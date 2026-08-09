குலசேகரப்பட்டினத்தில் ராக்கெட் ஏவுதளக் கட்டுமானப் பணிகள் தீவிரம்!
கடந்த 2024- ஆம் ஆண்டு குலசேகரன்பட்டினம் ராக்கெட் ஏவுதளத் திட்டத்திற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அடிக்கல் நாட்டினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : August 9, 2026 at 7:53 PM IST
தூத்துக்குடி: இந்தியாவின் 2-வது ராக்கெட் ஏவுதளக் கட்டுமானப் பணிகள் குலசேகரப்பட்டினத்தில் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. 2026 டிசம்பர் மாதத்திற்குள் இந்த ஏவுதளம் செயல்பாட்டுக்கு வரும் என எதிர்ப்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்தியாவின் விண்வெளித் துறையை மேலும் விரிவுப்படுத்தும் நோக்கில், நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் செயற்கைக்கோள்கள் மற்றும் ராக்கெட்டுகளை விண்ணில் செலுத்துவதற்கான கட்டமைப்புகள் மேம்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில், தமிழ்நாட்டின் தென்மாவட்டமான தூத்துக்குடி மாவட்டம், குலசேகரன்பட்டினத்தில் அமைக்கப்பட்டு வரும் ராக்கெட் ஏவுதளம் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.
குலசேகரன்பட்டினத்தில் அமைக்கப்படும் இந்த புதிய ஏவுதளம், குறிப்பாக சிறிய ரக செயற்கைக்கோள்களை ஏவுவதற்காக உருவாக்கப்பட்ட SSLV (Small Satellite Launch Vehicle) ராக்கெட்டுகளை விண்ணில் செலுத்துவதற்கு ஏற்ற வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டு வருகிறது.
உலகளவில் சிறிய செயற்கைக்கோள்களின் பயன்பாடு தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் நிலையில், அவற்றை விரைவாகவும், குறைந்த செலவிலும், விண்ணில் செலுத்துவதற்கான தேவையும் அதிகரித்துள்ளது. இதனைக் கருத்தில் கொண்டு சிறிய ரக வணிக செயற்கைக்கோள்களை ஏவுவதற்கு குலசேகரன்பட்டினம் ஏவுதளம் பயன்படுத்தப்பட உள்ளது.
இந்த ஏவுதளத்தின் முக்கிய சிறப்பம்சமாக 500 கிலோ எடை வரையிலான சிறிய ரக செயற்கைக்கோள்களை பூமிக்கு மிக அருகில் உள்ள துருவ வட்டப்பாதையான Polar Orbit-ல் நிலைநிறுத்தும் வகையில் ராக்கெட்டுகளை ஏவ முடியும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன்மூலம் இந்தியாவில் சிறிய செயற்கைக்கோள்களை விண்ணில் செலுத்துவதற்கான தனித்துவமான வசதி உருவாகும். குறிப்பாக வணிக நோக்கில் செயற்கைக்கோள்களை விண்ணில் செலுத்த விரும்பும் நிறுவனங்களுக்கு இந்த ஏவுதளம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக அமையும்.
புதிய ராக்கெட் ஏவுதள வளாகத்தில் இஸ்ரோ அலுவலகம், ராக்கெட் ஏவுதளக் கட்டடங்கள், தொழில்நுட்பக் கட்டமைப்புகள் மற்றும் ஹெலிகாப்டர் தளங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு வசதிகள் உருவாக்கப்பட்டு வருகின்றன. ராக்கெட்டுகளை ஏவுவதற்குத் தேவையான கட்டுப்பாட்டு மற்றும் கண்காணிப்பு வசதிகளுடன், ராக்கெட் தயாரிப்பு மற்றும் ஏவுதலுக்கு தேவையான கட்டமைப்புகளும் படிப்படியாக உருவாக்கப்பட்டு வருகின்றன.
குலசேகரன்பட்டினம் ராக்கெட் ஏவுதளத்தின் கட்டுமானப் பணிகள் தற்போது தீவிரமாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், பணிகள் நிறைவடைந்து ஏவுதளம் பயன்பாட்டுக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஏவுதளம் முழுமையாக செயல்பாட்டுக்கு வந்த பிறகு, இந்தியாவின் விண்வெளி ஏவுதல் திறன் மேலும் அதிகரிக்கும் வாய்ப்புள்ளது.
குலசேகரன்பட்டினம் ஏவுதளம் செயல்பாட்டுக்கு வந்த பின்னர், ஆண்டுக்கு சுமார் 20 முதல் 25 ராக்கெட்டுகள் வரை ஏவுவதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. சிறிய ரக செயற்கைக்கோள்களுக்கான உலகளாவிய சந்தை வளர்ந்து வரும் நிலையில், அதிக எண்ணிக்கையிலான ராக்கெட்டுகளை ஏவுவதற்கான திறன் இந்தியாவுக்கு வணிக ரீதியாகவும் முக்கியமானதாக இருக்கும். இதன்மூலம் வெளிநாடுகளைச் சேர்ந்த சிறிய செயற்கைக்கோள் நிறுவனங்களுக்கும், இந்தியாவில் இருந்து தங்களது செயற்கைக்கோள்களை விண்ணில் செலுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும் என்று துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
குலசேகரன்பட்டினத்தில் ராக்கெட் ஏவுதளம் அமைக்கப்படுவதன் மூலம் தூத்துக்குடி மாவட்டம் மட்டுமின்றி, தென்தமிழ்நாட்டின் பொருளாதாரம் மற்றும் தொழில்துறை வளர்ச்சிக்கும் புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
விண்வெளி தொழில்நுட்பம் சார்ந்த நிறுவனங்கள், துணைத் தொழில்கள், தொழில்நுட்ப சேவைகள் மற்றும் வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகும் சூழல் ஏற்படலாம். இதனால் குலசேகரன்பட்டினம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகள் எதிர்காலத்தில் விண்வெளி தொழில்நுட்பத்தின் முக்கிய மையமாக மாறும் வாய்ப்பு உருவாகியுள்ளது.
இந்தியாவின் விண்வெளி ஆய்வுப் பயணத்தில் முக்கிய பங்கு வகித்து வருகிறது. தற்போது குலசேகரன்பட்டினத்தில் உருவாகி வரும் புதிய ராக்கெட் ஏவுதளம், நாட்டின் சிறிய செயற்கைக்கோள் ஏவுதல் திறனை மேலும் வலுப்படுத்தும் முக்கிய கட்டமைப்பாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
ரூபாய் 986 கோடி செலவில் 2,233 ஏக்கரில் உருவாகும் இந்த ஏவுதளம் 2026- ஆம் ஆண்டின் இறுதிக்குள் செயல்பாட்டுக்கு வந்து, ஆண்டுக்கு 20 முதல் 25 ராக்கெட்டுகள் வரை விண்ணில் செலுத்தும் நிலையை எட்டினால், குலசேகரன்பட்டினம் இந்தியாவின் விண்வெளி வரைபடத்தில் முக்கிய இடத்தைப் பெறும் என்றால் மாற்றுக்கருத்து இருக்க முடியாது.
குலசேகரன்பட்டினம் ராக்கெட் ஏவுதளத் திட்டத்திற்கு கடந்த 2024- ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அடிக்கல் நாட்டினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.