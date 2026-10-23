EXCLUSIVE: சென்னை செமிகண்டக்டர் பயிற்சி மையம் பயன்பாட்டுக்கு வருவது எப்போது? ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி பேட்டி
தமிழ்நாட்டில் உள்ள கல்வி நிறுவனங்கள் சிப் வடிவமைப்பு தொழில்நுட்பத்தை மாணவர்களுக்கு கற்றுத் தர தொடங்கி இருப்பதாக சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி தெரிவித்தார்.
Published : October 23, 2026 at 5:49 PM IST
- By எஸ். ரவிச்சந்திரன்
உலகளாவிய தொழில்நுட்ப போட்டியில் வல்லரசு நாடுகள் எதை நோக்கி தற்போது ஓடிக் கொண்டிருக்கின்றன என்ற கேள்விக்கு ஒரே ஒரு பதில் தான் உள்ளது. அது செமிகண்டக்டர் (Semiconductor - குறைகடத்தி) என்பது தான்.
செமிகண்டக்டர் என்றால் என்ன?
மிக எளிமையாக சொன்னால், மின்சாரத்தை முழுமையாக கடத்தும் செம்பு போன்ற கடத்திகளுக்கும் (Conductors), மின்சாரத்தை கடத்தாத ரப்பர், மரம் போன்ற பொருட்களுக்கும் (Insulators) இடைப்பட்ட மின்சார கடத்துத் திறனைக் கொண்ட ஒரு தனிமமே செமிகண்டக்டர் ஆகும்.
பெரும்பாலும் சிலிக்கான் தாதுக்களால் செய்யப்படும் இந்த சிப்கள் (Chips), தங்களுக்குள் கோடிக்கணக்கான நுட்பமான டிரான்சிஸ்டர்களை கொண்டுள்ளன. இதன் மூலம் மின்சார ஓட்டத்தை நம் தேவைக்கேற்ப துல்லியமாக கட்டுப்படுத்தவும், நிறுத்தவும், அனுமதிக்கவும் முடியும்.
செமி கண்டக்டர்களின் முக்கியத்துவம்
செமிகண்டக்டர் சிப்கள் இல்லாமல் எந்தவொரு நவீன தொழில்துறையும் இன்று இயங்கவே முடியாது. தற்போதைய புவிசார் அரசியலிலும் உலகப் பொருளாதாரத்திலும் இது ஒரு பிரமாண்ட சக்தியாக உருவெடுத்துள்ளது.
நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் ஸ்மார்ட்போன்கள், லேப்டாப்கள், கணினிகள், சர்வர்கள் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்களின் முதன்மை செயலியாக செமிகண்டக்டர்களே விளங்குகின்றன.
நவீன கார்களில் உள்ள பிரேக்கிங் சிஸ்டம், ஏர்பேக்குகள், இன்ஃபோடெயின்மென்ட் மற்றும் மின்சார வாகனங்களின் பேட்டரி மேலாண்மை சிஸ்டம் வரை அனைத்திற்கும் செமிகண்டக்டர்கள் அத்தியாவசியம்.
ராணுவத்தின் ரேடார்கள், ஏவுகணைகள், விண்வெளித் தொழில்நுட்பம் மற்றும் அதிநவீன மருத்துவ உபகரணங்களின் பாதுகாப்புத் திறனை இந்தச் சிறிய சிப்களே தீர்மானிக்கின்றன.
இறக்குமதியில் இருந்து தற்சார்பை நோக்கி...
இந்தியா இதுவரை செமிகண்டக்டர் தேவையின் 90 சதவீதத்திற்கும் மேல் தைவான், சீனா, தென் கொரியா மற்றும் அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளிலிருந்தே இறக்குமதி செய்து வருகிறது. ஆனால், இந்த நிலை இப்போது வேகமாக மாறி வருகிறது.
உள்நாட்டிலேயே உற்பத்தியை பெருக்க மத்திய அரசு ரூ.76,000 கோடி மதிப்பிலான மிகப் பெரிய ஊக்கத் தொகைத் திட்டத்தை (PLI Scheme) அமல்படுத்தி உலகளாவிய நிறுவனங்களை ஈர்த்து வருகிறது.
டாடா எலெக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவனம் தைவானின் PSMC நிறுவனத்துடன் இணைந்து குஜராத்தின் தொலேராவில் இந்தியாவின் முதல் வர்த்தகரீதியான செமிகண்டக்டர் உற்பத்தி ஆலையை அமைத்து வருகிறது.
அமெரிக்காவின் மைக்ரான் (Micron) மற்றும் டாடா நிறுவனங்கள் குஜராத்தின் சனந்த் மற்றும் அசாமின் ஜாகிரோடு ஆகிய இடங்களில் சிப் அசெம்பிளி மற்றும் சோதனை ஆலைகளை அமைத்து வருகின்றன. அடுத்த சில ஆண்டுகளில் 'மேக் இன் இந்தியா' சிப்கள் உலகச் சந்தைக்கு வரத் தயாராகிவிடும்.
தமிழகத்தில் செமிகண்டக்டர்கள்
இந்தியாவின் முன்னணி மின்னணுப் பொருட்கள் உற்பத்தி மையமாக திகழும் தமிழ்நாடு, செமிகண்டக்டர் துறையிலும் மற்ற மாநிலங்களுக்கு முன்னோடியாக திகழ்கிறது.
சென்னை மற்றும் கோயம்புத்தூர் நகரங்கள் செமிகண்டக்டர் சிப்களை வடிவமைக்கும் உலகளாவிய முதன்மை ஆராய்ச்சி மையங்களாக உருவெடுத்துள்ளன.
