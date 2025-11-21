ETV Bharat / technology

ஒரு விண்வெளி பயணம் எப்படி இருக்கும்? மிகத் துல்லியமாக விளக்கிய சுபான்ஷு சுக்லா

“நான் விண்வெளி பயணத்திற்காக 4.5 ஆண்டுகள் பயிற்சி எடுத்துள்ளேன். நான் தயார் என்று நினைத்தேன். ஆனால், ராக்கெட் விண்ணில் பாய்ந்த அந்த நிமிடம் என் எண்ணங்கள் அனைத்தும் பொய்த்துபோனது”

'எதிர்கால தயாரிப்பாளர்கள் மாநாடு'-இல் சுபான்ஷு சுக்லா உரையாற்றினார்.
‘எதிர்கால தயாரிப்பாளர்கள் மாநாடு’-இல் சுபான்ஷு சுக்லா உரையாற்றினார். (X/@blrtechsummit)
By Anubha Jain

Published : November 21, 2025 at 8:06 PM IST

பெங்களூரு: ஒரு விண்வெளி பயணம் எப்படி இருக்கும் என்பதையும், அதிலிருந்து கற்றுக்கொண்ட பாடத்தையும் நிகழ்வு ஒன்றில் சுபான்ஷு சுக்லா பகிர்ந்துள்ளார்.

அமெரிக்க விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனமான நாசா, ஆக்சியம் நிறுவனத்துடன் இணைந்து செயல்படுத்திய ‘ஆக்சியம் மிஷன் 4’ விண்வெளி ஆய்வு பயணத்தில், இந்தியா சார்பில் விண்வெளி வீரர் சுபான்ஷு சுக்லா பங்கேற்றார். இதன் வாயிலாக சர்வதேச விண்வெளி நிலையம் (ISS) சென்ற முதல் இந்திய விண்வெளி வீரர் என்ற வரலாற்று பக்கத்தில் தன் பெயரை பதிவு செய்தார்.

இந்நிலையில், நேற்று பெங்களூருவில் நடைபெற்ற ‘எதிர்கால தயாரிப்பாளர்கள் மாநாடு’-இல் சுபான்ஷு சுக்லா சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்று உரை நிகழ்த்தினார். விண்வெளிப் பயணங்கள் உண்மையில் எவ்வளவு கடினம் மற்றும் சிக்கலானவை என்பதை பகிர்ந்து கொள்வதில் மகிழ்ச்சி அடைவதாகக் கூறி தனது உரையைத் தொடங்கினார்.

தன் விண்வெளிப் பயண அனுபவங்களில் இருந்து படித்தவற்றை; புரிந்துகொண்டவற்றை அவர் பார்வையாளர்களுடன் பகிர்ந்துகொண்டார். விண்வெளி திட்டங்கள் கடும் சவால்கள் நிறைந்தது என்று குறிப்பிட்ட அவர், புதிய கண்டுபிடிப்புகள் வாயிலாக மட்டுமே அதில் இருக்கும் பிரச்னைகளை சரிசெய்ய முடியும் என்று கூறினார்.

பொதுவாக, விண்வெளிப் பயணங்களில் ஒரு பிரச்னை எழுந்தால், அதை சரிசெய்யும் வேளையில், புதிய சிக்கல்கள் துளிர்விடும். இதை இருட்டில் ஒரு இயந்திரத்தை சரிசெய்வது போன்ற சூழல் என சுபான்ஷு குறிப்பிட்டார்.

விண்வெளி பயணம்

1961-இல் உருவாக்கப்பட்ட மெர்க்குரி கேப்சியூல் (விண்கலன்), ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனத்தின் புதிய தலைமுறை க்ரூ டிராகன் கேப்சியூல் ஆகிய இரண்டின் படங்களையும் பார்வையாளர்களுக்கு திரையில் போட்டுக்காட்டிய சுபான்ஷு, விண்வெளி தொழில்நுட்பம் எந்த அளவிற்கு வளர்ச்சி கண்டுள்ளது என்பதை எடுத்துரைத்தார். இது ஒரு பழைய டெலிஃபோன் மற்றும் புதிய ஸ்மார்ட்போன் ஆகியவற்றின் வித்தியாசங்களை கொண்டது என்ற எடுத்துக்காட்டையும் முன்வைத்து அவர் பேசினார்.

தன் பேச்சை தொடர்ந்த சுபான்ஷு, “நான் விண்வெளி பயணத்திற்காக 4.5 ஆண்டுகள் பயிற்சி எடுத்துள்ளேன். அதன்பிறகு நான் விண்வெளி பயணத்திற்கு தயார் என்று நினைத்தேன். ஆனால், ராக்கெட் விண்ணில் பாய்ந்த அந்த நிமிடம் என் எண்ணங்கள் அனைத்தும் பொய்த்துபோனது. ராக்கெட் எஞ்சினின் சக்தி என்னை பிரமிக்கவைத்தது. அதன் வேகம் அதிர்ச்சியளித்தது. அவற்றின் சத்தம் எனக்குள் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியது.

