நாடாளுமன்றத்தில் கலக்கம்: தகவல்களை திருடுமா சஞ்சார் சாதி செயலி? அரசு கொடுத்த விளக்கம் என்ன?

பயனரின் அழைப்புகளையோ, அவர்கள் மொபைலில் இருக்கும் தரவுகளையோ சஞ்சார் சாதி செயலி சேமித்து வைக்காது என மத்திய தகவல் தொடர்பு துறை அமைச்சர் ஜோதிராதித்ய சிந்தியா தெரிவித்துள்ளார்.

சஞ்சார் சாதி செயலி - கோப்புப் படம்
சஞ்சார் சாதி செயலி - கோப்புப் படம் (X/@DoT_India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 2, 2025 at 3:36 PM IST

3 Min Read
புதுடெல்லி: சஞ்சார் சாதி செயலியை அனைத்து மொபைல் போன்களிலும் நிறுவ வேண்டும் என மத்திய அரசு ஆணை பிறப்பித்துள்ள நிலையில், அது தொடர்பாக வலுவான எதிர்ப்புகள் கிளம்பியுள்ளது.

தொழில்நுட்பம் வேகமாக வளர்ந்து வரும் நிலையில், சைபர் குற்றங்களும் அதற்கேற்றவாறு புதிய வடிவங்களில் அதிகரித்து வருகின்றன. பயனர்களுக்கு ஏற்படும் இழப்புகளை ஈடு செய்ய சைபர் காவல்துறை பெரும் பாடுபட்டு வருகிறது. இந்நிலையில், ‘சஞ்சார் சாதி’ (Sanchar Saathi) எனும் தளத்தை மே 16, 2023 அன்றும், அதன் செயலியை இந்தாண்டு ஜனவரி மாதத்திலும் இந்திய தொலைத்தொடர்புத் துறை (DoT) மற்றும் தகவல் தொடர்பு அமைச்சகம் வெளியிட்டது.

மோசடி தொடர்பான அழைப்புகள் குறித்து புகார் அளிக்கவும், ஆள்மாறாட்ட நடவடிக்கைகளை கண்டறியவும், போலி முதலீடுகள், உறுப்பினர்கள் அடையாளங்களை புதுப்பிக்க கோரும் அழைப்புகளை தடை செய்யவும், திருடப்பட்ட மொபைலை ஐ.எம்.இ.ஐ எண் கொண்டு முடக்கவும், சட்டவிரோத அழைப்புகளை கண்டுபிடிக்கவும் இந்த ‘சஞ்சார் சாதி’ செயலியை பயன்படுத்தலாம் என மத்திய அரசு தெரிவித்திருந்தது.

சஞ்சார் சாதி கட்டாயம்

மொத்தம் 21 மொழிகளில் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட இந்த சஞ்சார் சாதி செயலியை, மொபைல் தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் தயாரிப்பு தளத்திலேயே நிறுவி, அதனை நீக்க முடியாத வகையில் அமைப்புகளை உருவாக்க தொலைத்தொடர்புத்துறை அமைச்சகம் நவம்பர் 28, 2025 அன்று திடீரென ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டது.

இது தொடர்பான சுற்றறிக்கையை சாம்சங், ஆப்பிள், கூகுள், விவோ, ஒப்போ, சியோமி உள்பட அனைத்து மொபைல் தயாரிப்பு நிறுவனங்களுக்கும் மத்திய அமைச்சரவை அனுப்பியுள்ளது. அதில், நிறுவனங்கள் இதை 120 நாள்களுக்குள் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் எனவும் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்தது. இது தொடர்பான தகவலை முதலில் ராய்ட்டர்ஸ் செய்தி நிறுவனம் வெளியிட்டது.

சஞ்சார் சாதி செயலி தளத்தின் முகப்புப் பக்கம்.
சஞ்சார் சாதி செயலி தளத்தின் முகப்புப் பக்கம். (SANCHAR SAATHI)

இந்த அறிவிப்பை பின்பற்றாத நிறுவனங்கள் மீது தொலைத்தொடர்பு சட்டம் 2023, தொலைத்தொடர்பு சைபர் பாதுகாப்பு விதிகள் 2024 ஆகியவற்றின் கீழ் கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் எனவும் சுற்றறிக்கையில் அரசு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

மேலும், முன்பு விற்பனை செய்யப்பட்ட பழைய மொபைல்களுக்கு வழங்கப்படும் அப்டேட்டுகள் (புதுப்பிப்புகள்) வாயிலாக, ‘சஞ்சார் சாதி’ செயலியை நிறுவவும் அரசு அறிவுறுத்தல் வழங்கியுள்ளது. சைபர் குற்றங்களுக்கு எதிராக களம் இறக்கப்பட்ட அரசின் செயலி, திடீரென கட்டாயமாக்கப்பட்டது பெருவாரியான கேள்விகளுக்கு வழிவகுத்தன.