உலகின் முன்னணி செமிகண்டக்டர் நிறுவனங்களான குவால்காம் (Qualcomm) மற்றும் அனலாக் டிவைசஸ் (Analog Devices) தங்களது அதிநவீன வடிவமைப்பு மற்றும் உலகளாவிய கண்டுபிடிப்பு மையங்களை சென்னையில் பிரம்மாண்டமாக அமைத்துள்ளன.
தமிழகத்தின் ஓசூரில் டாடா எலெக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவனம் அமைத்துள்ள பிரம்மாண்ட ஆப்பிள் ஐபோன் உதிரிபாகங்கள் உற்பத்தி ஆலை, எதிர்காலத்தில் செமிகண்டக்டர் அசெம்பிளி, மேம்பட்ட பேக்கேஜிங் (Advanced Packaging) மற்றும் அது சார்ந்த உதிரிபாக விநியோகத்தில் மிகப் பெரிய அடித்தளமாக மாறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தமிழ்நாடு அரசு இதற்கென தனியாக 'செமிகண்டக்டர் மற்றும் மேம்பட்ட மின்னணுக் கொள்கை' ஒன்றை உருவாக்கி, முதலீட்டாளர்களுக்கு பல்வேறு சலுகைகளை வழங்கி வருகிறது. மேலும், தமிழகத்திலிருந்து ஆண்டுதோறும் வெளிவரும் லட்சக்கணக்கான பொறியியல் பட்டதாரிகள் இந்த அதிநவீனத் துறைக்கு தேவையான மனிதவளத்தை தடையின்றி வழங்கி வருகின்றனர்.
ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி பிரத்யேக பேட்டி
இந்த நிலையில், செமிகண்டக்டர், தொழிற்துறையில் ஏற்படுத்தப் போகும் மாற்றங்கள் குறித்து சென்னை ஐஐடியின் இயக்குநர் காமகோடி, ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திற்கு பிரத்யேக பேட்டி அளித்தார்.
அப்போது அவர், "செமி கண்டக்டர் தற்போது மிக வேகமாக வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பம். இதனால் தான் மத்திய அரசு இந்தியன் செமிகண்டக்டர் மிஷன் 1.0, இந்தியன் செமிகண்டக்டர் மிஷன் 2.0 ஆகியவற்றை கொண்டு வந்துள்ளது. தமிழ்நாடு அரசும் செமி கண்டக்டர் கொள்கையை அறிவித்துள்ளது.
இதில் முக்கியமாக அதிக அளவில் மனித திறன்கள் தேவைப்படுகின்றன. இதற்கு தேவையான பயிற்சிகள் வேண்டும். இந்த பயிற்சிக்கான ஆரம்பககட்ட தயாரிப்புப் பணிகள் சோதனையில் உள்ளன.
செமிகண்டக்டர் துறையில் முதலீட்டாளர்களுக்கு மத்திய அரசு மட்டுமல்லாமல் தமிழ்நாடு அரசும் மானியம் கொடுக்கிறது. இது தொழில் முனைவோர்களை மிகப் பெரிய அளவில் கவர்ந்துள்ளது" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய காமகோடி, "தமிழ்நாட்டில் உள்ள கல்வி நிறுவனங்கள் சிப் வடிவமைப்பு தொழில்நுட்பத்தை மாணவர்களுக்கு கற்றுத் தர தொடங்கி விட்டன. இதன் மூலம் மாணவர்கள் ஹார்டுவேர் தொழில்நுட்பத்தில் பணியாற்றி, பின் தொழில்முனைவோர்களாக மாறுவதற்கும் எதிர்காலத்தில் வாய்ப்பு உள்ளது.
சென்னை ஐஐடி மற்றும் தமிழ்நாடு அரசு ஆகியவை இணைந்து சிப் வடிவமைப்பிற்கும், பேக்கேஜிங் செய்வதற்கும் செமிகண்டக்டர் பயிற்சி மையம் அமைக்க உள்ளன. இது விரைவில் பயன்பாட்டிற்கு வரும். எனவே பிஈ, பிடெக் படித்தவர்கள் மட்டும் இல்லாமல் டிப்ளமோ படித்தவர்களுக்கும் செமிகண்டக்டர் துறையில் பயிற்சி அளிக்க உள்ளோம். தமிழர்கள் உலகளவில் பணியாற்ற வேண்டும் என்பது தான் எங்களின் நோக்கம்" என்றார்.
மேலும், தமிழ்நாடு அரசின் செமிகண்டக்டர் கொள்கை குறித்து பேசிய அவர், "இது இங்குள்ள தொழில் முனைவோர்களுக்கு மிக பயனுள்ளதாக இருக்கும். நம் நாட்டில் எலெக்ட்ரானிக்ஸ் பொருட்கள் பயன்பாடு அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கிறது. எனவே எலெக்ட்ரானிக்ஸ் பொருட்களை உற்பத்தி செய்யும் நிறைய தொழிற்சாலைகள் வரவுள்ளன. வர்த்தகம் பெருகி பொருளாதாரம் வளர்ச்சி அடையும்.
தமிழ்நாட்டில் சிப் தயாரிப்பு தொழிற்சாலைகள் அமைப்பதற்கான தன்மை கொண்ட நிலப்பரப்புகள் நிறைய உள்ளன. மின்சாரம், தண்ணீர் வசதியும் இங்கு தேவையான அளவுக்கு உள்ளது" என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.