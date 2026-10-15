சிப் பற்றாக்குறை; 14 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவு சரிவில் ஸ்மார்ட்போன் சந்தை - போதாத காலத்திலும் சாதித்த சாம்சங்
சென்ற 2025 ஆம் ஆண்டின் மூன்றாம் காலாண்டில், சாம்சங்கின் மொத்த சந்தை பங்கு 19 சதவீதமாக இருந்த நிலையில், நடப்பு 2026 ஆம் ஆண்டின் மூன்றாம் காலாண்டில் அது 23 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது.
Published : October 15, 2026 at 8:00 PM IST
ஹைதராபாத்: 14 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு மாபெரும் சரிவில் ஸ்மார்ட்போன் சந்தை உள்ளதாக புதிதாக வெளியாகியிருக்கும் ஆய்வு தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
2026 ஆம் ஆண்டின் மூன்றாம் காலாண்டில் உலக ஸ்மார்ட்போன் சந்தை 20 சதவீதம் சரிவைச் சந்தித்து இருப்பதாக பிரபல ஆராய்ச்சி நிறுவனமான கவுண்டர்பாயிண்ட் (Counterpoint) தெரிவித்துள்ளது. இது கடந்த 14 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவிலான மிகப் பெரிய சரிவு என்றும் அது தெரிவித்துள்ளது. அதாவது, 2012 ஆம் ஆண்டிற்கு பிறகு, ஓராண்டின் மூன்றாம் காலாண்டில் பதிவாகும் மிக மிகக் குறைவான ஏற்றுமதி அளவு என்றும் இதனை கவுண்டர்பாயிண்ட் குறிப்பிட்டுள்ளது.
மெமரி சிப் தட்டுப்பாடு மற்றும் உற்பத்திச் செலவு அதிகரிப்பு காரணமாக ஸ்மார்ட்போன்களின் விலை 20 சதவீதம் வரை உயர்ந்துள்ளதே இந்த வீழ்ச்சிக்கு முக்கியக் காரணம் என்பதும் கவுண்டர்பாயிண்ட் ஆய்வின் வாயிலாக தெரிய வந்துள்ளது.
சந்தை வீழ்ச்சியை சந்தித்திருக்கின்ற போதிலும் பிரபல ஸ்மார்ட்போன் தயாரிப்பு நிறுவனமான சாம்சங் (Samsung), ஸ்மார்ட்போன் ஏற்றுமதியில் நம்பர் 1 இடத்தைப் பிடித்திருப்பதும் கவுண்டர்பாயிண்ட் ஆராய்ச்சி முடிவுகளின் வாயிலாக தெரிய வந்துள்ளது. அது 23 சதவீத சந்தைப் பங்கைக் கொண்டு முதல் இடத்தைப் பிடித்திருக்கிறது.
இதற்கு அடுத்தபடியாக 22 சதவீத சந்தை பங்குடன் இரண்டாம் இடத்தை ஆப்பிள் (Apple) நிறுவனம் பிடித்துள்ளது. அடுத்ததாக, 12 சதவீத சந்தை பங்குகளுடன் மூன்றாம் இடத்தை ஜியோமி (Xiaomi)யும், 9 சதவீத சந்தை பங்குகளுடன் ஓப்போ (Oppo)வும், 8 சதவீத சந்தை பங்குகளுடன் நான்காம் இடத்தை விவோ (Vivo)வும் பிடித்திருக்கின்றன. மீதமுள்ள 27 சதவீத பங்கை மற்ற நிறுவனங்கள் பிடித்துள்ளன.
சாம்சங் நிறுவனத்தின் கேலக்ஸி இசட் ஃபோல்ட் 8 (Galaxy Z Fold 8) சீரிஸ்க்கு உலக அளவில் நல்ல வரவேற்புக் கிடைத்துக் கொண்டிருக்கின்றது. இதுதவிர நிறுவனத்தின் மிட் ரேஞ்ச் செல்போன் மாடல்களுக்கும் ஸ்மார்ட்போன் பிரியர்கள் மத்தியில் நிலையான வரவேற்புக் கிடைத்துக் கொண்டிருக்கிறது. இதன் விளைவாகவே நிறுவனத்தால் முதல் இடத்தை பிடிக்க முடிந்திருக்கிறது.
குறிப்பாக, சென்ற 2025 ஆம் ஆண்டின் மூன்றாம் காலாண்டில், சாம்சங்கின் மொத்த சந்தை பங்கு 19 சதவீதமாக இருந்த நிலையில், நடப்பு 2026 ஆம் ஆண்டின் மூன்றாம் காலாண்டில் அது 23 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது. அதேபோல், ஆப்பிளின் சந்தை பங்கு சென்ற ஆண்டின் மூன்றாம் காலாண்டில் 18 சதவீதமாக இருந்தநிலையில், இந்த ஆண்டின் அது 22 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது.
முக்கியமாக, ஒட்டுமொத்த சந்தையும் சரிவைச் சந்தித்திருந்தாலும் ஆப்பிள் நிறுவனம் அதன் மூன்றாம் காலாண்டு விற்பனை வரலாற்றிலேயே இல்லாத அளவிலான மிக அதிக விற்பனை வளர்ச்சியைப் பெற்றுள்ளது. இதற்கு, புதிதாக விற்பனைக்கு வந்திருக்கும் ஐபோன் 18 ப்ரோ மாடலே காரணம் என கூறப்படுகிறது. இந்த மாடலுக்கான எதிர்பார்ப்பும், வரவேற்பும் சந்தையில் மிக வலுவாக இருப்பதையும் காண முடிகிறது.
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இந்த இரு நிறுவனங்களைத் தவிர மற்ற அனைத்து முன்னணி பிராண்டுகளும் மாபெரும் விற்பனைச் சரிவைச் சந்தித்து இருக்கின்றன. குறிப்பாக, ஓப்போ நிறுவனம் 2025 ஆம் ஆண்டின் மூன்றாம் காலாண்டில் 12 சதவீதம் சந்தை பங்கைக் கொண்டிருந்தநிலையில், இந்த ஆண்டின் மூன்றாம் காலாண்டில் அது 9 சதவீதமாக குறைந்து 4 ஆம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டு உள்ளது. இது பிடித்திருந்த இடத்தை தற்போது எம்ஐ பிடித்துள்ளது.
இருப்பினும், இந்த பிராண்டும் கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் லேசான சரிவைச் சந்தித்திருப்பது கவுண்டர்பாயிண்டின் புள்ளி விபரங்கள் வாயிலாக தெரிய வந்துள்ளது. அதாவது, கடந்த ஆண்டின் மூன்றாம் காலாண்டில் 14 சதவீதம் சந்தை பங்கை ஜியோமி பிடித்திருந்த நிலையில், இந்த ஆண்டில் அது 12 சதவீதமாக குறைந்துள்ளது. இதேபோல், 2025 இன் மூன்றாம் காலாண்டில் 9 சதவீதமாக இருந்த விவோவின் சந்தை பங்கு, 2026இன் மூன்றாம் காலாண்டில் 8 சதவீதமாக குறைந்திருக்கிறது.