சஞ்சார் சாதி செயலிக்கு எதிர்ப்புகள் ஏன்

சஞ்சார் சாதி செயலியை பயன்படுத்த மேற்காணும் அணுகல்களுக்கு அனுமதி வழங்க வேண்டும்.
சஞ்சார் சாதி செயலியை பயன்படுத்த மேற்காணும் அணுகல்களுக்கு அனுமதி வழங்க வேண்டும். (X/@tehseenp)
  • தனியுரிமை பாதுகாப்பு: காங்கிரஸ், சிவசேனா (UBT) உள்பட அனைத்து எதிர்க்கட்சிகளை சேர்ந்த தலைவர்களும் சஞ்சார் சாதியை ‘உளவு பார்க்கும் செயலி’ என்று முத்திரை குத்தி தங்களின் எதிர்ப்புகளை பதிவு செய்து வருகின்றனர். ஒவ்வொரு இந்தியரின் கைகளில் இருக்கும் மொபைகளில் நீக்க முடியாத அரசாங்க செயலி இருப்பது, அவர்களின் அடிப்படை உரிமையை பறிக்கும் அரசு அதிகாரத்தின் அச்சுறுத்தல் என எதிர்க்கட்சியினர் குற்றஞ்சாட்டி உள்ளனர்.
  • கட்டாய செயலி: தொலைத்தொடர்புத் துறை, விற்பனைக்கு முன்பே செயலி நிறுவப்பட்டிருப்பதை உறுதிசெய்யவும், பயனரால் அதை முடக்கவோ, கட்டுப்படுத்தவோ அல்லது அகற்றவோ முடியாது என்பதை உறுதிப்படுத்தவும் உத்தரவிட்டுள்ளது. இது குடிமக்களின் தரவு பாதுகாப்பு சட்டங்களின் உணர்வை மீறுவதாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
  • மொபைல் அணுகல்: அழைப்புகள், குறுஞ்செய்தி பதிவுகள், கேமரா, சேமிக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள் மற்றும் கோப்புகள், இருப்பிடத் தரவுகள் போன்ற பெரும்பாலான மொபைல் தரவுகளின் அணுகலை சஞ்சார் சாதி செயலி கோருகிறது. வெளிப்படைத்தன்மையற்ற இந்த தரவுகள் தொடர்பான அணுகல் பிற்காலத்தில் தவறாகப் பயன்படுத்தப்படலாம் என்று விமர்சகர்கள் அச்சப்படுகின்றனர்.

வேறு எந்தெந்த நாடுகளில் இந்த நடைமுறை உள்ளது

முதலாவதாக சீனா அதன் நாட்டில் உள்ள மொபைல் பயனர்களின் முழு தகவல் உரிமையையும் செயலிகள் வாயிலாக கையில் வைத்துள்ளது. அதற்கு அடுத்தபடியாக ரஷ்யா இருக்கிறது. ரஷ்யாவில் 2020 முதல் ஒரு சட்டம் அமலில் உள்ளது.

அதன்படி, நாட்டில் விற்கப்படும் அனைத்து ஸ்மார்ட் சாதனங்களும், குறிப்பிட்ட அரசு செயலியை முன்பே நிறுவப்பட்ட நிலையில் விற்பனைக்கு கொண்டுவர வேண்டும். அவற்றில் சில செயலிகளை பயனர்கள் மொபைலில் இருந்து நீக்க முடியாது.

உதாரணமாக, செப்டம்பர் 2025-இல் அரசு ஆதரவு பெற்ற மெசஞ்சர் செயலியான MAX-ஐ ரஷ்யா அரசாங்கம் வெளியிட்டு கட்டாயமாக்கியது. வடகொரியாவிலும் இதே நிலை தான் நீடித்து வருகிறது.

நாடாளுமன்றத்தில் ஒலித்த சஞ்சார் சாதி எதிர்ப்பு

காங்கிரஸ் உறுப்பினர் ரேணுகா சவுத்ரி மாநிலங்களவையில் சஞ்சார் சாதி ஒத்திவைப்பு தீர்மான அறிவிப்பை தாக்கல் செய்தார். அரசின் உத்தரவு குறித்து அவசர விவாதம் நடத்துவதற்காக அவையின் பிற அனைத்து வேலைகளையும் நிறுத்தி வைக்க இந்த தீர்மானம் கோரியது.

அதில், சஞ்சார் சாதி செயலியை நீக்க முடியாததாக மாற்றும் மத்திய தொலைத்தொடர்புத் துறையின் (DoT) உத்தரவு, தனியுரிமை மீறல் எனவும், குடிமக்களை கண்காணிக்க பயன்படுத்தும் ‘டிஸ்டோபியன் கருவி’ என்றும் ரேணுகா தன் வாதத்தை முன்வைத்தார்.

இது மாநிலங்களவையில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தி இருந்தாலும், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக அரசிடம் வெளிப்படையாக பேசி முடிவு எட்டப்பட வேண்டும். இதற்காக அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு மூலம் அரசாங்கத்துடன் பிரச்சினைகள் குறித்து விவாதிக்கலாம் என ஆளும் அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

மேலும், மாநிலங்களவையில் விவாதிக்கப்பட வேண்டியவற்றை குறித்து பேசலாம் எனவும், நாடாளுமன்ற நடவடிக்கைகளை சீர்குலைக்க வேண்டாம் எனவும் ஆளும் தரப்பில் இருந்து கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது.

சஞ்சார் சாதி செயலியை நீக்க முடியும்

இந்நிலையில், பயனரின் அழைப்புகளையோ, அவர்கள் மொபைலில் இருக்கும் தரவுகளையோ சஞ்சார் சாதி செயலி சேமித்து வைக்காது என மத்திய தகவல் தொடர்பு துறை அமைச்சர் ஜோதிராதித்ய சிந்தியா இன்று மக்களவையில் நடைபெற்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடரில் தெரிவித்துள்ளார்.

நாடாளுமன்றத்திற்கு வெளியே செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “சஞ்சார் சாதி செயலியை தேவைப்படும் பயனர்கள் வைத்திருக்கலாம். தேவைப்படாத நபர்கள் அதனை நீக்கி விடலாம். அதன் சேவைகளை விரும்பாத பயனர்கள் அதில் இருந்து வெளியேறலாம்” என்று உறுதியளித்துள்ளார்.