விண்கலத்தில் இருக்கும்பொழுது, நம் நெஞ்சின் மீது ஒரு பெரிய பாறாங்கல்லை வைத்தது போன்ற அழுத்தம் ஏற்படும். விண்வெளி பயணத்தில் வின்கலத்தை போன்று நாமும் அந்த அழுத்தத்தைத் தாங்கிக் கொள்ள வேண்டும். ஸ்பேஸ் எக்ஸின் க்ரூ டிராகன் மணிக்கு 28,000 கிலோ மீட்டர் வேகத்தை வெறும் 8.5 நிமிடத்தில் அடைந்துவிடும். இது போன்ற வேகத்தை என் வாழ்நாளில் அனுபவித்தது கிடையாது.

விண்வெளி வாழ்க்கை

விண்வெளி வாழ்க்கை நம் நினைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டது. அங்கு ஈர்ப்பு விசை இருக்காது. எல்லாமே மிதந்து கொண்டு இருக்கும். சுமார் 500 கிலோ எடை உள்ள பொருளும் மிதந்தபடி இருக்கும். நம் மூளை மற்றும் உடல் அந்த சூழலுக்கு பழக சுமார் 8 முதல் 10 நாட்கள் எடுத்துக்கொள்ளும்,” என்று தெரிவித்தார்.

மேலும், தான் பூமிக்கு திரும்பிய பின் நடந்த ஒரு நகைச்சுவையான நிகழ்வையும் பார்வையாளர்களுடன் சுபான்ஷு சுக்லா பகிர்ந்து கொண்டார். “பூமிக்குத் திரும்பிய பிறகு, எனது மடிக்கணினியை ஒரு மேசையில் வைத்துவிட்டு, அது மிதக்கும் என்று எண்ணத்தில் அங்கிருந்து நடந்து சென்றேன். அது நேராகக் கீழே விழுந்தது. நல்ல வேளை தரையில் கம்பளம் இருந்தது!” என்று சிரித்தபடி தான் பூமிக்கு திரும்பிய பின் நடந்த நிகழ்வை அவர் உரையில் குறிப்பிட்டு பேசினார்.

'எதிர்கால தயாரிப்பாளர்கள் மாநாடு'-இல் சுபான்ஷு சுக்லா சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்றார்.
‘எதிர்கால தயாரிப்பாளர்கள் மாநாடு’-இல் சுபான்ஷு சுக்லா சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்றார். (PTI)

ஒரு மனிதன் விண்வெளி பயணம் மேற்கொள்ளும்போது, அவர் உடலில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் அலாதியானவை. கால் முதல் தலை வரை ரத்தம் வேகமாகப் பயணிக்கும்; இதயத்தின் செயல்பாடு வித்தியாசமாக இருக்கும்; பசி குறையும்; தசைகள் வலுவிழக்கும் என்பன போன்ற பல சிக்கல்கள் நம் உடலில் தோன்றும். இதை தனக்கு ஒரு சவால் என்று கூறிய சுபான்ஷு, விண்வெளி பயணத்தின்போது 20 நாட்களில் 5 கிலோ எடை குறைந்ததாகவும், பூமிக்கு திரும்பிய பின், 4 முதல் 5 நாட்கள் சரியாக நடக்க முடியாது என்றும் கூறினார்.

இந்திய விண்வெளி எதிர்காலம்

தொடர்ந்து, எதிர்கால விண்வெளிப் பயணத்திற்கு இந்தியா தயாராக வேண்டும் என சுபான்ஷு பார்வையாளர்களிடம் கூறினார். “விரைவில் இந்தியர்கள் பலர் விண்வெளிக்குச் செல்வார்கள். அதை சாத்தியமாக்க, அனைவரும் பங்களிக்க வேண்டும். ஒரு சிறிய பொருள்; உதாரணமாக விண்வெளியில் பயன்படுத்தும் வகையிலான ஒரு துணி அல்லது தண்ணீர் குடிப்பதற்கான ஒரு ஸ்டிரா கூட முக்கியமானதாகும்.

ஒவ்வொரு சிறிய கண்டுபிடிப்பும் விண்வெளி தொழில்நுட்பத்தில் முக்கியமானது. பல இந்திய ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்கள் ஏற்கனவே விண்வெளித் துறையில் செயல்பட்டு வருகின்றன. இந்த எண்ணிக்கை விரைவாக வளரும் என்று நம்பிக்கை இருக்கிறது,” என்று அவர் தெரிவித்தார்.

இதையும் படிங்க: சந்திரனுக்கு ‘சர்ப்ரைஸ்’ கொடுத்த சந்திரயான் 3-யின் உந்துவிசைப் பகுதி!

இறுதியாக, நாம் தரையில் இருந்து கற்பனை செய்வதை விட, இந்தியாவின் எதிர்காலம் விண்வெளியில் இருந்து பார்க்கும்போது பிரகாசமாகத் தெரிகிறது என்று கூறி தன் உரையை சுபான்ஷு சுக்லா முடித்துக்கொண்டார்.

