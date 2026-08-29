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சஞ்சார் சாத்தி செயலி மூலம் 77,692 செல்போன்கள் மீட்பு

இந்த செயலி பயன்பாட்டுக்குக் கொண்டு வரப்பட்ட பின்னர் ஒற்றை மாதத்தில் 75 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான செல்போன்கள் மீட்கப்படுவது இதுவே முதல் முறையாகும்.

சஞ்சார் சாத்தி செயலி
சஞ்சார் சாத்தி செயலி (AP)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 29, 2026 at 7:14 PM IST

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புதுடெல்லி: சஞ்சார் சாத்தி செயலி உதவியுடன் கடந்த ஜூலை மாதத்தில் மட்டும் தொலைந்த மற்றும் திருடப்பட்ட 77,692 செல்போன்கள் மீட்கப்பட்டிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

மத்திய தொலைத்தொடர்பு அமைச்சகத்தால் செல்போன் மற்றும் செல்போன் பயன்பாட்டாளர்களின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தும் நோக்கில் பயன்பாட்டுக்குக் கொண்டு வரப்பட்ட செயலிதான் சஞ்சார் சாத்தி (Sanchar Saathi). தொலைந்த அல்லது களவாடப்பட்ட செல்போன்களை கண்டறிதல் அல்லது மீட்டெடுக்க இந்த செயலி பெரும் உதவியாக உள்ளது.

முக்கியமாக களவாடப்பட்ட அல்லது தொலைந்த போன செல்போனில் எந்தவொரு நெட்வொர்க்கும் வேலை செய்யாத வகையில் இந்த செயலியின் வாயிலாக முடக்கிக் கொள்ள முடியும். இதன்வாயிலாக அந்த செல்போனை மற்றவர்களால் பயன்படுத்துவதை முற்றிலுமாக தடுத்துவிட முடியும். அதுதவிர, தவறான செயல்களுக்கு பயன்படுத்துவதில் இருந்தும் நம்முடைய செல்போனை பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும்.

இந்த சூழலில்தான் சஞ்சார் சாத்தி செயலியின் உதவியுடன் தொலைந்த மற்றும் களவாடப்பட்ட 77,692 செல்போன்கள் மீட்கப்பட்டிருப்பதாக தொலைத்தொடர்பு அமைச்சகம் நேற்று (ஆகஸ்ட் 29) வெளியிட்ட அறிக்கையின் வாயிலாக தெரிவித்துள்ளது. இவை அனைத்தும் ஜூலை மாதத்தில் மட்டும் மீட்கப்பட்டவை ஆகும்.

சஞ்சார் சாத்தி செயலி
சஞ்சார் சாத்தி செயலி (AP)

இந்த செயலி பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரப்பட்ட பின்னர் ஒரே மாதத்தில் 75 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான செல்போன்கள் மீட்கப்படுவது இதுவே முதல் முறையாகும். ஆகையால், இந்த சாதனைக்கு மத்திய தொலைத்தொடர்புத் துறை அமைச்சர் ஜோதிராதித்ய எம்.சிந்தியா பாராட்டுத் தெரிவித்துள்ளார்.

அத்துடன், சஞ்சார் சாத்தி மீதான நம்பிக்கை மக்கள் மத்தியில் வளர்ந்திருப்பதாகவும், மாநிலங்கள், தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்கள் மற்றும் காவல்துறை இடையே ஏற்பட்டிருக்கும் வலுவான உறவை இது பிரதிபலிக்கும் வகையில் இருப்பதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.

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தொடர்ந்து, சமீபத்திய அறிக்கையின் வாயிலாக ஏப்ரல் 2025 முதல் ஜூலை 2026 வரை மாதாந்திர செல்போன் மீட்பு 201 சதவீதமாக அதிகரித்திருப்பதும் தெரிய வந்துள்ளது.

மேலும், இந்த சஞ்சார் சாத்தி செயலி வாயிலாக நம்முடைய ஆதார் கார்டு அல்லது பிற சான்றுகளைப் பயன்படுத்தி எத்தனை செல்போன் இணைப்புகள் பெறப்பட்டுள்ளன? என்பதை சரிபார்த்தல், மோசடி அழைப்பு மற்றும் குறுஞ்செய்திகள் குறித்து புகாரளித்தல், யூஸ்டு போனை வாங்கும்போது அது விற்கப்பட்ட செல்போனா? அல்லது திருடப்பட்ட போனா? போன்ற பல்வேறு தகவல்களையும் அறிந்துக் கொள்ள முடியும்.

TAGGED:

SANCHAR SAATHI STOLEN HANDSETS
DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS
திருடுபோன செல்போன்கள் மீட்பு
சஞ்சார் சாத்தி செயலி
SANCHAR SAATHI

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