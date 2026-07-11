புதுப்பொலிவு பெறும் IRCTC: இனி ரயில் டிக்கெட்டுகளை வேகமாக முன்பதிவு செய்யலாம்
கேப்சா, இருக்கை விவரங்கள், வேகமான செயல்முறை, பயணிகளின் தரவுகள் போன்ற புதிய மாற்றங்கள் ஐ.ஆர்.சி.டி.சி பீட்டா பதிப்பில் வரவுள்ளது.
Published : July 11, 2026 at 11:04 AM IST|
Updated : July 11, 2026 at 11:37 AM IST
புது டெல்லி: ரயில் பயணச் சீட்டுகளை எளிதாகப் பெற, மாற்றியமைக்கப்பட்ட IRCTC (ஐ.ஆர்.சி.டி.சி) இணையதளத்தின் Beta Version (பீட்டா பதிப்பு) விரைவில் வெளியாகும் என்று ரயில்வே துறை தெரிவித்துள்ளது.
இந்திய ரயிலில் ஒருவர் பயணிக்கத் தேவையான பயணச்சீட்டு, ரயில் நிலையங்களில் இருக்கும் பயணிகள் தங்குமிடம் உள்பட இன்னபிற சேவைகள் என அனைத்தையும் ஒரே குடையின் கீழ் ஐ.ஆர்.சி.டி.சி வழங்கி வருகிறது. இதில், தட்கல் முன்பதிவுகளில் சில பிரச்சினைகளை பயனர்கள் சந்தித்து வருவதாக புகார் எழுந்தது.
அதை சரிசெய்ய, ஐ.ஆர்.சி.டி.சி இணையதளத்தின் புதிய பீட்டா பதிப்பு விரைவில் வெளியிடப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வெள்ளிக்கிழமை (ஜூலை 10) ஐ.ஆர்.சி.டி.சி மற்றும் ரயில்வே தகவல் அமைப்புகளுக்கான மையம் (சி.ஆர்.ஐ.எஸ்) இணைந்து ஜெய்ப்பூரில் உள்ள மாளவியா தேசிய தொழில்நுட்ப கல்வி நிறுவனத்தின் (எம்.என்.ஐ.டி) மாணவர்களை சந்தித்து இது தொடர்பாக ஆலோசனை நடத்தியுள்ளது.
அப்போது, ஐ.ஆர்.சி.டி.சி இணையதளத்தின் பீட்டா பதிப்பு குறித்து எம்.என்.ஐ.டி மாணவர்கள் விளக்கம் அளித்துள்ளனர். மேலும், புதிய பதிப்பில் மேற்கொள்ள வேண்டிய மாற்றங்கள் குறித்து, விரிவான அறிக்கையை தயார் செய்யும்படி மாணவர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டனர்.
சில தினங்களுக்கு முன், எம்.என்.ஐ.டி மாணவர்கள் மேற்கொண்ட ஆய்வில், ஐ.ஆர்.சி.டி.சி இணையதளத்தில் இருக்கும் பல பிரச்சினைகளை மத்திய ரயில்வே துறை அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவிடம் எடுத்துரைத்தனர். அதனையடுத்து, ஜூலை 15-ஆம் தேதிக்குள் மாணவர்கள் குறிப்பிட்ட அனைத்து பிரச்சினைகளும்களையப்பட்டு, மேம்படுத்தப்பட்ட இணையதளம் வெளியிடப்படும் என்று அமைச்சர் உறுதி அளித்திருந்தார்.
இந்நிலையில், புதிய ஐ.ஆர்.சி.டி.சி இணையதளத்தின் பீட்டா பதிப்பில் செய்யப்படும் மாற்றங்கள் தொடர்பாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அவற்றை கீழ்வருமாறு காணலாம்.
- கேப்சா: முன்பதிவு செய்யும்போது தகவல்களை உறுதி செய்து கட்டணம் செலுத்தும் திரைக்கு செல்வதற்காகக் கேட்கப்படும் ‘கேப்சா’ (Captcha) முறை நீக்கப்படும். மேலும், தேவையில்லாத கிராஃபிக்ஸ், பாப் அப் ஸ்கிரீன்கள் போன்றவை புதிய பதிப்பில் இருக்காது
- இருக்கை விவரங்கள்: அனைத்து வகுப்புகளுக்கான இருக்கை விவரங்கள் திரையில் காட்டப்படும்
- வேகமான செயல்முறை: டிக்கெட்டை வேகமாக முன்பதிவு செய்ய தடையாக இருக்கும் பலகட்ட படிகள் குறைக்கப்படும். இது செயல்படுத்தப்படும் நிலையில், எளிமையாக சில படிவங்களை மட்டுமே நிரப்பி ரயில் டிக்கெட்டை முன்பதிவு செய்துவிடலாம்.
- பயணிகளின் தரவுகள்: முன்னதாக மேற்கொள்ளப்பட்ட பயணங்களின் அடிப்படையில், பயணிகளின் தரவுகள் பாதுகாப்பாக சேமிக்கப்படும். அவற்றை, ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யும்போது திரையில் காட்டும் புதிய வசதியும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
|இதையும் படிங்க: வாட்ஸ்-ஆப் பயனர் பெயர் விவகாரம்: மத்திய அரசின் நோட்டீஸுக்கு மெட்டா நிறுவனம் விளக்கம்
மேற்கூறப்பட்ட இந்த புதிய வசதிகள் மூலம், பயணிகள் எளிமையாக ஐ.ஆர்.சி.டி.சி இணையதளத்தில் ரயில் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்யலாம் என ரயில்வே அமைச்சகம் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், ரயில்வே துறையின் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட ‘ரயில் ஒன்’ செயலியை இதுவரை 4 கோடி மக்கள் பதிவிறக்கம் செய்துள்ளனர் என்றும் ரயில்வே துறை மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்துள்ளது.