சென்னை 2015 பெருவெள்ளத்தின் பின்னணியை உடைத்த ஐஐடி-யின் 'மெகா' ஆராய்ச்சி!
சென்னை ஐஐடி, ஜெர்மனியின் GFZ Helmholtz Centre for Geosciences, ஜப்பான் விண்வெளி ஆய்வு முகமை (JAXA), காட்மாண்டு பல்கலைக்கழகம் ஆகியவை இணைந்து இந்த ஆய்வை மேற்கொண்டன.
Published : October 5, 2026 at 6:54 PM IST
சென்னை: கடந்த 2015 ஆம் ஆண்டு ஏற்பட்ட பெருவெள்ளத்திற்கு வளிமண்டலத்தின் காற்று மாசே காரணம் என சென்னை ஐஐடி தலைமையில் நடைபெற்ற சர்வதேச ஆய்வில் தெரிய வந்துள்ளது.
கடந்த டிசம்பர் 2015-ல் பெய்த அதிதீவிர பெருமழை காரணமாக, சென்னை மாநகர் மற்றும் புறநகர்ப் பகுதிகள் வரலாறு காணாத மிகப் பெரிய பெருவெள்ளத்தை சந்தித்தன. செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் இருந்து ஒரே நேரத்தில் உபரி நீர் திறந்து விடப்பட்டதாலும், அடையாறு, கூவம் ஆறுகளில் பெருக்கெடுத்து ஓடிய தண்ணீராலும் சென்னையின் பெரும் பகுதிகள் மூழ்கின.
இந்த விபரீத பேரிடரில் ஏராளமானோர் உயிரிழந்தனர். லட்சக்கணக்கான மக்கள் தங்களின் வாழ்வாதாரங்களையும் வீடுகளையும் இழந்து தவித்தனர். ராணுவம் மற்றும் தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையினருடன் இணைந்து, தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்த இளைஞர்களும், பொதுமக்களும் களமிறங்கி மனிதநேயத்துடன் மீட்புப் பணிகளை மேற்கொண்டது சர்வதேச அளவில் கவனம் பெற்றது.
இந்த நிலையில், சென்னை ஐஐடி தலைமையிலான ஆய்வுக் குழு, 'காற்றைச் சூழும் காற்று மாசுகள் (Aerosols) எவ்வாறு நகர்ப்புறங்களில் மேகங்களின் அடர்த்தியை மாற்றி, திடீர் பெருமழையையும் அதன் தொடர்ச்சியாக பெருவெள்ளத்தையும் ஏற்படுத்துகின்றன' என்பது குறித்து மிக விரிவான ஆராய்ச்சியை மேற்கொண்டது.
ஜெர்மனியின் GFZ Helmholtz Centre for Geosciences, ஜப்பான் விண்வெளி ஆய்வு முகமை (JAXA), காட்மாண்டு பல்கலைக்கழகம் ஆகியவை இந்த ஆய்வில் இணைந்து பணியாற்றின.
இதற்காக, கடந்த டிசம்பர் 2015-ல் சென்னையில் நிகழ்ந்த மிகக் கொடூரமான பெருமழை மற்றும் வெள்ளப் பாதிப்பை ஒரு நேரடி உதாரணக்களமாக (Case Study) எடுத்துக் கொண்டு இந்த குழுவினர் தங்களின் அதிநவீன வளிமண்டல உருவகப்படுத்துதல் (High-resolution Atmospheric Simulations) சோதனைகளை நடத்தினர்.
இந்த ஆய்வில் 4 முக்கிய அம்சங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. அவை வருமாறு:
1. சென்னை வெள்ளத்தை தீவிரமாக்கிய "காற்றின் மாசுகள்" (Aerosols)
தொழிற்சாலைகள், வாகனப் புகை மற்றும் நகர்ப்புறக் காற்று மாசு காரணமாக வளிமண்டலத்தில் மிக அதிக அளவில் ஏரோசால்கள் (Aerosols) குவிந்துள்ளன. இந்த மாசுக் காற்று, வங்கக்கடலில் இருந்து வீசிய தீவிரக் காற்றுடன் கலந்த போது, மேகங்களின் இயற்கை அமைப்பையே முற்றிலுமாக மாற்றியமைத்துள்ளது. காற்று மாசுக்கும் அதிதீவிரப் பெருமழைக்கும் இடையே உள்ள இந்த நேரடித் தொடர்பை இந்த ஆய்வு முதன்முறையாகப் படம்பிடித்துக் காட்டியுள்ளது.
