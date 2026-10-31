ஸ்மார்ட்போன் உலகை ஆளப்போகும் நத்திங்? 2027-இல் 6 புதிய போன்கள் அறிமுகம்
விரைவில் நத்திங் நிறுவனம் தலைநகர் டெல்லியில் அதன் தலைமையகத்தில் வைத்து ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்த திட்டமிட்டுள்ளது. அங்கு வைத்து அதன் எக்ஸ்க்ளூசீவ் தகவல்களை நத்திங் நிறுவனம் வெளியிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Published : October 31, 2026 at 4:18 PM IST
ஹைதராபாத்: 2027 இல் 6-க்கும் மேற்பட்ட புதிய ஸ்மார்ட்போன்களை நத்திங் நிறுவனம் அறிமுகம் செய்ய இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
பிரபல ஸ்மார்ட்போன் தயாரிப்பு நிறுவனமான நத்திங் (Nothing), 2027-இல் அதிக எண்ணிக்கையில் புதிய தயாரிப்புகளை வெளியிட திட்டமிட்டிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. குறிப்பாக 6 ஸ்மார்ட்போன்களை நத்திங் நிறுவனம் அறிமுகம் செய்யும் எனவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது நடப்பு 2026 ஆம் ஆண்டில் நிறுவனம் அறிமுகம் செய்ததைவிட இருமடங்கு அதிகம் ஆகும்.
இந்த ஆண்டில் நத்திங் நிறுவனம் போன் 4ஏ (Phone 4a), போன் 4ஏ ப்ரோ (Phone (4a) Pro) மற்றும் போன் 4பி (Phone 4b) ஆகிய மாடல்களை அறிமுகம் செய்தது. இதைத்தவிர வேறு எந்த மாடலையும் நத்திங் நிறுவனம் நடப்பாண்டில் அறிமுகம் செய்யவில்லை. இதற்கு உலக அளவில் உயர்ந்து காணப்படும் ரேம் மற்றும் ஸ்டோரேஜ் உள்ளிட்டவற்றின் விலையே காரணம் என கூறப்படுகிறது.
இதனை நத்திங் நிறுவனத்தின் நிறுவனர் கார்ல் பெய்-ம் சமீபத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் தெரிவித்திருந்தார். குறிப்பாக, உற்பத்தி செலவு உயர்வு காரணமாக 2026-இல் வேறு உயர்தர சாதனத்தை அறிமுகப்படுத்துவது சாத்தியமற்றதாக ஆகிவிட்டதாக அவர் கூறியிருந்தார்.
இதேபோல், நத்திங் நிறுவனத்தின் துணை பிராண்டான சிஎம்எஃப் (CMF)-ம் புதிதாக ஒரு ஸ்மார்ட்போனைகூட இந்த ஆண்டில் வெளியிடவில்லை. அதேசமயம், இரண்டு பிராண்டுகளும் பல்வேறு புதிய ஆடியோ சிஸ்டம்களை அறிமுகப்படுத்தின.
2027 ஆம் ஆண்டுக்கான நத்திங்கின் திட்டம் என்ன?
நத்திங் நிறுவனத்தின் இணை நிறுவனர் மற்றும் இந்தியாவிற்கான தலைவர் அகிஸ் இவாஞ்சலிடிஸ், அவரது எக்ஸ் சமூக வலைதள பக்கத்தில் 2027-ஆம் ஆண்டுக்கான தங்களின் திட்டங்கள் பற்றிய தகவலை சமீபத்தில் வெளியிட்டார். 2026-ஆம் ஆண்டைக் காட்டிலும் இரண்டு மடங்கு புதிய தயாரிப்புகளை 2027இல் அறிமுகம் செய்யப்படும் என அந்த பதிவில் தெரிவித்துள்ளார்.
Excited for next year - we will double down with more than twice the number of smartphone launches. And even more excited to give our community members a sneak peek and get their thoughts and feedback early on. It's great that we have started this new Co-creation Program. Which city next?— Akis Evangelidis (@AkisEvangelidis) October 30, 2026
இதன்வாயிலாக, குறைந்தது ஆறு புதிய மாடல்களையாவது நத்திங் அறிமுகம் செய்ய இருப்பது தெரிய வந்திருக்கிறது. ஆனால், இது தொடர்பான விரிவான விபரங்கள் எதையும் நத்திங் நிறுவனம் வெளியிடவில்லை. அதேசமயம், நிறுவனத்திடம் இருந்து மலிவு விலை செல்போன் மாடல்களை எதிர்பார்க்கலாம் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
தலைநகர் டெல்லியில் நடைபெற இருக்கும் நிகழ்ச்சி
விரைவில் நத்திங் நிறுவனம் தலைநகர் டெல்லியில் அதன் தலைமையகத்தில் வைத்து ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்த திட்டமிட்டுள்ளது. அங்கு வைத்து அதன் எக்ஸ்க்ளூசீவ் தகவல்களை நத்திங் நிறுவனம் வெளியிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, 2027இல் அறிமுகம் செய்யப்பட இருக்கும் புதிய செல்போன் மாடல்களை அன்றைய தினத்தில் தன்னுடைய சந்தாதாரர்கள் பயன்படுத்தி பார்க்கவும் அது வாய்ப்பளிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.