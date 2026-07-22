ஏவுதல், மீண்டும் பூமிக்கு திரும்புதல், மீண்டும் விண்வெளிக்கு ஏவுதல்: மறுபயன்பாட்டு ராக்கெட்டை தயாரிப்பதில் இந்தியாவை தடுப்பது எது?
அந்த விண்கலம் ஒரே ஒரு முறை பூமிக்கு திரும்புவது வெற்றியல்ல. குறைந்த பராமரிப்புச் செலவில் அது மீண்டும் மீண்டும் விண்வெளிக்குப் பறப்பதுதான் உண்மையான வெற்றி" என அவர் கூறினார்.
Published : July 22, 2026 at 8:52 PM IST
பெங்களூரு: விண்வெளி ஆராய்ச்சிக்காக உலக நாடுகள் ஒவ்வொன்றும் ஆண்டுதோறும் பல ஆயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய்களை செலவிட்டு வருகின்றன. இந்த செலவை குறைக்கும் விதமாக, சில உலக நாடுகள் மீண்டும் பயன்படுத்தக் கூடிய ராக்கெட்டுகளை தயாரிக்கும் முயற்சியில் மிக தீவிரமாக களமிறங்கி உள்ளன. இந்த போட்டி உலக அளவில் சூடுபிடித்தும், தீவிரமடைந்தும் காணப்படுகின்றது.
அமெரிக்காவை மையமாக கொண்டு இயங்கும் 'ஸ்பேஸ்எக்ஸ்' (SpaceX) நிறுவனம் இந்த முயற்சியில் ஒரு முன்னோடியாக மாறியுள்ளது. அது, தனது சொந்த தயாரிப்பான ஃபால்கன் 9 பூஸ்டர் (Falcon 9 Booster)-களை விண்ணுக்கு செலுத்திய பின்னர், அதை மீண்டும் மீட்டெடுத்து பயன்படுத்தி ஏவுதல் செயல்முறையில் ஓர் புரட்சியைச் செய்தது.
இதேபோல், ஸ்டார்ஷிப் பூஸ்டர் (Starship Booster) மற்றும் ஏவுகளத்தின் அதன் மேல் பகுதியை (Upper Stage) முழுமையாக மீண்டும் பயன்படுத்தக் கூடியதாக மாற்றும் முயற்சியில் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் ஈடுபட்டு வருகிறது. மேலும், உலக பணக்காரர்களில் ஒருவரான ஜெஃப் பெசோஸ்-க்கு சொந்தமான ப்ளூ ஆரிஜின் (Blue Origin) நிறுவனம், அதன் நியூ ஷெப்பர்ட் (New Shepard) ஏவுதளத்தை மறுபயன்பாட்டிற்காகத் தொடர்ந்து மீட்டெடுத்து வருகிறது.
இதேமாதிரியான ஒரு முயற்சியிலேயே விண்வெளி ஆராய்ச்சித் துறையில் உள்ள மற்ற முன்னணி நாடுகளும், தனியார் விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் தங்களுக்கு என ஓர் இலக்குகளை நிர்ணயித்து செயல்பட தொடங்கியுள்ளன. அந்த வகையில், சீனாவும் தன்னுடைய மறுபயன்பாட்டு ராக்கெட் திட்டத்தில் தனியார் விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களின் உதவியின் வாயிலாக நல்ல முன்னேற்றங்களைச் சந்தித்து வருகிறது.
குறிப்பாக, வர்த்தக ரீதியாக இயங்கி வரும் பெய்ஜிங்கின் லேண்ட்ஸ்பேஸ் (LandSpace) மற்றும் ஐஸ்பேஸ் (iSpace) ஆகியவை மீண்டும் பயன்படுத்தக் கூடிய ஏவுகணை தொழில்நுட்பங்களை உருவாக்கி வருகின்றன. தொடர்ந்து, ஐரோப்பாவும் மறுபயன்பாட்டு ராக்கெட்டை உருவாக்கும் முயற்சியில் மிக தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகிறது. ஐரோப்பாவின் இந்த முயற்சியில் அந்நாட்டின் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி (European Space Agency), தன்னுடைய முக்கிய பங்கினை வகித்து வருகின்றது.
இந்தியாவும் விண்வெளித் துறையில் மிக வேகமாக வளர்ந்து வருகிறது. அண்மையில் ஹைதராபாத்தைச் சேர்ந்த தனியார் விண்கலம் தயாரிப்பு நிறுவனமான ஸ்கைரூட் ஏரோஸ்பேஸ் (Skyroot Aerospace) இன் விக்ரம்-1 (Vikram-1) ஆர்பிட்டல் ராக்கெட்டின் வெற்றி மற்றும் இஸ்ரோ-வின் மறுபயன்பாட்டு விண்கலம் (RLV) மற்றும் அடுத்த தலைமுறை ஏவுகலன் (NGLV) திட்டங்கள் இதற்கு சிறந்த சான்றுகள்.
