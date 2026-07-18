விண்ணில் வெற்றிகரமாக பாய்ந்த ஸ்கைரூட்டின் ‘விக்ரம் 1’ ராக்கெட்
முப்பரிமாண பிரின்டிங் முறையில் ‘விக்ரம் 1’ ராக்கெட்டின் திரவ என்ஜின்கள் எடை குறைவானதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : July 18, 2026 at 1:43 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்தியாவின் முதல் தனியார் விண்வெளி திட்டமான மிஷன் ஆகமன் வாயிலாக ஸ்கைரூட் நிறுவனத்தின் ‘விக்ரம் 1’ ராக்கெட் வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டது.
சரியாக பகல் 12:06 மணிக்கு, ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள இஸ்ரோவின் சதீஷ் தவான் விண்வெளி தளத்தில் இருந்து மிஷன் ஆகமன் (Mission Aagaman) திட்டத்தின் ‘விக்ரம் 1’ ராக்கெட் விண்ணில் பாய்ந்தது.
முதலில், 11:30 மணிக்கு விண்ணில் ஏவப்படும் என்று கூறப்பட்ட நிலையில், தொழில்நுட்ப கோளாறுகளால் சிறிது தாமதம் ஏற்பட்டதாக ஸ்கைரூட் நிறுவனம் தெரிவித்தது.
இதில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும் விண்வெளி சுற்றுவட்ட பாதை ‘விக்ரம் 1’ ராக்கெட், முழுக்க உள்நாட்டிலேயே தயார் செய்யப்பட்டதாகும். ஹைதராபாத்தைச் சேர்ந்த தனியார் விண்வெளி நிறுவனமான ஸ்கைரூட் ஏரோஸ்பேஸ் (Skyroot Aerospace) இந்த ராக்கெட்டை உருவாக்கியுள்ளது. இந்திய விண்வெளித் துறையின் தந்தையாக போற்றப்படும் டாக்டர் விக்ரம் சாராபாயின் நினைவாக இதற்கு 'விக்ரம்-1' என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது.
‘விக்ரம் 1’ சிறப்புகள் என்ன?
சுமார் 80 அடி உயரம் கொண்ட ‘விக்ரம் 1’, நான்கு நிலைகளைக் கொண்ட ஒரு நடுத்தர ராக்கெட் ஆகும். இதன் முதல் மூன்று நிலைகளில் திட எரிபொருளும் (Solid Fuel), செயற்கைக்கோள்களை அதன் சுற்றுவட்ட பாதையில் துல்லியமான நிலைநிறுத்தும் இறுதி 4-ஆவது நிலையில் திரவ எரிபொருளும் (Liquid Fuel) பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
‘விக்ரம் 1’ ராக்கெட்டின் சிறப்பே அதன் கட்டமைப்பு தான் என ஸ்கைரூட் நிறுவனம் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளது. இந்த ராக்கெட்டின் எடையைக் குறைப்பதற்காக கார்பன் இழைகளை ஒன்றிணைத்து உருவாக்கப்படும் கார்பன் கம்போசிட் பொருள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும், முப்பரிமாண பிரின்டிங் (3D Printing) முறையில் உருவாக்கப்பட்ட திரவ என்ஜின்களைக் கொண்டும் அதிநவீனமாக ‘விக்ரம் 1’ கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது.
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புவியின் தாழ்வட்ட சுற்றுப்பாதையில் சுமார் 350 கிலோ எடையுள்ள செயற்கைக்கோள்களை சுமந்து செல்லும் திறன்கொண்டதாக இந்த ராக்கெட் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், எதிர்காலத்தில் விண்வெளி டாக்ஸி சேவைகள் போன்ற வணிக ரீதியிலான திட்டங்களுக்கும் இந்த முயற்சி வடிவம் கொடுக்கும் என ஸ்கைரூட் ஏரோஸ்பேஸ் நிறுவனம் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளது.
‘விக்ரம் 1’ சுமந்து செல்லும் செயற்கைக்கோள்கள் எவை
‘விக்ரம் 1’ ராக்கெட்டில் சில தொழில்நுட்ப செயற்கைக்கோள்களும், அது சார்ந்த கருவிகளும், சில குறியீட்டுப் பொருட்களும் எடுத்து செல்லப்பட்டன.
சொலாரஸ் எஸ் 3 (SOLARAS S3): இது இந்தியாவின் கிரகா ஸ்பேஸ் நிறுவனத்தின் மிகச்சிறிய ரக நானோ-செயற்கைக்கோள் ஆகும்
ஸ்கோப் (SCOPE): ஸ்கைரூட் நிறுவனத்தின் சொந்த செயற்கைக்கோள் ஆகும். இது புவியின் தன்மையை ஆய்வு செய்து நிறுவனத்திற்கு தரவுகளை வழங்கும்.
எம்ப்ரேஸ் ரோபோட்டிக் கை (Embrace Robotic Hand): விண்வெளியில் தேவையில்லாமல் சுற்றிக் கொண்டிருக்கும் ஆபத்தான விண்வெளிக் குப்பைகளை அப்புறப்படுத்துவதற்கான அதிநவீன ரோபோடிக் கை இதுவாகும்.
uD3PP & mD3RN (DCubed GmbH): ஜெர்மனி நாட்டைச் சேர்ந்த டி-கியூப்ட் நிறுவனத்தின் விண்வெளி ஆய்வுகளுக்குத் தேவையான சர்வதேச விண்வெளித் தொழில்நுட்பக் கருவிகள்.
இவை இல்லாமல் முன்பு குறிப்பிட்டதை போல சில குறியீட்டு பொருள்களும் ‘விக்ரம் 1’ ராக்கெட் மூலம் விண்ணில் ஏவப்பட்டது. அதில் ‘காஸ்மிக் ப்ளூம்’ நிறுவனத்தின் ‘காஸ்மிக் டயமண்ட்ஸ்’ ஆய்வகத்தில் வைரங்களைக் கொண்டு அலுமினிய தட்டில் வடிவமைக்கப்பட்ட மலர் வடிவம், அஜய் குமார் மாட்டேவாடா என்ற நுண்கலைஞரால் உருவாக்கப்பட்ட 18 காரட் தங்கத்திலால் ஆன மைக்ரோ ராக்கெட் ஆகியவை அடங்கும்.
மேலும், பிரதமர் நரேந்திர மோடி கையெழுத்திட்ட சிறப்பு விண்வெளி அட்டையையும் ‘விக்ரம் 1’ சுமந்து சென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.