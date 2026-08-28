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கேலக்ஸி எஸ்26 வரிசையில் மலிவு விலை மாடலை களமிறக்கும் சாம்சங்? என்ன விலை எதிர்பார்க்கலாம்?

உலக சந்தையில் இந்த கேலக்ஸி எஸ்26 மொபைல் செப்டம்பர் 4 ஆம் தேதி முதல் விற்பனைக்கு கொண்டுவரப்படுகிறது.

சாம்சங் கேலக்ஸி எஸ்26எஃப்இ
சாம்சங் கேலக்ஸி எஸ்26எஃப்இ (Samsung Official Site)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 28, 2026 at 2:58 PM IST

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ஹைதராபாத்: சாம்சங் நிறுவனம் அதன் கேலக்ஸி எஸ்26 வரிசையில் மிகவும் விலை குறைவான புதிய FE மாடலை விற்பனைக்குக் கொண்டு வர இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

சாம்சங் (Samsung) நிறுவனத்தின் புகழ்பெற்ற செல்போன் மாடல்களில் ஒன்றாக கேலக்ஸி எஸ்26 (Galaxy S26) உள்ளது. இப்போதைய நிலவரப்படி இந்திய சந்தையில் கேலக்ஸி எஸ்26, கேலக்ஸி எஸ்26பிளஸ் (Galaxy S26+), கேலக்ஸி எஸ்26 அல்ட்ரா (Galaxy S26 Ultra) ஆகிய மாடல்கள் விற்பனைக்குக் கிடைக்கின்றன. மேலும், இதன் ஆரம்ப விலையே ரூ. 1 லட்சமாக உள்ளது.

ஆகையால், இந்த செல்போன் பலருக்கும் எட்டாக் கனியாக உள்ளது. இந்த சூழலில் சாம்சங் நிறுவனம் கேலக்ஸி எஸ்26 வரிசையில் புதிதாக விலை குறைவான மாடலாக கேலக்ஸி எஸ்26 எஃப்இ (Galaxy S26 FE)-யை உலக சந்தையில் விற்பனைக்குக் கொண்டு வர இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

இதன் வருகையை சாம்சங் நிறுவனம் ஏற்கனவே உறுதி செய்துவிட்டது. இந்தியாவிலும் இது விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்பட உள்ளது. இதை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக இந்தியாவுக்கான நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ வலைதள பக்கத்தில் கேலக்ஸி எஸ்26 எஃப்இ செல்போனின் விபரங்கள் வெளியிடப்பட்டு உள்ளன. ஆனால், விலை விபரங்கள் இன்னும் நிறுவனத்தின் தரப்பிலிருந்து வெளியாகவில்லை.

மலிவு விலை சாம்சங் பிரீமியம் போன்

கேலக்ஸி எஸ்26 வரிசையில் கிடைக்கும் பிற மாடல்களை விட, புதிய கேலக்ஸி எஸ்26 எஃப்இ மாடல் மிக மலிவான விலையைக் கொண்டதாக இருக்கும் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. விலை குறைவானதாக அது இருந்தாலும் கேலக்ஸி எஸ்26 டிசைனை அப்படியே தாங்கியிருக்கும் விதமாக வடிவமைக்கப்பட்டு உள்ளது.

மேலும், உலக சந்தையில் 8 ஜிபி ரேம் - 128 ஜிபி ஸ்டோரேஜ், 8 ஜிபி ரேம் - 256 ஜிபி ஸ்டோரேஜ் மற்றும் 8 ஜிபி ரேம் - 512 ஜிபி ஸ்டோரேஜ் ஆகிய மூன்று ஆப்ஷன்களிலும், இந்தியாவில் 8 ஜிபி ரேம் மற்றும் 128 ஜிபி ஸ்டோரேஜ் என்ற ஒற்றை தேர்விலும் அந்த செல்போன் கிடைக்க இருக்கிறது.

இப்போது கிடைத்திருக்கும் உறுதிபடுத்தப்படாத தகவல்களின்படி ரூ. 70 ஆயிரத்துக்கும் குறைவான விலையிலேயே எஸ்26 FE விற்பனைக்கு கொண்டுவரப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனவே மற்ற கேலக்ஸி எஸ்26 மாடலைக் காட்டிலும் ரூ. 15 ஆயிரம் முதல் ரூ. 20 ஆயிரம் வரை குறைவான விலையில் இதனை வாங்கிக் கொள்ள முடியும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

சிறப்பம்சங்கள் விபரம்

சாம்சங் கேலக்ஸி எஸ்26 எஃப்இ, இப்போது விற்பனையில் இருக்கும் கேலக்ஸி எஸ்26-ஐ போலவே அதிக சிறப்புகளைத் தாங்கியதாக தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

அந்தவகையில், 120Hz ரெஃப்ரஸ் ரேட் மற்றும் 1,900 நைட்ஸ் பிரைட்னஸ் வசதி கொண்ட 6.7 அங்குல முழு எச்டி பிளஸ் டைனமிக் அமோலெட் 2எக்ஸ் திரையை இந்த செல்போனில் சாம்சங் கொடுத்துள்ளது. குறிப்பாக, ஆன்ட்ராய்டு 17 அடிப்படையிலான ஒன் யுஐ 9 சிஸ்டம் இந்த செல்போனில் வழங்கப்பட்டு உள்ளது. இதைப் பெறும் முதல் சாம்சங் செல்போன் இதுவே ஆகும்.

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இதேபோல், 3என்எம் ஏபி எக்சைனோஸ் 2500 சிப்செட், 4,900 mAh திறன் கொண்ட பேட்டரி பேக், 45W ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் வசதி ஆகியவற்றையும் இந்த போனில் சாம்சங் வழங்கியுள்ளது.

இதுதவிர, 50 மெகாபிக்சல், 12 மெகாபிக்சல் மற்றும் 8 மெகாபிக்சல் கேமிராக்கள் பின்பக்கத்திலும், 12 மெகாபிக்சல் கேமிரா முன் பக்கத்திலும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதில் பின்பக்கத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ள கேமிரா ஆப்டிக்கல் ஜூம் 3எக்ஸ், 30 மடங்கு வரை டிஜிட்டல் ஜூம் செய்யும் ஆகிய வசதிகளை உள்ளடக்கியதாக இருக்கும்.

அறிமுகம் எப்போது?

உலக சந்தையில் இந்த செல்போன் வருகின்ற செப்டம்பர் 4 ஆம் தேதி முதல் விற்பனைக்கு வர இருக்கிறது. ஆனால், இந்தியாவுக்கான அறிமுக தேதி இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை. விரைவில் இதுபற்றிய விபரம் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

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