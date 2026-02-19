ETV Bharat / technology

வாயுத் தொல்லைக்கு தீர்வு - ’ஸ்மார்ட் அண்டர்வேர்’ கண்டுபிடிப்பு

குடல் நுண்ணுயிர் செயல்பாட்டை புறநிலையில் கண்காணிக்கவும், குடல் வாயுக்களில் ஹைட்ரஜனை அளவிடும் சாதனமாகவும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் இந்த ஸ்மார்ட் உள்ளாடையை வடிவமைத்துள்ளனர்.

குடல் வாயுக்களை கணக்கிடும் ஸ்மார்ட் உள்ளாடை கண்டுபிடிப்பு
குடல் வாயுக்களை கணக்கிடும் ஸ்மார்ட் உள்ளாடை கண்டுபிடிப்பு (Photo/ University of Maryland)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 19, 2026 at 9:30 PM IST

ஹைதராபாத்: மனித உடல் ஆசன வாயில் இருந்து வெளியேறும் வாயுக்களை கணக்கிடுவதற்கான ஸ்மார்ட் உள்ளாடையை (smart underwear) மேரிலாண்ட் பல்கலைக்கழகத்தை சேர்ந்த விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர். மேலும் இந்த கருவி மூலம் குடல் நுண்ணுயிர் வளர்ச்சியையும் அளவிட முடியும் என்றும் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

வயிறு மற்றும் குடல் பிரச்சனைகள் உள்ளவர்களுக்கு அதிகமாக வாயு வெளியேறுகிறது. ஆசனவாய் காற்று வெளியேறுவது உடலின் இயற்கையான இயக்கமாகும். ஆனால் இப்பிரச்சனை அதிகமாக உள்ளவர்களுக்கு பல்வேறு சிக்கல்களை ஏற்படுத்தும். பொதுஇடங்களுக்கு அவர்கள் செல்லும் போது உடலில் இருந்து வெளியேறும் வாயுக்களால் ஏற்படும் தூர்நாற்றத்தால் சுற்றத்தில் இருப்பவர்கள் அசௌகரியமாக உணர்வார்கள். மேலும் இப்பிரச்சனை உள்ளவர்கள் கேலி, கிண்டலுக்கு ஆளாகின்றனர்.

இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணும் நோக்கில், அமெரிக்காவில் உள்ள மேரிலாண்ட் பல்கலைக்கழகத்தை சேர்ந்த விஞ்ஞானிகள் மனித உடல் ஆசன வாயில் இருந்து வெளியேறும் வாயுக்களை கணக்கிடுவதற்கான ஸ்மார்ட் உள்ளாடையை கண்டுபிடித்துள்ளனர். இந்த உள்ளாடையில் மின் வேதியியல் சென்சார் கொண்ட சிறிய சாதனம் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த சென்சார் மூலம் குடல் வாயு உற்பத்தி கணக்கிடப்படுகிறது.

குடல் வாயு பிரச்சனை உள்ள நோயாளிகளுக்கு உதவும் நோக்கத்தில் இந்த உள்ளாடை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த உள்ளாடை உடலில் அதிகப்படியான வாயு வெளியேற்றத்தை ஆவணப்படுத்தவும், மனிதர்கள் தூங்கும்போது வெளியாகும் வாயுக்களை கணக்கிடவும் உதவுகிறது.

மனித ஆசன வாயில் இருந்து ஹைட்ரஜன், கார்பன் டை ஆக்சைட், நைட்ரஜன் ஆகிய வாயுக்கள் வெளியேறுகின்றன. ஆனால் ஒரு சில மனித உடலில் இருந்து வெளியேறும் வாயுக்களில் மீத்தேனும் கலந்துள்ளது. கொண்டுள்ளது. இந்நிலையில் குடல் நுண்ணுயிர்கள் மூலம் உருவாகும் ஹைட்ரஜனையும் இந்த உள்ளாடை தொடர்ச்சியாக கணக்கிடுகிறது.

மேரிலாண்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் உதவி ஆராய்ச்சி விஞ்ஞானி சாண்டியாகோ போடாசினி தலைமையிலான குழு biosensors and bioelectronics X இல் வெளியிடப்பட்ட ஆய்வறிக்கையில், ஆரோக்கியமான மனிதர்கள் ஒரு நாளைக்கு சராசரியாக 32 முறை ஆசனவாய் வாயுக்களை வெளியேற்றுவதாக கூறப்பட்டுள்ளது. இது மனிதர்களை பொறுத்து மாறுபடும். தினசரி மனிதர்கள் மொத்தமாக 59 முறை வாயுக்களை வெளியேற்றுவதாக ஆய்வு கூறுகிறது.

குடல் வாயு வெளியேற்றம் குறித்த பழைய மதிப்பீடுகள் சிறிய ஆய்வுகளை நம்பி இருந்ததால் அதன் எண்ணிக்கை குறைவாக இருந்ததாக ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறுகின்றனர். இதனால் அந்த மதிப்பீடுகளில் பிழைகள் இருந்தன என்றும் ஸ்மார்ட் உள்ளாடையை கண்டுபிடித்துள்ள விஞ்ஞானிகள் கூறி உள்ளனர்.