The second successful catch of the Super Heavy booster pic.twitter.com/FanOyDoE8Z— SpaceX (@SpaceX) January 18, 2025
ஆனால், ராக்கெட்டுகளை விண்வெளிக்கு அனுப்பிவிட்டு மீண்டும் பத்திரமாகத் தரை இறக்கி, மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய தொழில்நுட்பத்தை இந்தியா முழுமையாகச் செயல்படுத்தவில்லை. இந்த விவகாரத்தில் இந்தியாவிற்கு சில முக்கிய தொழில்நுட்ப மாற்றங்கள் தேவைப்படுகின்றன.
மறுபயன்பாட்டு ராக்கெட்டுகளை உருவாக்குவதில் உள்ள சவால்கள்
ஸ்பேஸ்எக்ஸ் நிறுவனம் அதன் ஃபால்கன் 9 ஏவுகணையை மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்தும் வகையில் தயார் செய்துள்ளது. இதன் வாயிலாக ஒவ்வொரு முறையும் ஏவுகணையை தயாரிப்பதற்கு ஏற்படும் செலவு அந்நிறுவனத்திற்கு பல மடங்காக குறைந்துள்ளது. அதேநேரத்தில், ஒரு விமானத்தைப் போல அடிக்கடி ராக்கெட்டுகளை உடனே தயார் செய்து மீண்டும் பறக்கவிடுவதில் குறிப்பிடத்தக்க சில சவால்கள் உள்ளன.
குறிப்பாக, விண்வெளியில் இருந்து மீண்டும் பூமிக்கு திரும்பும் விண்கலத்தின் மேல்பாகத்தை (Upper Stage) பத்திரமாக மீட்பது, விண்கலம் வளிமண்டலத்திற்குள் நுழையும்போது ஏற்படும் கடும் வெப்பத்தைத் தாங்கும் வகையில் அதை தயார் செய்வது மற்றும் முழுமையாக மீண்டும் பயன்படுத்தக் கூடிய ராக்கெட்டுகளை வடிவமைப்பது உள்ளிட்டவையே தற்போதைய தடை கற்களாக உள்ளன.
Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/Hk8gYYNMlf— SpaceX (@SpaceX) July 16, 2026
இதுகுறித்து பெங்களூருவில் உள்ள ஸ்பேஸ் டெக் ஃபவுண்டேஷன் (Space Tech Foundation) மையத்தின் இயக்குநர் டி.எஸ்.கோவிந்த ராஜன் நமது ஈடிவி பாரத்-க்கு அளித்த பிரத்யேக பேட்டியில், "மறுபயன்பாட்டுத் திறன் கொண்ட ராக்கெட்டை உருவாக்குவதன் வாயிலாக ஒவ்வொரு பயணத்தின்போதும் ஒரு புதிய ராக்கெட்டை உருவாக்க வேண்டும் என்கிற நிலை தவிர்க்கப்படுகிறது. அத்துடன், அதற்கான செலவும் குறைகிறது.
விண்கலத்தின் முதல் பகுதி விடுவிக்கப்பட்டு பூமிக்கு திரும்பும்போது, ராக்கெட்டின் மேல் பகுதி விண்வெளியை நோக்கி தொடர்ந்து பயணம் செய்கிறது. இதனால்தான் விண்வெளிக்கு சென்ற விண்கலத்தை திரும்பப் பெறுவது சற்றே கடினமானதாக உள்ளது.
அந்த விண்கலம் பூமியின் வளிமண்டலத்தை அடையும்போது தீவிர வெப்பமடைதலை சந்திக்கும். இதை அந்த கலன் தாங்க வேண்டும். இதற்கான பொறியியல் அமைப்பை தயார் செய்வதிலேயே மிகுந்த சிக்கல்கள் நிலவுகின்றன. அதுமட்டுமின்றி, ஏவுகணையை மீட்பதற்காக கூடுதலாக சேர்க்கப்படும் ஒவ்வொரு பொருளும், ஏவுகணையில் உள்ள இடத்தை ஆக்கிரமித்து முக்கியமான தொழில்நுட்பங்களை சேர்ப்பதில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றன.
இன்னும் சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய ராக்கெட்டுகளுக்கான முக்கிய பொறியியல் சவால்களாக, ராக்கெட்டின் மேல் பகுதி மீட்பு (Upper-stage recovery), சுமை மற்றும் செயல்திறன் சமரசம் (Payload trade-off), ஒரே கட்ட விண்வெளிப் பயணம் (Single Stage to Orbit), தொழில்நுட்ப முன்னுரிமைகள் (Technology priorities) மற்றும் இந்தியாவின் அணுகுமுறை (India's approach) இந்த ஐந்தும் உள்ளன" என்று அவர் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "உயர் செயல்திறன் கொண்ட உந்துவிசை அமைப்புகள் மற்றும் அதி எடை குறைவான வாகன கட்டமைப்புகள் ஆகியவற்றின் உருவாக்கத்தில் முன்னேற்றத்தை காணும் வரை ஒற்றை நிலை சுற்றுப்பாதை (Single Stage to Orbit) என்பது நமக்கு எட்டாக் கனியாகவே இருக்கும்.