2. 'மேகத் துகள்களின்' விசித்திரப் பெருக்கம்
காற்றில் கலந்திருந்த இந்த மாசுத் துகள்கள், மேகங்களுக்குள் இருக்கும் நீர்த்துளிகளை ஒன்று சேர்க்கும் 'மேக ஒடுக்க உட்கருக்களாக' (Cloud Condensation Nuclei - CCN) விஸ்வரூபம் எடுத்தன. சாதாரணமாக உருவாக வேண்டிய மேகங்களை விட, இந்த மாசுத் துகள்களால் வான்பரப்பில் வழக்கத்திற்கு மாறான அடர்த்தியுடனும், இமாலய அழுத்தத்துடனும் கூடிய ராட்சத மேகக்கூட்டங்கள் மிக வேகமாகக் கூடின.
3. 'தாமதமான மழை... ஆனால் கொட்டித் தீர்த்த மேகவெடிப்பு'
வளிமண்டலத்தில் ஏரோசால்களின் (Aerosols) அளவு மிக அதிகமாக இருந்ததால், மேகங்கள் உடனடியாக மழையாகப் பொழியாமல் நீண்ட நேரம் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டன. இதனால், மேகங்களுக்குள் டன் கணக்கிலான நீர் ஆவி வடிவில் சேமித்து வைக்கப்பட்ட ஒரு 'டைம் பாம்' போன்ற சூழல் உருவானது. இறுதியில் தாங்குதிறனை இழந்த அந்த மேகங்கள், டிசம்பர் 1 மற்றும் 2 ஆகிய தேதிகளில் ஒரே நாளில் ஒட்டுமொத்த நீரையும் 'மேகவெடிப்பு' பாணியில் கொட்டித் தீர்த்தன.
4. செயற்கை நுண்ணறிவுடன் கூடிய முன்கணிப்பு
விஞ்ஞானிகள் இந்த வளிமண்டலத் தரவுகளை 'ஹைட்ராலிக் மாடலிங்' தொழில்நுட்பத்துடன் இணைத்துள்ளனர். இதன் மூலம், இனிவரும் காலங்களில் எந்தப் பகுதியில் மேகவெடிப்பு ஏற்படும்? ஏரிகளுக்கு எவ்வளவு விநாடிக்கு நீர்வரத்து இருக்கும்? மற்றும் நகரின் எந்தெந்த தெருக்களில் எவ்வளவு அடிக்கு வெள்ளம் சூழும்? என்பதை பல மணி நேரத்திற்கு முன்பே துல்லியமாகக் கணிக்க முடியும் என இந்த கூட்டு ஆய்வு புதிய வழியைக் காட்டியுள்ளது.
இந்த ஆராய்ச்சி குறித்து ஐஐடியின் சிவில் இன்ஜினியரிங் துறைப் பேராசிரியர் டாக்டர் சந்தன் சாரங்கி கூறுகையில், "நகர்ப்புற வெள்ள முன்னறிவிப்பு என்பது பெரும்பாலும் மழைப்பொழிவிலிருந்து உருவாகும் நீர்வரத்தை கணிக்கும் பிரச்சனையாகவே கருதப்படுகிறது. ஆனால், நகர்ப்புற வெள்ள முன்னறிவிப்பில் உள்ள சிக்கல் என்னவென்றால், மழைப்பொழிவின் பரப்பளவு, நேரம் ஆகியவற்றை நமது வானிலை மாதிரிகள் போதுமான அளவில் துல்லியமாக பதிவு செய்வதில்லை.
மழைப்பொழிவுக்கு முன்பும், மழைப்பொழிவு நிகழும் போதும் வளிமண்டலத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கள், மழையின் பரவல் முறையை கணிசமாகப் பாதிக்கக்கூடும். வளிமண்டலத்தில் உள்ள நுண்துகள்கள், மேகங்களுக்கு இடையிலான தொடர்புகளைத் தெளிவாகக் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்வதன் மூலம், நகர்ப்புற பகுதிகளில் ஏற்படும் தீவிர மழைப்பொழிவின் பரப்பளவு, காலநேரப் பண்புகளை நாம் மிகவும் துல்லியமாகக் கணிக்க முடியும். இதன் மூலம், வெள்ளநீர் பரவலை உருவகப்படுத்தும் மாதிரிகளின் துல்லியத்தையும் மேம்படுத்த முடியும்.
சென்னை போன்ற ஒரு பெருநகரைப் பொறுத்தவரை, மழைப்பொழிவு முன்னறிவிப்பை நீர்வள மேலாண்மையிலிருந்து தனித்துப் பார்க்க முடியாது" என்றார்.