த சாதனைக்கு நாசா பாராட்டுகளைத் தெரிவித்துள்ளது.