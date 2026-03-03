iPhone 17e vs iPhone 16e: பட்ஜெட் விலையில் ஆப்பிளின் புதிய மொபைல்! எது சிறந்தது?
ஆப்பிளின் புதிய பட்ஜெட் ஐபோன் 17e மொபைல், பழைய ஐபோன் 16e விட சிறந்ததா? என்பதை தெரிந்துகொள்ளலாம்.
Published : March 3, 2026 at 9:53 PM IST
ஹைதராபாத்: புதிய பட்ஜெட் ஆப்பிள் ஐபோன் 17e மொபைலில் மேம்பட்ட ஏ19 சிப்செட் நிறுவப்பட்டுள்ளது.
ஆப்பிள் நிறுவனம் தனது 'e' சீரிஸ் வரிசையில் புதிய iPhone 17e (ஐபோன் 17e) மாடலை இந்தியா உள்ளிட்ட உலக சந்தைகளில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. ஐபோன் 17 வரிசையிலேயே மிகவும் விலை குறைந்த போனாக இந்த மாடல் களம் இறக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஆண்டு வெளியான iPhone 16e (ஐபோன் 16e) மாடலை விட இதில் என்னென்ன மாற்றங்கள் உள்ளன? விரிவாகப் பார்ப்போம்.
விலை
ஐபோன் 17e போனின் ஆரம்ப விலை இம்முறை கவனமாக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. 256ஜிபி ஸ்டோரேஜ் கொண்ட இதன் ஆரம்ப விலை ரூ. 64,900 ஆக ஆப்பிள் இணையதளத்தில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஆண்டு ஐபோன் 16e மாடலின் 128ஜிபி வகை ரூ. 59,900-க்கு அறிமுகமானது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆனால், 256ஜிபி வகையை ஒப்பிட்டுப் பார்த்தால், பழைய மாடலை விட புதிய ஐபோன் 17e விலை குறைவாகவே உள்ளது.
டிசைன்
வெளித்தோற்றத்தில் இரண்டு போன்களும் ஒன்றுபோலவே இருக்கின்றன. ஆனால், ஐபோன் 17e-இல் 'சாப்ட் பிங்க்' என்ற புதிய நிறம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. திரையைப் பொறுத்தவரை, இரண்டிலும் 6.1 அங்குல சூப்பர் ரெட்டினா XDR OLED டிஸ்ப்ளே வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், 17e மாடலில் செராமிக் ஷீல்டு 2 (Ceramic Shield 2) பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது பழைய மாடலை விட 3 மடங்கு அதிக எதிர்ப்புத் திறன் கொண்டது என ஆப்பிள் கூறுகிறது.
அதிவேக சிப்செட்
மிகப்பெரிய மாற்றமே இதன் உள்ளேதான் இருக்கிறது. ஐபோன் 16e மாடலில் இருந்த ஏ18 சிப்செட்டிற்குப் பதிலாக, புதிய ஐபோன் 17e மொபைலில் அதிவேக ஏ19 சிப்செட் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இதில் 6-core CPU மற்றும் 16-core நியூரல் எஞ்சின் (Neural Engine) உள்ளதால், போன் மிக வேகமாகவும், கேமிங்கிற்கு ஏதுவாகவும் இருக்கும்.
கேமரா அப்டேட்
இரண்டு போன்களிலும் 48 மெகாபிக்சல் (MP) கேமரா தான் உள்ளது. ஆனால், மென்பொருள் ரீதியாக ஐபோன் 17e மாஸாக வலம் வர இருக்கிறது. இதில் உள்ள மேம்படுத்தப்பட்ட போர்ட்ரேட் மோட் (Portrait Mode), மனிதர்களைத் தாண்டி நாய், பூனை போன்ற செல்லப் பிராணிகளையும் துல்லியமாக அடையாளம் கண்டு அழகான போர்ட்ரேட் படங்களை எடுக்கும் வல்லமை கொண்டதாக இருக்கிறது. சாதாரண ஃபோட்டோவை எடுத்த பிறகு கூட போர்ட்ரெய்ட்டாக மாற்றிக்கொள்ளும் வசதி இதில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது கூடுதல் சிறப்பாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
பேட்டரி
மொத்தம் 26 மணிநேரம் வரை வீடியோ பிளேபேக் திறனை இரண்டு போன்களுமே தரும் என ஆப்பிள் உத்தரவாதம் அளித்துள்ளது. ஆனால், சார்ஜிங்கில் ஆப்பிள் பெரிய மாற்றத்தைக் கொண்டுவந்துள்ளது. ஐபோன் 17e- போனில் 15W மேக்சேஃப் (MagSafe) வயர்லெஸ் சார்ஜிங் வசதி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது பழைய மாடலில் இருந்த 7.5W வேகத்தை விட இருமடங்கு அதிகம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
யார் வாங்கலாம்?
நீங்கள் ஏற்கனவே ஐபோன் 16e வைத்திருந்தால், இந்த மாற்றங்கள் உங்களுக்குப் பெரியதாகத் தெரியாது. ஆனால், ஐபோன் 11, 12 அல்லது ஐபோன் SE மாடல்களைப் பயன்படுத்துபவர்களுக்கு, ஐபோன் 17e ஒரு மிகச்சிறந்த அப்டேட்டாக இருக்கும். குறைந்த விலையில் அதிக ஸ்டோரேஜ், லேட்டஸ்ட் பிராசஸர் என ஒரு 'ஃபியூச்சர் ரெடி' போனாக இது களம் இறங்கியுள்ளது.