சென்னை ஐஐடியின் அக்னிகுல் ராக்கெட் நிறுவனத்தில் உற்பத்தி துவங்கியது
இந்தியாவின் விண்வெளித் திட்டம், ஒரு அற்புதமான கட்டத்திற்குள் நுழைவதாக சுபான்ஷு சுக்லா தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 9, 2026 at 6:13 PM IST
சென்னை: சென்னை ஐஐடியின் தையூர் வளாகத்தில் உள்ள அக்னிகுல் ராக்கெட் நிறுவனத்தில் ராக்கெட் உற்பத்தி தொடங்கி உள்ளது.
சென்னை ஐஐடியின் தையூர் வளாகத்தில் அக்னிகுல் காஸ்மோஸ் நிறுவனம் தனது ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் சோதனை மையத்தில் இரண்டு புதிய பிரிவுகளைத் திறந்து வைத்துள்ளது. இதன் மூலம், செயற்கைக்கோள் ஏவுவதற்கு மறுபயன்பாட்டு ராக்கெட் பாகங்களைச் சோதிப்பதற்கும், ஏவுகணையின் முக்கிய பாகங்களை நிறுவனத்திற்குள்ளேயே உற்பத்தி செய்வதற்கும் தனது திறன்களை விரிவுபடுத்தியுள்ளது.
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இந்த மையத்தில், ககன்யான் விண்வெளி வீரரான குரூப் கேப்டன் சுபான்ஷு சுக்லா, ராக்கெட் சோதனை செய்வதற்கான ஆய்வு வசதி (STIF), அழுத்தத் தொட்டி உருவாக்கம், மேலுறை மற்றும் உபகரண வசதி ஆகிய வசதிகளை திறந்து வைத்தார்.
செயற்கைக்கோளை ஏவுவதற்கு தேவையான ராக்கெட் உற்பத்திக்கான காலத்தினை குறைப்பதே அக்னிகுல் நிறுவனத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும். ஒரு ராக்கெட்டை தயாரிக்க அதிக நாட்கள் தேவைப்படும். உற்பத்தி நாட்களையும், அதற்கான செலவையும் குறைத்து, 3டி பிரிண்டர் மூலம் ஒரு இன்ஜினை மூன்று நாட்களில் செய்ய முடியும் என்பதை அக்னிகுல் நிறுவனம் நிரூபித்துள்ளது.
ஒரு 3டி பிரிண்டரில் 2 இன்ஜின்களை தயாரிக்கலாம். இதேபோன்று 8 இன்ஜினை ஒரு வாரத்திற்குள் தயாரிக்க முடியும். தயாரிக்கப்பட்ட இன்ஜின்களை அடுத்த ஒரு வாரத்திற்குள் பொருத்திவிட்டால், இரண்டு வாரத்திற்குள் விண்வெளிக்கு செல்லும் ராக்கெட்டை உருவாக்க முடியும். இதற்கான பணிகளை அக்னிக்குல் நிறுவனம் செய்து வருகிறது.
இந்த நிலையில் சென்னை ஐஐடி மாணவர்களால் தொடங்கப்பட்ட 'அக்னிகுல்' ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனம், 3டி பிரிண்டிங் முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட 'அக்னிபான்' என்னும் ராக்கெட்டை ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் இருந்து கடந்த 2024ம் ஆண்டு மே மாதம் 30ஆம் தேதி வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவி பரிசோதனையை மேற்கொண்டது. அதனைத் தாெடர்ந்து, விண்வெளிக்குச் செல்லும் ராக்கெட்டை தயாரிக்கும் பணியில் அக்னிகுல் நிறுவனம் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருகிறது.
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இதுகுறித்து கன்யான் குரூப் கேப்டன் சுபான்ஷு சுக்லா கூறுகையில், "இந்தியாவின் விண்வெளித் திட்டம், ஒரு அற்புதமான கட்டத்திற்குள் நுழைகிறது. நாடு முழுவதும் திறன்கள் கட்டமைக்கப்பட்டு வருவதால், மேலும் மேலும் லட்சியமிக்க திட்டங்களை செயல்படுத்த இயலும். மேம்பட்ட உற்பத்தி மற்றும் சோதனையில் அக்னிகுல் தனது திறன்களைத் தொடர்ந்து விரிவுபடுத்தி வருகிறது. இத்தகைய எழுச்சி, இந்தியாவிற்கு ஆழமான மற்றும் அதிக தன்னிறைவு பெற்ற விண்வெளி சூழலமைப்பை உருவாக்குவதில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கும்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.