ராக்கெட்டை ஒரே கட்டமாக நேரடியாக விண்வெளிக்கு அனுப்புவது தற்போதைக்கு சாத்தியமில்லாத தூரத்து இலக்காக உள்ளது. ஆகையால், இதற்கு பதிலாக, மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய இரண்டு கட்ட ராக்கெட் அமைப்பை உருவாக்குவதே இப்போதைய நடைமுறைக்கு உகந்த சிறந்த வழி.
அத்துடன், முழுமையாக பயன்படுத்தக்கூடிய கலனின் மேல்நிலைகளை உருவாக்குவதுடன், சிறந்த இயந்திரங்கள், மேம்பட்ட தொழில்நுட்பங்கள், உயர் செயல்திறன் கொண்ட உந்துவிசை கருவிகள் மற்றும் தானியங்கி ஆகியவற்றிலும் இந்தியா கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
இந்தியாவை பொறுத்தவரை, மறுபயன்பாடு ராக்கெட் என்பது ஒரு அங்கம் மட்டுமே. வணிக ரீதியான ஏவுதல்கள் மற்றும் மனிதர்களை விண்வெளிக்கு அனுப்பும் எதிர்கால திட்டங்களுக்கு உதவும் வகையில், மேம்பட்ட புதிய ஏவுதள அமைப்புகளை உருவாக்குவதே இந்தியாவின் பரந்த திட்டமாக இருக்க வேண்டும்" என்றார்.
தனது உரையை மேலும் தொடர்ந்த அவர், "இந்தியா உந்துவிசை துறையில் மிக முக்கியமான முன்னேற்றத்தை சந்தித்து உள்ளது. அது, நடுத்தர கிரையோஜெனிக் எஞ்சினை (Semi Cryogenic Engine) உருவாக்கி உள்ளது. இஸ்ரோ அதன் மேம்பாட்டு திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, இந்த அதிக உந்துவிசையை வெளிப்படுத்தும் கிரையோஜெனிக் சோதனையை வெற்றிகரமாக அண்மையில் நடத்தியது.
திட எரிப்பான்கள், திரவ எரிபொருள் கொண்ட நடுப்பகுதி மற்றும் கிரையோஜெனிக் மேல்பகுதி ஆகியவற்றை பயன்படுத்தும் தற்போதைய எல்விஎம்3 (LVM3)-ஐ போல் இல்லாமல், இந்த செமி கிரையோஜெனிக் எஞ்சின் அதிக உந்து விசையையும், செயல் திறனையும் வழங்கும். அத்துடன், எதிர்கால மறுபயன்பாட்டு ஏவுகனை திட்டத்திற்கும் இந்த எஞ்ஜின் அடித்தளமாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இஸ்ரோ தன்னுடைய அடுத்த தலைமுறை ஏவுகணைக்காக மீண்டும் பயன்படுத்தக் கூடிய பூஸ்டர், மீத்தேன் எஞ்ஜின்கள் உள்ளிட்ட அமைப்புகளை தயாரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறது. இதில், மீத்தேன் ஒப்பீட்டளவில் மற்றவற்றைக் காட்டிலும் தூய்மையான எரித்தல், மேம்பட்ட செயல்திறனை வழங்கக் கூடியதாக உள்ளது. ஆகையால், இது மீண்டும் பயன்படுத்தக் கூடிய ராக்கெட்டுகளுக்கு மிகவும் பொருத்தமானதாக இருக்கும்.
என்ஜிஎல்வி (NGLV) ராக்கெட் ஆரம்பத்தில் பகுதியளவு மீண்டும் பயன்படுத்தக் கூடியதாக இருக்கும் என்றும், அதன் உண்மையான வெற்றி என்பது அந்த ராக்கெட்டின் அடிப்பகுதி (Booster) குறைந்த பராமரிப்பு செலவில், அடிக்கடி விண்ணிற்கு பறப்பதில் தான் உள்ளது. ராக்கெட்டுகளை அடிக்கடி, குறைந்த செலவில் இயக்குவதற்கு விண்கல பாதுகாப்பு கவசங்கள் மற்றும் சிறந்த என்ஜின்கள் போன்ற தொழில்நுட்ப முன்னேற்றங்கள் அவசியம் என்றும் அவர் குறிப்பிடுகிறார்.
இஸ்ரோ தற்போது தயாரித்து வரும் என்ஜிஎல்வி ராக்கெட்டின் முதல் நிலை, மீண்டும் பூமிக்கு திரும்பும் தரை இறங்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டு உள்ளது. ஆகையால், இதன் முதல்நிலை மட்டுமே மீண்டும் பயன்படுத்தக் கூடியதாக இருக்கும். இது ஒரே ஒரு முறை பூமியை திரும்புவது வெற்றியல்ல. குறைந்த பராமரிப்பு செலவில் அது மீண்டும் மீண்டும் விண்வெளிக்குப் பறப்பதுதான் உண்மையான வெற்றி" என அவர் கூறினார்.